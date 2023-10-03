نسخة استثنائية.. أكتوبر فيست يختم فعالياته في يوم الوحدة

صرح رئيس مهرجان "أكتوبر فيست" الشعبي للجعة (البيرة) في ميونخ جنوبي ألمانيا، كليمنس باومغيرتنر في ختام فعالياته بأن 7,2 مليون شخص توافدوا إلى مرج تيريزن فيزه Theresienwieseهذا العام، وهو أعلى عدد لزائري المهرجان منذ عقود.

وأوضح باومغيرتنر اليوم الثلاثاء (الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر 2023) أن آخر مرة تجاوز فيها عدد الزائرين علامة الـ 7 مليون شخص كانت في عام 1985. ويرجع العدد القياسي للزائرين في العام الحالي إلى الطقس الرائع المصحوب بسطوع للشمس والسماء اللامعة باللون الأزرق.

وأعربت إدارة المهرجان وأصحاب الحانات ومنظمو الحفلات الاستعراضية وتجار السوق والشرطة عن رضاهم الشديد عن نسخة العام الحالي من المهرجان التي استغرقت 18 يوما بزيادة بمقدار يومين عن مدته المعتادة لتنتهي فعالياتها اليوم الموافق ليوم الوحدة.

وكان الزائرون في نسخة العام الحالي أكثر تحفظا بعض الشيء في تناول الكحول إذ إن كمية البيرة التي تم تناولها منذ بدء المهرجان في السادس عشر من أيلول/سبتمبر الماضي، بلغت نحو 6,5 مليون لتر، مقابل 7,3 مليون لتر في نسخة المهرجان عام 2019 قبل اندلاع جائحة كورونا.

وكان الكثيرون من الزائرين يطلبون بدلا من ذلك بيرة خالية من الكحول حيث زادت الكمية المتناولة منها بنسبة تجاوزت 50%.

وأوضح باومغيرتنر الخبير الاقتصادي أنه كان هناك إقبال من نوع خاص على المياه مشيرا إلى أنها نفدت في بعض الخيام في غضون فترة قصيرة.

يشار إلى أن هذه هي ثانية نسخة من المهرجان تُقَام بعد عامين من التوقف بسبب جائحة كورونا، وسارت نسخة العام الحالي بشكل سلمي وعادت لتجذب المزيد من الزائرين من الخارج ولاسيما من إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة.

ووصفت الشرطة وقوات الإطفاء وخدمة الإسعاف سير المهرجان بالهادئ والسلمي، وزار العديد من الشخصيات البارزة المهرجان منها فريق بايرن ميونخ لكرة القدم ومعهم المهاجم الإنغليزي هاري كين. بدوره قاد الممثل الأمريكي أرنولد شوارزنيغر فرقة موسيقية في المرج.

أ.ح/ م.س (د ب أ)