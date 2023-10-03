نسخة استثنائية.. أكتوبر فيست يختم فعالياته في يوم الوحدة
ختم مهرجان أكتوبر فيست الشعبي في ميونيخ هذا العام فعالياته في يوم إعادة توحيد ألمانيا. وحسب المسؤولين عنه فإنّ نسخة 2023 كانت استثنائية، إذ توافد عليه أكثر من 7.2 مليون زائر وزائرة، وهو أكبر عدد للزوار منذ عقود.
حسب المسؤولين عنه فإنّ نسخة 2023 كانت استثنائية، إذ توافد عليه أكثر من 7.2 مليون زائر وزائرة، وهو أكبر عدد للزوار منذ عقود.
صرح رئيس مهرجان "أكتوبر فيست" الشعبي للجعة (البيرة) في ميونخ جنوبي ألمانيا، كليمنس باومغيرتنر في ختام فعالياته بأن 7,2 مليون شخص توافدوا إلى مرج تيريزن فيزه Theresienwieseهذا العام، وهو أعلى عدد لزائري المهرجان منذ عقود.
وأوضح باومغيرتنر اليوم الثلاثاء (الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر 2023) أن آخر مرة تجاوز فيها عدد الزائرين علامة الـ 7 مليون شخص كانت في عام 1985. ويرجع العدد القياسي للزائرين في العام الحالي إلى الطقس الرائع المصحوب بسطوع للشمس والسماء اللامعة باللون الأزرق.
وأعربت إدارة المهرجان وأصحاب الحانات ومنظمو الحفلات الاستعراضية وتجار السوق والشرطة عن رضاهم الشديد عن نسخة العام الحالي من المهرجان التي استغرقت 18 يوما بزيادة بمقدار يومين عن مدته المعتادة لتنتهي فعالياتها اليوم الموافق ليوم الوحدة.
وكان الزائرون في نسخة العام الحالي أكثر تحفظا بعض الشيء في تناول الكحول إذ إن كمية البيرة التي تم تناولها منذ بدء المهرجان في السادس عشر من أيلول/سبتمبر الماضي، بلغت نحو 6,5 مليون لتر، مقابل 7,3 مليون لتر في نسخة المهرجان عام 2019 قبل اندلاع جائحة كورونا.
وكان الكثيرون من الزائرين يطلبون بدلا من ذلك بيرة خالية من الكحول حيث زادت الكمية المتناولة منها بنسبة تجاوزت 50%.
وأوضح باومغيرتنر الخبير الاقتصادي أنه كان هناك إقبال من نوع خاص على المياه مشيرا إلى أنها نفدت في بعض الخيام في غضون فترة قصيرة.
يشار إلى أن هذه هي ثانية نسخة من المهرجان تُقَام بعد عامين من التوقف بسبب جائحة كورونا، وسارت نسخة العام الحالي بشكل سلمي وعادت لتجذب المزيد من الزائرين من الخارج ولاسيما من إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة.
ووصفت الشرطة وقوات الإطفاء وخدمة الإسعاف سير المهرجان بالهادئ والسلمي، وزار العديد من الشخصيات البارزة المهرجان منها فريق بايرن ميونخ لكرة القدم ومعهم المهاجم الإنغليزي هاري كين. بدوره قاد الممثل الأمريكي أرنولد شوارزنيغر فرقة موسيقية في المرج.
أ.ح/ م.س (د ب أ)
"أكتوبر فيست"... قواعد السلوك وقائمة المحظورات
نعم للرقص...ولكن!
من اللحظة الأولى لدخول مهرجان أكتوبر (أكتوبر فيست) يستولي عليك المرح والموسيقى وحب الرقص. ما يجب أن يكون واضحاً منذ البداية: الرقص على المقاعد مسموح، وعلى الطاولات ممنوع. ويعرض المخالفون أنفسهم للطرد.
"أكتوبر فيست"... قواعد السلوك وقائمة المحظورات
ممنوع إحضار الطعام!
على الرغم من أنه ليس بالأمر المستهجن في حدائق البيرة البافارية أن يحضر الشخص وجبته الخاصة ويستمتع بمشروب البيرة، إلا أنه ليس مسموحاً بذلك في خيام مهرجان أكتوبر.
"أكتوبر فيست"... قواعد السلوك وقائمة المحظورات
دجاج مشوي
العنصر الأساسي في المهرجان كوب البيرة بحجم الليتر. ولكن قبل الشرب لابد من الأكل. وينصح بأكل الدجاج المشوي باليد، لا بالشوكة والسكين: فهو مقرمش ولذيذ. ولتنظيف اليدين ولكي لا ينزلق كوب البيرة من يديك يتم تقديم مناديل التنظيف المبللة.
"أكتوبر فيست"... قواعد السلوك وقائمة المحظورات
مدينة ملاهي
يزخر مهرجان أكتوبر بالألعاب، للكبار والصغار. ولكن انتظر لحظة: يجب على كل زائر للمهرجان أن يرتب أنشطته بعناية: اللهو في البداية، ثم الدجاج المشوي، واخيراً شرب البيرة والرقص، وإلا فإن جسمك قد يعكر عليك صفو يومك.
"أكتوبر فيست"... قواعد السلوك وقائمة المحظورات
قواعد العشق
الزي التقليدي البافاري ذكي. من تعرف كيف ترتديه، يمكنها التعبير بوضوح لمن حولها أنها "مرتبطة" أو أنها ترغب في "بدء علاقة". ربط شريطة وسط الخصر على الجانب الأيمن تعني: أنا متزوجة أو في علاقة. أما ربط الشريطة على الجانب الأيسر فهو يعني: باب القلب مفتوح.
"أكتوبر فيست"... قواعد السلوك وقائمة المحظورات
شرب البيرة رياضة
شرب البيرة في مهرجان أكتوبر هو رياضة أيضاً، وخاصة لعضلات الذراعين العليا؛ إذ تأتي البيرة في أكواب بحجم الليتر. الطريقة الصحيحة للشرب: امسك الكوب من مقبضه ولا تحتضنه بأكمله! وتمتع!
"أكتوبر فيست"... قواعد السلوك وقائمة المحظورات
اعرف حدك!
الثمالة والسكر جزء من المرح ومن أجواء المهرجان، بيد أن الوصول لحد فقدان الوعي والإغماء ليس إلا قبحاً. التقيؤ على الأخرين والسقوط أرضاً يفسد الفرح عليك وعلى غيرك.
"أكتوبر فيست"... قواعد السلوك وقائمة المحظورات
لا للتبول في العراء!
التبول أمر لا مفر منه في نهاية المطاف. لا يحبذ البعض الانتظار في طوابير طويلة أمام الحمامات العامة ويبولون خلف الخيام. من يفعلها يتعين عليه دفع غرامة تصل إلى 100 يورو. الحمامات مجانية في المهرجان.
"أكتوبر فيست"... قواعد السلوك وقائمة المحظورات
لا للسرقة...نعم للشراء!
كل عام تختفي الآلاف من أكواب الليتر. الكوب المزخرف بشكله الأنيق قطعة تذكارية قيمة، بيد أن أخذها دون وجه حق تبقى سرقة، ويترتب عليها غرامة مالية. الحل هو شراء أحد الأكواب المعروضة للبيع.
"أكتوبر فيست"... قواعد السلوك وقائمة المحظورات
الحجز ممنوع
الحصول على مقعد للجلوس عليه في الخيمة أمر ليس بالسهل، وخاصة في عطلات نهاية الأسبوع. حجز مكان بجانبك لصديقك أو أحد معارفك حتى يأتي غير مسموح.
"أكتوبر فيست"... قواعد السلوك وقائمة المحظورات
ماذا عن التصوير؟
تصوير النساء أثناء الاحتفالات مسموح به. لكن تصوير السيدات اللواتي يقمن في وقت متأخر من الليل بإزالة ملابسهن العلوية بشكل عفوي غير مقبول. ما يحدث في الخيمة يبقى في الخيمة. انتهى النقاش.