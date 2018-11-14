 نساء يتحدثن لـ DW عربية عن الفجوة في الأجور مع الرجال | الرئيسية | DW | 13.06.2019

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نساء يتحدثن لـ DW عربية عن الفجوة في الأجور مع الرجال

طبقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي فإن فجوة الأجور بين الجنسين تحتاج إلى 108 أعوام لتخطيها. فكيف هو الوضع الآن؟ وكيف تتعايش النساء مع تلك الفجوة الهائلة في الأجور والتي تصل في بعض البلدان العربية إلى 90 بالمائة؟

Island Proteste wegen Gender Pay Gap (Arnór Birkisson/BSRB)

كلما ذُكر الاقتصاد والمرأة تذكرت على الفور مقطع من أغنية غنتها سعاد حسني في مسلسل درامي عن المرأة والرجل (هو وهي) حيث قالت "البنات ناصحين تمام .. يسألوا الحاجه بكام، ينفعوا وزراء مالية.. واقتصاد ما فيش كلام".

تلك الكلمات تبدو متفائلة بما تستطيع النساء التوصل إليه عبر براعتهن في التفاوض. لكن بالنظر إلى الأرقام حول التفرقة في الأجور بين المرأة والرجل لا يبدو أن أغنية سعاد حسني تتحقق بحذافيرها. كما تبدو أزمة التمييز بين المرأة والرجل في الأجور أزلية وعقبة كبيرة ليس أمام المرأة فقط وإنما أمام الاقتصاد العالمي.

هل ننتظر ما يزيد على مائة عام؟

ولو كانت الرغبة فعلية في سد فجوة تفاوت الأجور بين الرجال والنساء، لاحتاج الأمر سنوات طويلة جدا، كما يذكر تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي. الذي يقول إنه -وفقًا لمعدل التغيير الحالي- فإن الأمر سيستغرق 108 سنوات لسد الفجوة الإجمالية بين الجنسين، و 202 عاماً لتحقيق التكافؤ في مكان العمل. وطبقاً للبنك الدولي فإن النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يشكلن نحو 21% من القوى العاملة ولا يسهمن سوى بنسبة 18% من إجمالي الناتج المحلي في هذه المنطقة.

في مؤشر الفجوة في الأجور بين الجنسين -طبقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي 2018- تأتي دول عربية عدة في المؤخرة، ومنها (سوريا، لبنان، الجزائر، مصر، المملكة العربية السعودية، اليمن) حيث الفجوة تبلغ 90٪ أو أكثر.

وتقول خبيرة الاقتصاد سلام سعيد إن تقييم الأجور في الدول العربية لا يتم على أساس الكفاءة وإنما يتم تبرير الفروق في الأجور بين الجنسين بأن: دخل النساء للأسرة هو دخل إضافي يمكن الاستغناء عنه أما دخل الرجال فهو دخل أساسي. كما أن هناك نمطا اجتماعيا سائدا بأن الرجل هو المعيل للأسرة لذا يجب أن يكون دخله أكبر، حسب رأي أصحاب الأعمال. وتؤكد سعيد أن هذا يحدث أيضاً في أوروبا وألمانيا ولكن بنسبة تختلف كثيراً عن الدول العربية.

27.03.2014 DW Quadriga Salam Said 3

د. سلام سعيد، الباحثة الاقتصادية

وتجيب سعيد عن سؤال: ماذا علينا أن نفعل في انتظار تحقيق المساواة بين الجنسين بشكل كامل وعادل؟ فتقول: "على الدول أن تتدخل لفرض قوانين على القطاعين العام والخاص بشكل متساوٍ، كما يجب عليها أيضاً أن تقنن العمالة غير الرسمية. حتى تتمكن النساء في هذا القطاع الكبير من الحصول على حقوقهن بالأساس ومن ثم الحصول على المساواة في الأجور مع الرجال".  وتضيف قائلة: "هناك طريق طويلة من النضال تنتظر النساء. ولا يمكن أن تتحقق المساواة في الأجور إلا بعد تحقق المساواة بشكل عام".

كما تُرجع سعيد أسباب حدوث الفرق في الأجور بين الرجل والمرأة إلى أن النظام الاجتماعي بالأساس يمنح الرجال سلسلة من المميزات منها: التعليم وفرص أكبر للسفر وجمع الخبرات، وهو ما يجعل أيضاً الحكم على كفاءة المرأة في ظل نظام اجتماعي غير عادل للمرأة ظلما في حد ذاته. وترى أنه يجب القضاء على النظام السلطوي الأبوي جنباً إلى جنب مع المطالبات بالمساواة في الأجور.

تجارب ما بين نجمات هوليود وعضوات #شغل_ستات

حتى نجمات هوليود اللاتي يتمتعن بشهرة واسعة تحدثن عن معاناتهن من الفرق في الأجور، مقارنة بالرجال. فمثلاً حققت الممثلة الأعلى أجراً في عام 2018، سكارليت جوهانسون 40 مليون دولار، أي أنها كسبت حوالي 200 مليون دولار أقل من الممثل الأعلى أجراً، جورج كلوني. وحصلت النجمة جيليان أندرسون على "نصف" ما عُرض على شريكها النجم ديفيد دوتشوفني للعودة  لصناعة فيلم "ملفات إكس".

Scarlett Johansson (Getty Images/AFP/J. Tallis)

سكرليت جوهانسون

وبالحوار مع المشاركات في مجموعة DW عربية للنساء #شغل_ستات، تحدثن عن تجاربهن فيما يتعلق بالتفرقة في الأجور بين الجنسين.

تقول منال نسور، المشاركة بالمجموعة من الأردن والتي تعمل كمستشارة تنموية، إنها عملت في بداية حياتها كموظفة في القطاع الحكومي وكان من المفترض أن تكون الأجور متساوية حسب الشهادة العلمية والدرجة ولكن كانت تُدفع للموظفين الرجال علاوة معيشة للمتزوجين. وتساءلت منال لماذا تدفع تلك العلاوة للرجال فقط وشعرت بعدم العدالة لأنها كانت ترى الكثير من الموظفات تعيل أسراً وتتحمل المسؤولية. 

ولذا تركت القطاع الحكومي وعملت مع المنظمات الأجنبية حيث وجدت المساواة والعدالة في الأجر.

في حين ترى أسيل الربيعي من العراق أن القطاع الحكومي الذي عملت به لديه قواعد صارمة في المساواة في الأجور، إلا أن هناك تمييزاً من ناحية التعيين في المنصب الوظيفي، حيث تم ترشيح شخص أقل خبرة في منصب يحتاج كفاءة عالية. ومن المثير أن الذي رشح هذا الشخص هو امرأة أيضاً. ولم يتسنَ لـ DWعربية الحصول على تعليق من البنك عن هذا الأمر.

DW facebook Gruppe SheAtWork (DW)

مجموعة شغل ستات للنساء على صفحة DW عربية

أما فاطمة شعبان من مصر، والتي تعمل في مجال الموارد البشرية، تقول إنها في إحدى المرات كانت تضع مع زميل لها الرواتب المتوقعة لتعيين المهندسين والمهندسات، وقد وجدت زميلها يضع للنساء رواتب أقل واعترضت على ذلك، وقالت إنه أمر مخالف لقانون العمل.

وهي ترى أن "الأوضاع الآن أفضل حيث تشعر بتلك الفجوة بشكل أقل بشكل عام". وتحكي أيضاً تجربة شخصية تعرضت فيها للحصول على "نصف مرتب زميلها، فاعترضت وحصلت على راتب مقارب لمرتبه وهو ما كان مرضياً"، على حد تعبيرها.

وتعلق الخبيرة الاقتصادية سلام سعيد أستاذة علوم سياسية بمركز دراسات الشرق الاوسط و العلوم السياسية بجامعة برلين الحرة، بقولها: إن هناك اختلافا بالطبع بين القطاعين العام والخاص في مسألة الفجوة في الأجور. حيث أن القطاع العام محكوم بشكل أكبر بقوانين الدولة. أما القطاع الخاص فهو عرض وطلب. ومع نسب البطالة العالية يتحكم القطاع الخاص في الأجور.

التفاوض كجزء من الحل

وبالرغم من أن حلول مشكلة فجوة الأجور بين الرجال والنساء تتركز بشكل أساسي لدى الحكومات والمؤسسات التي لديها القرار، إلا أنه يمكن للمرأة أن تجهز نفسها أفضل من أجل التصدي لذلك، من خلال معرفة حقوقها القانونية، وتكافح بالتالي من أجل الحصول عليها.

وكالسيدة سعاد حسني التي تبرز في أغنيتها مهارات النساء في التفاوض، فإن كثير من الخبراء يشجعون النساء على تطوير مهارات التفاوض على الأجور، وهو أيضاً ما يتشاركه أعضاء مجموعة #شغل_ستات في نقاشاتهم اليومية.

للانضمام للمجموعة - للنساء فقط - والمشاركة في النقاشات اضغطي على الرابط التالي وأجيبي على الأسئلة.

https://www.facebook.com/groups/SheAtWork

وفاء البدري

 

  • Ausstellung Fotografinnen an der Front im Kunstpalast Düsseldorf (International Center of Photography)

    "مصورات الحرب" .. نساء على خط النار

    جيردا تارو

    مصورة يهودية توجهت، بعد هروبها من ألمانيا عام 1933، إلى إسبانيا لتصوير الحرب الأهلية فيها. وثقت تارو المقاومة ضد الجنرال فرانشيسكو فرانكو - الذي وصل للحكم في إسبانيا عقب الحرب الأهلية. أثارت صور تارو الإعجاب والتعاطف عبر أوروبا، وهذه الصورة نموذج من أعمالها حيث تظهر عضوة في الميليشيا الجمهورية ضد الجنرال فرانكو أثناء تدريبها على إطلاق النار بالقرب من مدينة برشلونة.

  • Ausstellung Fotografinnen an der Front im Kunstpalast Düsseldorf (International Center of Photography)

    "مصورات الحرب" .. نساء على خط النار

    جيردا تارو

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  • Ausstellung Fotografinnen an der Front im Kunstpalast Düsseldorf (Lee Miller Archives)

    "مصورات الحرب" .. نساء على خط النار

    لي ميلر

    واحدة من أربع مصورات تم السماح لهن بمرافقة الجيش الأمريكي في أوروبا في نهاية الحرب العالمية الثانية. التقطت ميلر صوراً رائعة لمجلة "فوغ" توثق تحرير معسكري الإبادة النازيين "داخاو" و"بوخنفالد". أما قبل الحرب، فقد كانت ميلر من أتباع السريالية في اعمالها، حتى أن المصور مان راي - الذي يعد من رواد التصوير السريالي في العالم - كان واحداً من أصدقائها المقربين.

  • Ausstellung Fotografinnen an der Front im Kunstpalast Düsseldorf (Succession Françoise Demulder/Roger-Viollet)

    "مصورات الحرب" .. نساء على خط النار

    فرانسواز ديمولديه

    التقطت فرنسواز هذه الصورة عام 1976 في أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والتي سافرت إليها لتغطية الحرب الأهلية هناك. الصورة، التي توثق مذبحة ضد الفلسطينيين، فازت بجائزة "صورة الصحافة العالمية". المفارقة كانت أن الصورة التي جعلت فرنسواز أول أمرأة في العالم تفوز بتلك الجائزة رُفض نشرها من قبل. لكن الحرب اللبنانية ليست الأولى لفرنسواز، حيث غطت قبلها الحرب الأمريكية في فيتنام أثناء ذروتها.

  • Ausstellung Fotografinnen an der Front im Kunstpalast Düsseldorf (Christine Spengler/Sygma/Corbis)

    "مصورات الحرب" .. نساء على خط النار

    كريستين سبنجلر

    نشأة سبنجلر في العاصمة الإسبانية مدريد جعلتها تتأثر بأعمال الفنانين الإسبان، ومن ضمنهم فرنشيسكو غويا، الذي استطاع التعبير عبر رسوماته عن اللحظات الحالكة في حياة الإنسان. وبعد تصويرها وتوثيقها للصراعات في إيرلندا وفيتنام وكمبوديا وايران وفلسطين، أدركت سبلنجر أنه لحسن الحظ لا يعتاد البشر أبداً على الخوف والظلم.

  • Ausstellung Fotografinnen an der Front im Kunstpalast Düsseldorf (Dotation Catherine Leroy)

    "مصورات الحرب" .. نساء على خط النار

    كاثرين ليروي

    أثناء تصوير الصراعات المسلحة، قد تميل الكفة أحياناً لجانب على حساب الآخر: إما الجنود أو المدنيين. حاولت المصورة كاثرين ليروي، خلال توثيقها للحرب الأمريكية في فيتنام، تصوير جانبي الصراع. صوبت كاثرين عدسة الكاميرا نحو جندي أمريكي أثناء عثوره على جثمان زميل له، ومن ثم زارت نفس الجندي في منزله بعدها بأعوام من أجل توثيق ما خلفته الحرب من آثار.

  • Ausstellung Fotografinnen an der Front im Kunstpalast Düsseldorf Carolyn Cole (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

    "مصورات الحرب" .. نساء على خط النار

    كارولين كول

    اعتادت كارولين، المصورة في صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، على توثيق الكوارث الطبيعية والصراعات بمنطقة أمريكا الوسطى. ثم وقعت هجمات الحادي عشر من سبتمبر لتكون بمثابة نقلة في حياة كارولين، حيث قررت بعدها السفر إلى أفغانستان ثم إلى العراق لتغطية الحرب الأمريكية في الدولتين. إلا أن كارولين قررت في النهاية العودة مرة أخرى لتغطية الكوارث الطبيعية.

  • Ausstellung Fotografinnen an der Front im Kunstpalast Düsseldorf (Susan Meiselas/Magnum Photos)

    "مصورات الحرب" .. نساء على خط النار

    سوزان ميسلاس

    أغلبية الصور التي تم التقاطها للحروب والصراعات العسكرية خلال القرن العشرين كانت باللونين الأبيض والأسود. وتعد سوزان بين أولى المصورات اللاتي استخدمن الألوان في صورهن لتثير الكثير من الجدل. فصور سوزان ميسلاس لمناطق النزاع في أمريكا الوسطى نجحت في توسيع مفهوم الحرب لدى الرأي العام، حيث أظهرت كيف تكون معاناة المدنيين في أوقات الحروب. تفتيش المسافرين في نيكاراجوا بهذة الصورة مثال حي على تلك المعاناة.

  • Ausstellung Fotografinnen an der Front im Kunstpalast Düsseldorf (picture-alliance/AP Images/Anja Niedringhaus)

    "مصورات الحرب" .. نساء على خط النار

    أنيا نيدرينجهاوس

    أنيا معروفة بعودتها الدائمة لمناطق الصراعات المسلحة لتوثيقها من خلال صورها. بدأت أنيا حياتها المهنية بتصوير الحرب في البوسنة، كما قامت بتصوير الحرب الأمريكية في أفغانستان، حيث التقطت هذه الصورة. وأثناء عملها في أفغانستان لحساب وكالة "أسوشيتدبرس"، لقت أنيا نيدرينجهاوس مصرعها. ويضم معرض "مصورات الحرب" 80 عملاً للمصورة الراحلة.


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