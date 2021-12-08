 ″نساء بلا وجوه″.. مآسي العاملات في تجارة الجنس بألمانيا | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 10.12.2021

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ثقافة ومجتمع

"نساء بلا وجوه".. مآسي العاملات في تجارة الجنس بألمانيا

يظن كثيرون أن تجارة الجنس مربحة وتدر المال الوفير للعاملات فيها، إلا أن معاناتهن مستمرة رغم قانون ينظم عملهن. معرض للصور يحمل اسم "بلا وجوه.. نساء في الدعارة" يكشف جوانب أخرى من عالم خفي يلفه الغموض والظلم.

رغم تقنين الدعارة في ألمانيا، إلا أنها لا تزال قضية محظورة داخل المجتمع

رغم تقنين الدعارة في ألمانيا، إلا أنها لا تزال قضية محظورة داخل المجتمع

حين كانت هؤلاء الفتيات والنساء صغيرات بالسن، كن يحلمن بأن يصبحن طبيبات أو محاميات أو عاملات في دور رعاية المسنين، لكن عندما كبرن أصبحن بائعات هوى وعاملات في مجال الجنس والدعارة في ألمانيا.

ولا تزال  مهنة الدعارة  سيئة الصيت، أو بالأحرى قضية محظورة لا يرغب كثيرون في الحديث عنها على الرغم من إلغاء رسمي للدعارة بوصفها أمرا "غير أخلاقي" بموجب قانون صدر عام  2002. فحتى عام 2002، كانت الدعارة في ألمانيا أمرا مخالفا للآداب والأعراف، لكن بعدها عزز قانون الدعارة، حقوق بائعات الهوى وسن قوانين لتنظيم الخدمات الجنسية. ومنذ عام 2017، يوجد قانون تنظيم الدعارة.

ورغم مرور الكثير من الأعوام على القانون، إلا أنه لم يطرأ أي تحسن على الوضع القانوني والاجتماعي للعاملات في مجال الجنس بشكل كبير بل لم يتم توفير الحماية القانونية منعا لاستغلالهن وتعرضهن لجرائم.

تعد جوليا ويغ من النساء الرائدات في حماية العاملات في مجال الجنس، إذ أسست مركز Amalie Mannheim الذي يقدم يد العون للنساء العاملات في تجارة الجنس في ألمانيا. وفي مقابلة مع DW، قالت إن "الدعارة باتت قانونية، لكن النساء يعانين بشدة من وصمة العار. لذا يتم في الغالب إجبارهن على العيش في حياة مزدوجة. فهذه المهنة لا يمكن أن تقارن بأي مهنة أخرى".

الفقر وعدم الحصول على التعليم والوعود الكاذبة من القوادين من الأسباب الرئيسة التي تدفع النساء إلى العمل في تجارة الجنس

الفقر أحد الأسباب الرئيسة التي تدفع النساء إلى العمل في تجارة الجنس

خفايا حي الضوء الأحمر

وقد أشارت ويغ إلى بعض الحقائق التي يجهلها الكثيرون بشأن  بائعات الهوى في ألمانيا، مضيفة "لاحظنا أن ثمة افتراض واسع الانتشار داخل المجتمع مفاده بأن العاملات في الجنس يكسبن الكثير من المال ويعملن بشكل مستقل وبمحض إرادتهن". وقالت "قد ينطبق هذا الافتراض على بعض الحالات. لكن هناك عددا كبيرا من النساء يعملن في مجال الجنس بسبب الفقر والعوز لكسب بضعة يوروهات". وشددت على أن "قلة قليلة من الناس تدرك هذه الحقيقة وتعرف أساليب العمل في الحي الأحمر فيما يغفل الكثيرون الواقع الوحشي لهذا الحي".

وبهدف تسليط الضوء على معاناة النساء العاملات في تجارة الجنس، قامت ويغ بتدشين معرض مصور فريد من نوعه حمل اسم "مجهولات الهوية .. نساء في الدعارة" بالتعاون مع متاحف "ريس إنجلهورن" في مانهايم والمصور هيب يرليكايا. وقالت إن المعرض يسرد الواقع المرير اليومي للنساء العاملات في مجال الدعارة اللائي يضطررن إلى إخفاء هوياتهن الحقيقية ويتعرضن للتهميش على حافة المجتمع دون أن يلتفت إليهن أحد.

قصص حقيقية

وقالت ويغ إن المعرض يسعى إلى "نشر الوعي وتعزيز التعاطف والاحترام والتقدير للنساء (العاملات في مجال الجنس) وحقوقهن وكرامتهن". وأشارت إلى المشاكل التي تعاني منها هؤلاء النساء بداية من نقص الأموال وحتى عدم قدرتهن على إبداء الآراء خاصة في ظل أن الكثيرات منهن لم يحصلن على مستوى تعليم جيد وهو الأمر الذي دفعهن إلى العمل في مجال الجنس.

للعاملات في الجنس نواحي أخرى من الحياة في ألمانيا

المعرض يسلط الضوء على نواحي أخرى في حياة العاملات في مجال الجنس

وفي ذلك، قالت "بعض النساء أخبرننا أنه تم اغرائهم إلى المجيء إلى ألمانيا  بوعود كاذبة و أكرهن على العمل لصالح قوادين"، مضيفة أن المعرض أعطى هؤلاء النساء الفرصة للتحدث عن "مشاعرهن وأمانيهن وأحلامهن ومعاناتهن". وانضمت عشرة نساء إلى هذا المعرض للحديث عن حياتهن وتجاربهن وأيضا تحديد مواقع التصوير، فيما قالت ويغ إن المشاركات في المعرض كن متحمسات للانضمام إلى هذا العمل الفني.

من جانبه، قال المصور هيب يرليكايا إنه قام بالتقاط صور للنساء المشاركات في المعرض في الفترة ما بين عامي 2019 و2021 حيث التقط قرابة 1800 صورة وتم عرض 40 منها في المعرض.

وأضاف أن المعرض ليس العمل الأول الذي يدفعه إلى الانخراط لتسليط الضوء على معاناة النساء المهمشات إذ أسس في الماضي جمعية أطلق عليها اسم Yerlikaya forAcidSurvivors e.V ترمي إلى تقديم المساعدة للناجيات من هجمات الأسيد (الحمض) في بنغلاديش وتصويرهن.

وشدد على أنه يراعي خلال تصوير النساء المشاركات في المعرض تفادي إظهار لقطات مبتذلة تتعلق بتجارة الجنس، مضيفا "التصوير الفوتوغرافي يمكن أن يكون سلاحا خطيرا إذا وقع في الأيدي الخطأ". وأوضح يرليكايا ذلك بقوله: "كان بإمكاني تصوير موضوع الدعارة بطريقة مختلفة تماما أي بطريقة متلصصة أو إباحية. لقد تجنبنا ذلك وركزنا على النساء وقصصهن".

قامت النساء المشاركات في المعرض بارتداء أقنعة لإخفاء هويتهن

القناع لإخفاء الوجه خلال التقاط صور المعرض

ولا تقتصر صور المعرض ذات اللونين الأبيض والأسود على عمل النساء في  مجال الجنس،  وإنما تسرد جوانب آخرى من حياتهن مثل الأمومة وحتى تنظيف المنازل. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يشمل المعرض مقابلات صوتية مع النساء العاملات في مجال الجنس.

وقد لاقى المعرض قبولا من العامة، حسبما ذكرت ستيفاني هيرمان - إحدى المشرفات على تنظيم الحدث. وأضافت أن هذه الصور تسلط الضوء على الحياة الخفية للعاملات في مجال الجنس خاصة ما يتعلق بالجوانب الصحية والاجتماعية والأخلاقية. وأكدت أن أحد أهداف المعرض - الذي انطلق في 14 نوفمبر/ تشرين الأول ويستمر حتى 20 فبراير/ شباط المقبل -  يتمثل في تغيير بعض المفاهيم الخاطئة لدى الناس عن العاملات في مجال الجنس.

بريندا هاس / م ع

  • Beate Uhse (Gründerin Beate Uhse AG) (imago/teutopress)

    بين النبذ والاحتفاء ـ رحلة صاحبة أول وأشهر متجر للأدوات الجنسية

    رائدة في التوعية الجنسية وصاحبة تجارة ضخمة

    بيآتا أوزه، اسم تحول لعلامة تحظى بشهرة عالية في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية وصار يرمز لخروج المواضيع الخاصة بالجنس والإغراء من قائمة المحظورات الاجتماعية والمحاطة بالصمت. اليوم (25 تشرين أول/أكتوبر) تحل الذكرى الـ 100 لميلاد أوزه، التي توفيت عام 2001.

  • Schwarz-weiß Porträtfoto von Beate Uhse mit Fliegerbrille (Foto: picture-alliance/dpa).

    بين النبذ والاحتفاء ـ رحلة صاحبة أول وأشهر متجر للأدوات الجنسية

    معاناة من ويلات الحرب

    عشقت بيآتا الرياضة منذ طفولتها وبعد الثانوية العامة سافرت لقضاء عام للعمل والعيش مع أسرة في إنجلترا وأتمت تدريبها المهني في مجال الطيران. وخلال الحرب العالمية تزوجت من معلم الطيران الخاص بها وعملت لفترة طويلة ضمن سلاح الجو، لكن حياتها انقلبت رأسا على عقب بعد وفاة زوجها خلال الحرب لتصبح أرملة شابة تعول طفلا صغيرا.

  • Schwarz-weiß Foto vom Eingang eines Beate Uhse-Shops, davor stehen einige Menschen (Foto: imago).

    بين النبذ والاحتفاء ـ رحلة صاحبة أول وأشهر متجر للأدوات الجنسية

    حث تجاري مميز

    دخلت بيآتا دائرة الاهتمام بعد كتابتها لمنشور للتوعية بأيام الخصوبة لدى المرأة وذلك مع نهاية الحرب العالمية، ليتحول هذا المنشور لحجر الأساس لمؤسسة ضخمة قائمة على مواضيع الجنس والإغراء، زاد من انطلاقها تزامن ذلك مع ما عرف بالثورة الجنسية نهاية ستينات القرن الماضي. وبعد إعادة توحيد ألمانيا، فتحت محلات بيآتا التجارية أبوابها فيما كان يعرف بألمانيا الشرقية.

  • Schwarz-weiß Portätfoto von Beate Uhse mit kurzen Haaren (Foto: picture-alliance/Imagno/Votava).

    بين النبذ والاحتفاء ـ رحلة صاحبة أول وأشهر متجر للأدوات الجنسية

    جرأة ووضوح في الحديث

    لا تقتصر أسرار نجاح بيآتا على شجاعتها في تحويل الجنس لعمل تجاري يدر المال فحسب، لكن شخصيتها لعبت دورا مهما في هذا النجاح، إذ لم يقتصر حديثها على الجنس والإغراء، على الناحية النظرية فحسب، لكنها كانت تتكلم عن هذه المواضيع من منظورها كامرأة بشكل واضح. كل هذه الأمور حولت اسم "بيآتا أوزه" إلى علامة مسجلة للمجلات والمنتجات التي تتعلق بمسألة الجنس.

  • Deutschland Beate Uhse Shop in Hamburg (picture-alliance / dpa/dpaweb)

    بين النبذ والاحتفاء ـ رحلة صاحبة أول وأشهر متجر للأدوات الجنسية

    رفض واتهامات

    بسرعة شديدة حققت بيآتا مبيعات ضخمة من خلال المحلات التجارية التي تقدم كل ما له علاقة بالجنس سواء مجلات وملابس وأدوات وغيرها، مسألة أحدثت ضجة في المجتمع وتسببت في موجة من الاعتراضات لاسيما من الكنيسة والقضاء واتهامها بـ "تخطي الحدود والتقاليد" في الحياة الجنسية.

  • Beate-Uhse-Shop am Berliner Breitscheidplatz im Jahr 2002 (imago)

    بين النبذ والاحتفاء ـ رحلة صاحبة أول وأشهر متجر للأدوات الجنسية

    من نبذ المجتمع إلى وسام الاستحقاق

    لم تكن علاقة بيآته أوزه بالمجتمع سهلة طوال الوقت، إذ كان الرفض لها قويا في بعض الأحيان، لدرجة أن أحد نوادي التنس رفض قبول عضويتها. هذا الوضع تغير تماما مع مرور السنوات، إذ احتفى بها المجتمع وبدورها في التوعية الجنسية، كما حصلت على وسام الاستحقاق عام 1989.

  • Schwarz-weiß Porträt von Beate Uhse (Foto: Gründerin Beate Uhse AG) ( imago/teutopress).

    بين النبذ والاحتفاء ـ رحلة صاحبة أول وأشهر متجر للأدوات الجنسية

    ضيف مفضل لبرامج التليفزيون

    لم تمارس بيآتا أوزه، الرقابة على كلامها قبل أن تنطقه مطلقا، فقد كانت تتحدث بكل جرأة وبتعبيرات واضحة وصادمة في بعض الأحيان، ما جعلها من الضيوف المفضلين لبرامج التليفزيون، كما كانت شخصية معروفة لنحو 90 بالمئة من الألمان وفقا لاستطلاعات الرأي التي أجريت خلال تسعينات القرن الماضي.

  • Beate Uhse -Shop (picture-alliance/ dpa/dpaweb)

    بين النبذ والاحتفاء ـ رحلة صاحبة أول وأشهر متجر للأدوات الجنسية

    قفزة تجارية

    بعد تخفيف القيود فيما يتعلق بالمواد الجنسية وأفلام البورنو، بدأت تجارة بيآتا مرحلة جديدة، إذ دخلت عام 1999 للبورصة، وحققت أسهم شركتها خلال ثلاثة أيام فقط ارتفاعا بلغ ثلاثة أضعاف القيمة.

  • Seitenansicht eines LKW-Anhängers, auf dem eine Frau in rotem Dessous und die Aufschrift Beate Uhse zu sehen ist (Foto: picture-alliance/dpa).

    بين النبذ والاحتفاء ـ رحلة صاحبة أول وأشهر متجر للأدوات الجنسية

    إفلاس بعد سنوات من الازدهار

    لم يستمر الصعود الكبير في البورصة طويلا، إذ تراجعت قيمة أسهم بيآتا أوزه بشكل كبير لتتراجع قيمة السهم عام 2018 لأقل من سنت واحد. وبعد سنوات أفلست الشركة، التي عملت في سبع دول ووفرت أماكن عمل لنحو 1400 شخص وبلغت مبيعاتها نحو 280 مليون يورو. لم تعش بيآتا هذه الهزيمة، إذ توفيت عام 2001. الكاتب/ شتيفان جيغ/ نادين فويك/ ا.ف


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