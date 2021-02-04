نزهة تتسبب بإصابة العشرات بفيروس كورونا

شاركت مجموعة تضم 14 شخصاً من أسر مختلفة في نزهة مشي لمسافات طويلة في الطبيعة بالقرب من مولهايم أن دير دوناو الواقعة في ولاية بادنفورتبرغ (جنوب ألمانيا)، وبعد هذه الفسحة جلسوا سوية في كوخ واحد، رغم أن بعضهم كان مصابا بفيروس كورونا وكان على علم بذلك.

ومن المرجح أن هذه النزهة بالذات كان وراء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المنطقة، بعد أن انتشرت العدوى ليس فقط بين المشاركين في النزهة وإنما بين أفراد أسرهم، ليصل العدد الإجمالي إلى 25 إصابة.

سارت المجموعة عبر وادي الدانوب المغطى بالثلوج في 16 كانون الثاني/ يناير. وقال ستيفان بار، مدير منطقة توتلينغن، في رسالة فيديو نُشرت قبل أيام على فيسبوك: " أسفرت هذه النزهة عن زيادة بنحو 25 حالة إيجابية (للإصابة بالفيروس).. لقد كانت واحدة من أكبر الانتهاكات لقوانين كورونا وتصرف غير مسؤول".

وقد كان معدل الإصابات في مولهايم لمدة سبعة أيام حتى نهاية الأسبوع الماضي حوالي ألف إصابة. لكنه انخفض مجدداً منذ ذلك الحين. وقال مدير المنطقة: "نعلم أن أفراد هذه المجموعة الذين ثبتت إصابتهم في الحجر الصحي، قد ذهبوا إلى أعمالهم وتسببوا بنقل العدوى لأشخاص آخرين هناك". وما تزال التحقيقات مستمرة حول الموضوع، وما إذا كانت النزهة مرتبطة بالإصابات الإضافية المسجلة. ومن المتوقع أن يتم التعامل مع هذه الحادثة ليس كمخالفة لقوانين كورونا وفرض غرامات فحسب، وإنما كجناية وتعمد بإلحاق الأذى بآخرين.

ر.ض/و.ب