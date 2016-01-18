الزكام أو نزلات البرد التهاب فيروسي يصيب الأنف والبلعوم، وتتمثل أعراضه بالسعال والتهاب الحلق وسيلان الأنف والعطس والحمى وهو من الأمراض شديدة العدوى. وتتراوح فترة الإصابة به في العادة من أسبوع إلى أسبوعين.

تكثر الإصابة بالزكام في فصل الشتاء، ورغم صعوبة تجنبه إلا أن هناك بعض النصائح التي يمكنها خفض معدل الإصابة كتجنب الاقتراب من المرضى وغسل اليدين. ويلجا البعض إلى استخدام الأدوية كالمضادات الحيوية للشفاء لكن هناك وصفات تقليدية تساعد على التخلص من الزكام بدون أضرار جانبية ومن بين هذه الوصفات حمام البخار والكمادات والغرغرة وتناول المشروبات الساخنة والنوم بشكل كاف والراحة التامة.