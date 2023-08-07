 "نريد أن نعيش" ـ موجة الحر تشعل لهيب الاحتجاجات ضد حماس في غزة | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 07.08.2023

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سياسة واقتصاد

"نريد أن نعيش" ـ موجة الحر تشعل لهيب الاحتجاجات ضد حماس في غزة

جعلت موجة الحر المستمرة وانقطاعات الكهرباء، الظروف المعيشية أصعب مما هي عليه في غزة، الأمر الذي أدى لاندلاع احتجاجات نادرة في القطاع الذي تحكم حركة حماس قبضتها عليه، والمحاصر من كل الجهات. فهل طفح الكيل بسكان غزة؟

احتجاجات في خان يونس على الظروف المعيشية الصعبة وانقطاع التيار الكهربائي المزمن (30.07.2023)

خرج الفلسطينيون في خان يونس لفترة وجيزة للاحتجاج على الظروف المعيشية الصعبة وانقطاع التيار الكهربائي المزمن

في 30 يوليو/ تموز 2023، نزل عدة مئات من الأشخاص إلى شوارع غزة، وخاصة في بلدتي خان يونس ورفح الجنوبيتين، للاحتجاج على انقطاع التيار الكهربائي المزمن والأوضاع القاسية للسكان، التي تفاقمت بسبب الطقس الحار المستمر. وبدا أن الاحتجاجات نظمتها مجموعة غير معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي تطلق على نفسها اسم "الفيروس الساخر". ولا يزال غير معروف من وراء المجموعة.

كانت المشاهد حدثًا نادرًا للاستياء العام في ظل حكم حركة حماس الإسلامية المستبدة في غزة. في الماضي، قامت حماس في كثير من الأحيان بقمع الاحتجاجات أو المعارضة. وهذه المرة، لم تكن الأمور مختلفة، حيث قال شهود عيان إن المتظاهرين تم تفريقهم بسرعة من قبل ضباط الشرطة، الذين قاموا أيضًا ببعض الاعتقالات.

ولم ترد السلطات في غزة على طلب للتعليق حول الموضوع.

تأتي الاحتجاجات في الوقت الذي يشهد فيه قطاع غزة، وهي الأرض الفلسطينية الصغيرة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط ​، نفس الصيف الحارق وبشكل غير عادي مثل العديد من أجزاء أخرى من الشرق الأوسط. على الرغم من أن الطقس الصيفي في الإقليم حار ورطب عادة، إلا أن درجات الحرارة هذا العام ظلت عند مستويات عالية لفترة طويلة بشكل غير معتاد، مما يجعل الحياة هناك أكثر صعوبة.

شاطئ غزة (28/5/2021)

يقضي العديد من السكان وقتًا على الشاطئ ، كما هو الحال هنا في مدينة غزة هربًا من الحر وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر (أرشيف)

"حياة صعبة وبائسة"

قال شادي، خريج كلية من خان يونس، إن انقطاع التيار الكهربائي كان أحد الأسباب العديدة لمشاركته في الاحتجاجات. وقال الشاب البالغ من العمر 24 عامًا لـ DW في مقابلة عبر الهاتف معه: "النقص الأخير في الكهرباء جعل الكثير من الناس يتذكرون أنهم لا يتلقون الحد الأدنى من التعامل البشري، على الرغم من أننا نعيش في هذا الوضع منذ سنوات عديدة". وأضاف: "نحن نعيش حياة صعبة وبائسة. لا أمل. أردنا أن نرفع صوتنا حتى يسمع أحد هذا الصوت. نحن ضحايا الاحتلال [الإسرائيلي] والانقسام الفلسطيني". يُذكر أن إٍسرائيل لم تعد تحتل قطاع غزة وقد انسحبت منه كليا في أغسطس/ آب عام 2005 فيما عرف حينها بـ"خطة فك الارتباط من طرف واحد". ومنذ عام 2007 انفردت حركة حماس بالسيطرة على القطاع بعد معركة عسكرية بينها وبين حركة فتح.

يُشار إلى أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة إسلاموية فلسطينية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول العربية على أنها منظمة إرهابية.

العيش تحت الحصار

ومنذ أن استولت حماس على غزة في عام 2007، يعيش سكان القطاع تحت حصار صارم تفرضه في الأساس إسرائيل وجزء تفرضه مصر المجاورة. عزز استيلاء حماس على السلطة - أو انقلابها، كما تسميها حركة فتح المنافسة لحماس - الانقسام السياسي بين غزة والضفة الغربية المحتلة. وتلقي حماس باللوم على الحصار الإسرائيلي في خنق أي احتمال للتعافي الاقتصادي أو التنمية في المنطقة.

وصفت جماعات حقوق الإنسان وسكان غزة الإغلاق الخانق، الذي تخففه إسرائيل من حين لآخر أو تشدده تبعا للتطورات السياسية، بأنه عقاب جماعي. خاضت إسرائيل وحماس عدة حروب بالفعل.

من جانبها، تقول إسرائيل إن الحصار، الذي يقيد الوصول عن طريق البحر والبر والجو، ضروري لمنع التعزيز العسكري للجماعة الإسلامية، والتي تنكر حق إسرائيل في الوجود. وخاضت إسرائيل وحماس عدة حروب بالفعل.

ربما كانت الاحتجاجات محاولة للفت الانتباه إلى الوضع في غزة، حسب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر المقيم في غزة مخيمر أبو سعدة، بينما اجتمعت عدة أحزاب سياسية فلسطينية في مصر لمناقشة الوحدة الوطنية. وضم الاجتماع حماس وفتح، التي تهيمن على السلطة الفلسطينية وتدير أجزاءً محدودة من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

ويضيف أبو سعدة: "أراد الشباب الفلسطيني هنا في غزة رفع صوتهم ضد أوضاعهم اليومية في اليوم الذي كان يجتمع فيه قادة الفصائل في القاهرة حتى ينتبهوا (القادة) على الأقل لاحتياجاتهم ومظالمهم". لكن في النهاية ومع ذلك، فشل الاجتماع في القاهرة في إيجاد طرق للتغلب على الانقسام السياسي العميق.

أزمة الكهرباء في قطاع غزة

انقطاع في التيار الكهربائي المعطل أصلا

قضية رئيسية أخرى هي النقص المستمر في الكهرباء بسبب الحرارة الشديدة. يؤثر انقطاع التيار الكهربائي على جميع جوانب الحياة اليومية: من تبريد الطعام إلى تشغيل الأجهزة الأساسية مثل الغسالات أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو مضخات المياه أو المراوح.

يقول أبو سعدة: "في العادة، كان لدينا جدول زمني مدته ثمان ساعات عمل للكهرباء، وثمان ساعات راحة، ولكن بسبب الحرارة، فإن الطلب مرتفع، ومعظم الأسر لا تحصل إلا على أربع إلى ست ساعات في المتوسط".

يعاني سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة من انقطاع التيار الكهربائي بمعدل 12 ساعة في اليوم في أوقات الطلب الشديد، مثل الصيف. وفقًا للموسم، فإن إمدادات الكهرباء المقدرة اللازمة لتوفير الطاقة المستمرة لغزة تتراوح بين 450 و550 ميغاوات، كما يقول محمد ثابت المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء في غزة. لم يتم توفير أي شيء قريب من هذه السعة لسنوات، وهذا أدى إلى أن يكون انقطاع التيار الكهربائي متكررًا، ولفترات زمنية طويلة.

قطاع غزة (يوليو 2023)

يعاني سكان غزة البالغ عددهم نحو 2.2 مليون نسمة من انقطاع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 12 ساعة في اليوم (أرشيف)

في الوقت الحالي، تزود محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة ما بين 75-100 ميغاواط اعتمادًا على كمية الوقود المتاحة. في السنوات الأخيرة، ساعدت قطر غزة بشراء الوقود لمحطة الطاقة من إسرائيل. ولكن حتى عندما يكون الوقود متوفراً، فإن المحطة لا تعمل دائمًا بكامل طاقتها بسبب مشكلات الصيانة الشاملة والأضرار الطويلة التي لم يتم إصلاحها.

تقوم السلطة الفلسطينية بشراء 120 ميغاواط إضافية من إسرائيل ويتم توفيرها مباشرة من خلال خطوط الكهرباء المتصلة بقطاع غزة. في عام 2018، أوقفت مصر إمدادات طاقة إضافية كانت توفرها لجنوب قطاع غزة. وفوق كل هذا، نشبت خلافات على مر السنين بين السلطة الفلسطينية وحماس حول المسؤول عن دفع فواتير قطاع غزة.

لكن بالنسبة للبعض، تعتبر أزمة الكهرباء مجرد رمز للوضع المزري العام. يقول محللون في غزة إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت الاحتجاجات مثل ما جرى في 30 يوليو / تموز 2023، يمكن أن تشكل تحديا لحماس.

يقول أسامة عنتر، أستاذ العلوم السياسية في مدينة غزة: "لم يكن هناك تأثير للتعبئة، لكن [مع ذلك] يعني أن الناس قد سئموا حقًا". هذا الشعور بالإحباط موجه إلى كل من حماس وفتح، كما يقول المراقبون، اللتان كما يبدو للسكان غير قادرتين على حل أي أزمة.

وهذا ما أكده شادي: "نحن جيل نشأ في ظل ظروف صعبة، ولم يكن لدينا يومًا واحدًا جيدًا. أبلغ من العمر 24 عامًا ولم أسافر في حياتي أبدًا". ويضيف الشاب الفلسطيني:" نريد أن نعيش بكرامة، هذا هو هدفنا. قد لا نحقق ذلك من خلال هذه الاحتجاجات، لكننا على الأقل رفعنا صوتنا".

تانيا كريمر/ ترجمة: زمن البدري

  • USA Camp David CLINTON BARAK ARAFAT (picture-alliance/AP Photo/R. Edmonds)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    قمة كامب ديفيد عام 2000 / الانتفاضة الثانية

    لم تنجح قمة كامب ديفيد، التي عُقدت في يوليو/ تموز عام 2000، وجمعت آنذاك رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود براك، ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، بوساطة الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون في التوصل إلى اتفاق بشأن وضع القدس أو ترسيم الحدود بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية. وبعدها انطلقت شرارة الانتفاضة الثانية في سبتمبر/ أيلول عام 2000 على إثر زيارة ارييل شارون للمسجد الأقصى.

  • Israel Räumung Gazastreifen 2005 (picture-alliance/dpa/S. Zaklin)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    الانسحاب من غزة

    على إثر الانتفاضة الثانية، قررت إسرائيل الانسحاب الجزئي من الأراضي الفلسطينية. وانسحبت بعض القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ليتم بعدها إخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية البالغ عددها 21 مستوطنة في القطاع، وفقًا لخطة ارييل شارون. وبنت إسرائيل جداراً عازلاً يصل طوله إلى 750 كيلومتراً حول الضفة الغربية، بهدف منع وقوع هجمات.

  • Jahresrückblick August 2006 Libanon Krieg (AP)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    حرب لبنان و الانقسام الفلسطيني الداخلي

    بلغ الصراع في الشرق الأوسط ذروته عام 2006. في حين كانت إسرائيل تشن حرباً ضد حزب الله في لبنان، ساد الصراع الداخلي بين حركتي فتح وحماس على السلطة. وفي عام 2007، أضعف انقسام السلطتين الفلسطينيتين في الضفة الغربية وقطاع غزة ـ والذي لا يزال مستمراً حتى اليوم ـ الجانب الفلسطيني.

  • BdT Israel zieht sich aus Gaza zurück (AP)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    عملية "الرصاص المصبوب"

    في ديسمبر/ كانون الأول 2008، شنت إسرائيل هجمات اسمتها عملية "الرصاص المصبوب" على مجموعة أهداف في غزة. الهدف من هذه العملية كان إضعاف حركة حماس والقضاء عليها. وسبق الضربة العسكرية الإسرائيلية، تصعيد للصراع بين حركتي فتح وحماس. لكن بعد سيطرة حماس على القطاع، عاد التوتر. وفي يناير/ كانون الثاني عام 2009، انتهى الصراع بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا للمصادر الفلسطينية.

  • ISRAEL GAZA Krieg (Getty Images)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    عملية "عمود السحاب"

    بقي الصراع مستمراً عام 2009، وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2012، اغتال سلاح الجو الإسرائيلي، نائب القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أحمد الجعبري، ما أجج الصراع بين الجانبين. في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، بدأت إسرائيل عملية اسمتها "عمود السحاب". بعدها وافقت الحكومة الإسرائيلية وحماس على وقف إطلاق النار مرة أخرى.

  • Bildergalerie Konflikt im Nahen Osten (picture-alliance/dpa)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    عملية "الجرف الصامد"

    تعد حرب غزة عام 2014 أو ما يعرف بعملية "الجرف الصامد" الصراع العسكري الأكثر عنفاً بين الإسرائيليين والفلسطينيين خلال العشرين سنة الماضية. الحرب، التي استمرت سبعة أسابيع، تسببت في مقتل أكثر من ألفي شخص.

  • Israel Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem (Reuters/R. Zvulun)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

    في مايو/ أيار عام 2018، تم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل. القرار أثار موجة احتجاجات واسعة، استمرت لأسابيع وخلفت أكثر من ألفي جريح و حوالي خمسين قتيلاً.

  • USA Trump und Netanjahu (picture-alliance/Photoshot/Ting Shen)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    القرار بشأن الجولان

    لا تزال سياسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تجاه الشرق الأوسط تثير الكثير من الجدل. وقد أثار اعترافه مؤخرا بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، ردود أفعال دولية غاضبة عبرت عن مخاوفها من تأجيج الصراعات والحروب في منطقة الشرق الأوسط.

  • Palästina | Israelischer Luftangriff auf Gaza Stadt (picture-alliance/A.A. Alkahlout)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    تجدّد التصعيد

    تجدد التصعيد مرة أخرى بين الإسرائيليين و الفلسطينيين، بعد شن الطائرات الإسرائيلية غارات على غزة رداً على إطلاق صاروخ منها على شمال تل أبيب أواسط مارس/ آذار 2019. وعلى إثرها ازدادت وتيرة التصعيد في غزة واستهدفت الغارات الإسرائيلية مكتب زعيم حركة حماس إسماعيل هنية.

  • Israel | Siedlungsbau (imago images/UPI Photo)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    موقف أمريكي جديد

    في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 أعلنت إدارة ترامب أنها لم تعد ترى في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية خرقا للقانون الدولي، وفيما رحبت إسرائيل بالموقف الأمريكي، أدانته السلطة الفلسطينية والأردن. فيما أكد الاتحاد الأوروبي أن موقفه لم يتغير، مؤكدا أن كل النشاط الاستيطاني بالأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني. فيما حذر مراقبون من تداعيات هذا الموقف على الوضع في الشرق الأوسط.

  • Bahrain Eröffnung der Peace to Prosperity Konferenz in Manama | Jared Kushner (Reuters)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    التمهيد لـ"صفقة القرن"

    يُطلق مصطلح "صفقة القرن" على خطة السلام في الشرق الأوسط، التي عكفت إدارة ترامب منذ عام 2017 على إعدادها لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وكان من المتوقع أن يتم الكشف عنها مطلع 2018، لكنها تأجلت. وفي أول مؤتمر علني حول "صفقة القرن" في حزيران/ يونيو 2019 أطلق مستشار ترامب وصهره غاريد كوشنر الجانب الاقتصادي منها، في البحرين ضمن ورشة "من السلام إلى الازدهار"، وسط مقاطعة الفلسطينيين لها.

  • USA Washington Weißes Haus | Benjamin Netanjahu, Israel & Donald Trump, Präsident | Friedensplan Nahost (picture-alliance/AP Photo/A. Brandon)

    في صور - محطات في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

    وسط ترحيب إسرائيلي ورفض فلسطيني

    قوبل إعلان ترامب يوم 28 يناير/كانون الثاني 2020 عن خطته للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، بترحيب إسرائيلي، ورفض وتنديد من قبل القيادة الفلسطينية. فيما توالت ردود فعل العواصم العربية والعالمية. ولا تتوفر حتى الآن معلومات دقيقة عن هذه الصفقة. غير أن ما رشح عنها يفيد بأنها تتضمن مفاوضات شاملة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بمشاركة دول عربية كالأردن ومصر وبرعاية أمريكية. إعداد: شارلوته فوسه/ إيمان ملوك


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