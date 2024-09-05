  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
حرب غزة وارتداداتهاهجوم زولينغن وسياسة الهجرةالتغيرات المناخية
سياسةإندونيسيا

من أندونيسيا... بابا الفاتيكان يدعو للتضامن ضد التطرف الديني

٥ سبتمبر ٢٠٢٤

وقع رأس الكنيسة الكاثوليكية والإمام الأكبر في أندونيسيا، أكبر بلد يعيش فيه عدد من المسلمين في العالم، إعلاناً مشتركاً يتعلق بالإخوة والسلام والتغير المناخي.

https://p.dw.com/p/4kIHh
 البابا فرنسيس وإمام جاكرتا الأكبر نصر عمر يوقعان "إعلان الاستقلال"
 البابا فرنسيس وإمام جاكرتا الأكبر نصر عمر يوقعان "إعلان الاستقلال"صورة من: Gregorio Borgia/dpa/AP Photo/picture alliance

وقّع البابا فرنسيس وإمام جاكرتا الأكبر أمام مسجد الاستقلال في العاصمة الأندونيسية الخميس (الخامس من أيلول/سبتمبر 2024) نداء مشتركاً لمواجهة "الاستغلال الديني للصراعات" وللتصدي للتغير المناخي. وفي ندائهما المشترك وعنوانه "إعلان الاستقلال" يبدي الحبر الأعظم والإمام الأكبر قلقهما إزاء "التجريد من الإنسانية" المرتبط بـ "تعميم الصراعات والعنف"، ويدعوان إلى "اتّخاذ تدابير حاسمة للحفاظ على سلامة البيئة الطبيعية ومواردها".

ويشكّل الحوار بين الأديان أحد المواضيع الرئيسية لهذه الزيارة البابوية التي تستغرق ثلاثة أيام إلى الأرخبيل الذي يضم 17500 جزيرة والذي يعيش فيه أكبر عدد من السكان  المسلمين في العالم (242 مليوناً) مع حوالى ثمانية ملايين كاثوليكي.

وقال إمام مسجد جاكرتا نصر الدين عمر لوكالة فرانس برس "لدينا رسالتان مهمتان. الأولى هي أن (...) الإنسانية واحدة فقط. والثانية، كيف يمكن إنقاذ بيئتنا. وهذان موضوعان مهمان جداً اليوم".

وقال البابا الأرجنتيني البالغ 87 عاماً في حضور ممثلي الطوائف الست المعترف بها رسمياً في إندونيسيا (الإسلام والبروتستانتية والكاثوليكية  والبوذية والهندوسية والكونفوشيوسية) "انظروا دائماً إلى العمق لأنه هناك فقط يمكننا أن نجد ما يوحدنا بعيداً عن الاختلافات (...) كلنا إخوة وحجاج". وأضاف "نتحمل المسؤولية أمام الأزمات الخطيرة والمأساوية أحياناً، التي تهدد مستقبل البشرية، لا سيما الحروب والصراعات التي يغذيها للأسف استغلال الدين أيضاً، ومواجهة الأزمة البيئة التي صارت عائقاً أمام نمو وتعايش الشعوب".

ووقف البابا والامام عند مدخل "نفق الصداقة" وهو ممر يربط مسجد الاستقلال بكاتدرائية السيدة العذراء المجاورة. وقال البابا إن النفق يمثل "دلالة بليغة" حيث أن المبنيين يواجهان بعضهما البعض، ولكنهما مرتبطان، مما يتيح "التواصل والحوار وتجربة أخوة حقيقية".

وقال البابا فرنسيس: "نحن جميعا إخوة، جميعنا حجاج". وأضاف الحبر الأعظم أنّه "من خلال النظر بعمق وإدراك ما يجري في أعمق أعماق حياتنا (...) نكتشف أنّنا جميعا إخوة، جميعنا حجّاج، جميعنا في مسيرة نحو الله، بما يتجاوز ما يفرّقنا".

وكان البابا قد وصل إلى إندونيسيا أمس الأول الثلاثاء، ليبدأ أول جولة خارجية له حتى الآن منذ توليه البابوية، حيث سيزور أربع دول في جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا على مدار الـ12 يوما المقبلة. وسيتوجه بابا الفاتيكان غداً الجمعة إلى بابوا غينيا الجديدة، قبل أن يزور تيمور الشرقية وسنغافورة.

خ.س/ع.غ (أ ف ب، د ب أ)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

Spanien Referendum in Katalonien

الحركات الانفصالية- نهايات سعيدة أو دول فاشلة

الحركات الانفصالية- نهايات سعيدة أو دول فاشلة

ليست كاتالونيا وكردستان فحسب من ترومان الانفصال أو الاستقلال عن الدول التي تنتميان إليها، بل إنهما اثنتان فقط من مجموعة مناطق وأقاليم لديها طموح مماثل، وبعضها استقل وانفصل فعلا. DW تعرض أمثلة لبعض تلك المناطق.
سياسة٨ أكتوبر ٢٠١٧
صورة أرشيفية لناهئي مسابقة جمال الكون 2019 (مدينة أتلانتا الأمريكية 8/12/2019)

اتهامات بالتحرش الجنسي بمشاركات في مسابقة ملكة جمال إندونيسيا

اتهامات بالتحرش الجنسي بمشاركات في مسابقة ملكة جمال إندونيسيا

كشفت محامية نساء تسابقن للفوز بلقب ملكة جمال إندونيسيا والتأهل للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون إنهن تقدمن ببلاغات للشرطة اتهمن فيها منظمي المسابقة بالتحرش الجنسي بهن بعدما زعمن أنهن خضعن "لفحص بدني" وهن عاريات الصدر.
منوعات٨ أغسطس ٢٠٢٣
كانت هناك عدة اتهامات من كييف ضد البابا بالانحياز إلى روسيا وقد رفض الفاتيكان ذلك.

البابا فرنسيس يدين حظر أوكرانيا الكنيسة الارثوذكسية

البابا فرنسيس يدين حظر أوكرانيا الكنيسة الارثوذكسية

بموجب قانون وقعه زيلينكسي، تم حظر الكنيسة الأرثوذكسية التابعة لموسكو. وعلى الرغم من ترحيب الأساقفة الكاثوليك المحليين بهذا الأمر، إلا أن البابا عارضه بشكل لا لبس فيه ويخشى على الحرية الدينية للملايين بأوكرانيا.
دين٢٥ أغسطس ٢٠٢٤
المزيد من الموضوعات