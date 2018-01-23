 نداء عاجل من الأمم المتحدة لدعم وإعادة توطين اللاجئين في أوروبا | سياسة واقتصاد | DW | 13.07.2018

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سياسة واقتصاد

نداء عاجل من الأمم المتحدة لدعم وإعادة توطين اللاجئين في أوروبا

بينما تتفاوض الدول الأوروبية حول إمكانية تشديد سياسة الهجرة واللجوء إلى أوروبا، وجهت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة نداء إلى ألمانيا والدول الأوروبية من أجل دعم وتوسيع برامج إعادة توطين اللاجئين.

Syrien Flüchtlinge Frau im Zaatari Flüchtlingslager in Jordanien (Getty Images/AFP/K. Mazraawi)

دعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ألمانيا وأوروبا إلى إعادة توطين ودعم اللاجئين القادمين من آسيا وأفريقيا. وفي تصريح لوكالة الأنباء الإنجيليلة (epd)، يقول دومينيك بارتش ممثل المفوضية في ألمانيا، إنه في الوقت الحالي نادرا ما يحصل لاجئ على فرصة للوصول إلى أوروبا عبر ما يسمى بعملية إعادة التوطين، ويضيف بارتش: "إن كنا نتحدث عن 68 مليون نازح في جميع أنحاء العالم، فإن فرصتهم لا تزيد عن واحد بالألف، وهذا بالطبع لا يكفي".

مختارات

بعد أن أعلنت ألمانيا استعدادها لاستقبال عشرة آلاف لاجئ من مناطق الأزمات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في إطار برنامج أوروبي خاص لإعادة التوطين، يأمل لاجئون أن يستطيع ذلك البرنامج إبعاد عائلاتهم عن أجواء القتل والحروب. (22.04.2018)

أشارت صحيفة ألمانية في تقرير لها إلى أن الحكومة الألمانية لا تعيد توطين سوى عدد قليل من اللاجئين المقيمين في المخيمات الموجودة في مناطق الأزمات سواء بالتعاون مع المفوضية السامية للاجئين أو في إطار برامج إنسانية حكومية. (04.04.2018)

ويأتي المهاجرون الذين يتم قبولهم بموجب برامج إعادة التوطين، من عدة دول في مناطق مختلفة حول العالم. فبين عامي 2012 و2017 استقبلت ألمانيا لاجئين من الدول التالية ضمن برنامج  إعادة التوطين: تونس (202) لبنان (177) مصر (557) السودان (204) تركيا (1458) سوريا (207) اندونيسيا (114).

وفي عام 2017 ، شكل اللاجئون من سوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ثلثي اللاجئين الذين اختارتهم المفوضية لإعادة توطينهم. كما تمت إعادة توطين اللاجئين المقيمين في البلدان القريبة من مناطق الأزمات، مثل تركيا ولبنان المجاورتين لسوريا، ومصر المجاورة للسودان، وتونس المجاورة لليبيا.

هل تزيد ألمانيا حصتها؟

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن 1,4 مليون شخص سيحتاجون لإعادة التوطين في عام 2019 . وعلى فرض استمرار برامج إعادة التوطين على الوتيرة الحالية، فإن الأمر سيستغرق 18 سنة لإعادة توطين اللاجئين المحتاجين لذلك حول العالم.

وكانت ألمانيا قد وافقت على استقبال 10.200 لاجئ عبر برامج إعادة التوطين في إطار البرنامج الأوروبي خلال عامي 2018 و2019 . وفي حال أتاحت منظمات خيرية أو مبادرات فردية إمكانية إعادة توطين المزيد من اللاجئين، فسيكون من الممكن زيادة هذا العدد يقول بارتش، ويضيف مناشدا ألمانيا: " نداؤنا العاجل لبلدان مثل ألمانيا أن تستمر في توسيع برنامج إعادة التوطين".

وتجدر الإشارة إلى أن يرنامج إعادة التوطين الألماني يلتزم بمبادئ المفوضية، ووفقا للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) في شباط/فبراير من هذا العام، أكملت ألمانيا استقبال حصتها ضمن برنامج المفوضية لإعادة التوطين للعام 2016-2017، حيث وصل 1600 إلى ألمانيا في إطار البرنامج.

مخيم الزعتري للاجئين في الأردن

مخيم الزعتري للاجئين في الأردن

من هم المعنيون بإعادة التوطين؟

ويدعو بارتش إلى توسيع هذا البرنامج ولاسيما للاجئين الذي يحتاجون إلى حماية خاصة "مثل الأمهات العازبات اللواتي تعرضن لاعتداء جنسي في أحد مخيمات اللجوء ولم يعد بإمكانهن العيش في هذه المخيمات" ويرى بارتش أنه لا بد من إعطاء هؤلاء الأمهات "فرصة لبدء حياة جديدة ". وتعتمد معظم الدول على المفوضية العليا للاجئين لتحديد الأشخاص المحتاجين لإعادة التوطين. ثم تقوم كل دولة بتقييم الطلب من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتقرر منح إعادة التوطين وفقاً لسياساتها وقوانينها.

ما الفرق بين إعادة توطين اللاجئين وإعادة توزيعهم؟

عدد كبير من الذين تمت إعادة توطينهم في ألمانيا هم من النساء والأطفال وكبار السن، كما يتم قبول أفراد العائلة الواحدة معاً عندما يكون ذلك ممكناً، حيث أن نسبة 88 بالمائة من العدد الإجمالي الذي تم قبوله في ألمانيا بموجب خطة إعادة التوطين كان للم شمل العوائل.

ورغم تصريحات السياسيين الأوروبيين التي تؤكد على رغبتهم الملحة في دعم اللاجئين والنازحين من الدول التي تشهد نزاعات، فإن باترش يشير إلى وجود نقص في المبالغ المالية المخصصة لدعم اللاجئين الموجودين في البلدان المجاورة للدول التي تشهد نزاعات، وحسب معلوماته ينقص مفوضية الأمم المتحدة للاجئين حوالي 1,7 مليار يورو لمساعدة اللاجئين السوريين في بلدان الجوار مثل الأردن ولبنان. علما أن وضع اللاجئين في جنوب السودان أكثر سوءا، حسب المفوضية العليا للاجئين.

د.ص/ع.ج

المصدر: مهاجر نيوز

  • Jordanien Kinder im Zaatari Flüchtlingslager (Save the Children/Jordi Matas)

    خمس سنوات في مخيم الزعتري.. كيف هي حياة الأطفال هناك؟

    دورات حماية الأطفال من المخاطر

    تتضمن الدورات التي يتم عملها في المخيم حول حماية الأطفال كيفية رعاية الأطفال من عمر 7 إلى عمر 17 عاماً، كما يمكن للأكبر سناً الاستفادة منها أيضاً. تهدف الدورات إلى تعريف الأطفال بحقوقهم وكيف يمكنهم حماية أنفسهم من المخاطر.

  • Jordanien Kinder im Zaatari Flüchtlingslager (Save the Children/Jordi Matas)

    خمس سنوات في مخيم الزعتري.. كيف هي حياة الأطفال هناك؟

    مسئولية منذ الصغر

    يعيش علي مع أمه وأربعة أشقاء في المخيم. منذ أن تركهم والدهم للزواج بأخرى اعتبر نفسه مسئولاً عن العائلة مع أمه، ويعمل لتوفير نفقات الأسرة. له أخت أكبر منه (15 عاما) لا تذهب للمدرسة وتعني مع أمها بشئون البيت. يعمل على في جمع الفواكه ولم يذهب للمدرسة منذ عامين. يحضر على دورات (احموا الأطفال) حول عمالة الأطفال ويشجعه القائمون على البرنامج على العودة للمدرسة.

  • Jordanien Kinder im Zaatari Flüchtlingslager (Save the Children/Jordi Matas)

    خمس سنوات في مخيم الزعتري.. كيف هي حياة الأطفال هناك؟

    تعليم وتدريب

    المعلمة (بيان) في المركز متعدد الانشطة بمخيم الزعتري للاجئين بالأردن. بجانب الفصول التعليمية، يتم تنظيم دورات يقدمها المشرفون على برنامج (احموا الأطفال) إلى تعريف الأطفال بحقوقهم وكيف يمكنهم حماية أنفسهم من المخاطر.

  • Jordanien Kinder im Zaatari Flüchtlingslager (Save the Children/Jordi Matas)

    خمس سنوات في مخيم الزعتري.. كيف هي حياة الأطفال هناك؟

    عوائق العودة إلى الفصول الدراسية

    تعيش نور (14 عاما) مع جدتها وأشقاءها ومن تبقى من عائلتها. التحقت بالمدرسة وتركتها عدة مرات، وتقول إن الفصول مكدسة وأن الاستمرار في التحصيل صعب مع وجود مدرسين قليلي الصبر ومدرسة عبارة عن خيمة أحياناً ما تنتزعها الرياح من مكانها، وهي لا تتحمس كثيراً للدراسة والحال هكذا.

  • Jordanien Kinder im Zaatari Flüchtlingslager (Save the Children/Jordi Matas)

    خمس سنوات في مخيم الزعتري.. كيف هي حياة الأطفال هناك؟

    أمل جديد في استكمال التعليم

    نور في مركز الانشطة المتعددة بمخيم الزعتري في الأردن

  • Jordanien Kinder im Zaatari Flüchtlingslager (Save the Children/Jordi Matas)

    خمس سنوات في مخيم الزعتري.. كيف هي حياة الأطفال هناك؟

    تدريب الأطفال على الحماية من العنف

    المنسق التعليمي مهند. مخيم الزعتري للاجئين – الأردن. يساهم مهند في إدارة برنامج (احموا الأطفال) الذي يعتمد على كتيب مصمم لمساعدة الأطفال في معرفة أنواع التجاوزات التي قد تحدث بحقهم سواء كانوا فتياناً أو فتيات، كما يعطيهم الكتاب بعض الأفكار حول كيفية حماية أنفسهم والآخرين من العنف.

  • Jordanien Kinder im Zaatari Flüchtlingslager (Save the Children/Jordi Matas)

    خمس سنوات في مخيم الزعتري.. كيف هي حياة الأطفال هناك؟

    يوماً ما سنعود

    تمسك نور بمفاتيح منزلها القديم في سوريا. تقول إن أحدها هو مفتاح غرفة الضيوف حيث اعتادوا استضافة الناس فيها. تأمل في العودة إلى بلادها وبيتها في يوم من الأيام.

  • Jordanien Kinder im Zaatari Flüchtlingslager (Save the Children/Jordi Matas)

    خمس سنوات في مخيم الزعتري.. كيف هي حياة الأطفال هناك؟

    مواهب معطلة

    سارة(16 عاماً) وصلت مخيم الزعتري قبل 5 سنوات. لم تذهب للمدرسة بعد وصولها المخيم وتخلفت عدة سنوات عن التعليم بسبب اضطرابات الحرب وصعوبة الالتحاق بمدرسة المخيم. تقول إن العائلات تخشى على بناتها من التحرش في الطريق إلى المدرسة. سارة متعطشة لكرة القدم وهي مدربة لفريق من الفتيات في قريتها. أسرتها تدعم عودتها للدراسة وتأمل في رفع القيود المفروضة على عودة من مر عليه أكثر من 3 سنوات بعيدا عن التعليم.

  • Jordanien Kinder im Zaatari Flüchtlingslager (Save The Children)

    خمس سنوات في مخيم الزعتري.. كيف هي حياة الأطفال هناك؟

    الخوف من التحرش عطلها عن التعليم

    أميرة (16 عاماً) فتاة أردنية تعيش على مشارف عمان في منطقة ذات عدد سكان مرتفع من اللاجئين السوريين. تواظب أميرة على الذهاب إلى مركز (احموا الأطفال). كانت تذهب للمدرسة بشكل منتظم إلى أن بدأت والدتها في القلق من تعرضها للمضايقة في طريق عودتها من المدرسة. بعدها بعامين، حاولت العودة للدراسة لكنها لم تتمكن من ذلك لعدم وجود مكان لها، وهي الآن تستفيد من الفصول التعليمية لمساعدتها على تحصيل ما فاتها.


مختارات

خمس سنوات في مخيم الزعتري.. كيف هي حياة الأطفال هناك؟

5 سنوات في مخيم الزعتري.. كيف هي حياة الأطفال هناك؟ (28.07.2017)  

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