حزب علماني ليبرالي تشكل في تونس عام 2012 بعد الثورة على بن علي. أسس الحزب وقاده لسنوات الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي. غير أن الحزب شهد انشقاقات أضعفت مكانته وأخرجته من صدارة القوى السياسية التونسية.

حزب سياسي تونسي ولد بعد ثورة 2010 على الرئيس زين العابدين بن علي. عند تأسيسه أعلن الحزب أن ايديولوجيته علمانية وسطية ليبرالية تؤمن بفصل الدين عن السلطة لبناء مجتمع مدني متطور يسوده العلم والثقافة. أعلن عن تأسيسه الباجي قائد السبسي سنة 2012. شهد الحزب انشقاقات عديدة حتى فقد تفوقه البرلماني عام 2015.