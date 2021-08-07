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نداء تونس

حزب علماني ليبرالي تشكل في تونس عام 2012 بعد الثورة على بن علي. أسس الحزب وقاده لسنوات الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي. غير أن الحزب شهد انشقاقات أضعفت مكانته وأخرجته من صدارة القوى السياسية التونسية.

حزب سياسي تونسي ولد بعد ثورة 2010 على الرئيس زين العابدين بن علي. عند تأسيسه أعلن الحزب أن ايديولوجيته علمانية وسطية ليبرالية تؤمن بفصل الدين عن السلطة لبناء مجتمع مدني متطور يسوده العلم والثقافة. أعلن عن تأسيسه الباجي قائد السبسي سنة 2012. شهد الحزب انشقاقات عديدة حتى فقد تفوقه البرلماني عام 2015.

TUNIS, TUNISIA - JANUARY 09 : Tunisia's Speaker of the Assembly of the Representatives of the People, Rached Ghannouchi meets Minister of Foreign Affairs of France, Jean-Yves Le Drian (not seen) in Tunis, Tunisia on January 09, 2020. Nacer Talel / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. rechts: Tunisia's new President Kais Saied takes the oath of office on October 23, 2019 at the parliament in Tunis. - Saied, a conservative academic with no previous political experience who won the overwhelming support of younger voters in an October 13 runoff, was sworn in before members of the constituent assembly and other top state bodies. (Photo by Fethi Belaid / AFP) (Photo by FETHI BELAID/AFP via Getty Images)

النهضة أمام امتحان الاستمرار في المشهد السياسي التونسي 07.08.2021

مع إعلان الرئيس التونسي قراراته الاستثنائية خرج الخلاف الداخلي في حزب النهضة إلى العلن، وتجلى في استقالات جديدة ومواقف رافضة لخيارات الحزب السياسية، وهو ما قد يؤدي في النهاية لخروج الغنوشي نفسه من المشهد السياسي.
A man walks past candidates' posters and designated numbers a day before the start of presidential election in Tunis, Tunisia, Saturday, Sept. 14, 2019. (AP Photo/Hassene Dridi)

مفاجأة الانتخابات التونسية .. هل مازالت "روح الثورة" باقية؟ 16.09.2019

الصعود المفاجئ لأسماء مرشحين في الانتخابات الرئاسية التونسية في مقابل التراجع لأسماء أخرى يعد مؤشرا لتوجهات الناخب وعدم رضاه عن رموز الحكم والمعارضة على حد السواء، فما هي الرسالة التي يسعى الناخب التونسي إيصالها؟
FILE PHOTO: Tunisian President Beji Caid Essebsi attends a summit between Arab league and European Union member states, in the Red Sea resort of Sharm el-Sheikh, Egypt, February 24, 2019. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany/File Photo

مزيج من الحزن والثقة في المؤسسات: هكذا تفاعل مغردون مع وفاة السبسي 25.07.2019

في الذكرى الـ 62 لعيد الجمهورية التونسية وقبل شهور من الانتخابات، توفى الرئيس التونسي قايد السبسي. ردود فعل على مواقع التواصل اتسمت بالحزن، لكنها لم تخلو أيضا من الثقة في المؤسسات الدستورية لشغل منصب الرئيس مؤقتا.
Tunisia's President Beji Caid Essebsi speaks during a news conference with German Chancellor Angela Merkel in Tunis, Tunisia, March 3, 2017. REUTERS/Zoubeir Souissi

وفاة السبسي في يوم عيد الجمهورية.. رئيس محنك أثار الجدل لآخر لحظة 25.07.2019

أثار الباجي قايد السبسي الجدل طوال مسيرته السياسية، وتعرض لانتقادات من الإسلاميين ومن شباب الثورة التونسية وحتى من أعضاء حزبه وحلفائه. ولكن ربما ساهم كل ذلك بشكل أو بآخر في تعزيز الحياة السياسية في تونس بفضل خبرة السبسي.
Beji Caid Essebsi, leader of Tunisia's secular Nidaa Tounes party and a presidential candidate, speaks during a campaign event in Beja November 17, 2014. Tunisia's presidential election is scheduled to be held on November 23. REUTERS/Zoubeir Souissi (TUNISIA - Tags: ELECTIONS POLITICS)

شبح "الحاكم بأمره" يثير مخاوف من انقلاب على دستور تونس 18.04.2016

بعد ست سنوات على ثورة تونس وتوزيع جديد للسلطات، ينادي أعضاء في الحزب الحاكم بتغيير الدستور بشكل يضمن توسيع صلاحيات رئيس البلاد، وهو ما يحذر منه النقاد ويعتبرونه انتكاسة ورجوعاً إلى عهد الرئيس بن علي مطلق الصلاحيات.
Aus Angst vor Übergriffen riegelt die Polizei das tunesische Innenministerium ab. Copyright: DW/Sarah Mersch Oktober, 2012, Tunis

تونس - قانون "الزجر" يخرج شبح "دولة البوليس" من القمقم 28.04.2015

أثار مشروع قانون لحماية الأمنيين والعسكريين مخاوف المجتمع المدني في تونس، كونه لا يعدو أن يكون في نظر الكثيرين سوى محاولة لإعادة رعب "دولة البوليس". DW رصدت ردود الأفعال وناقشت مع ذوي الشأن والعلاقة طبيعة هذه المخاوف.
Tunisia's Prime Minister-designate Habib Essid (bottom) delivers a speech in the parliament to present his government in Tunis, February 4,2015.REUTERS/Zoubeir Souissi (TUNISIA - Tags: POLITICS)

"نداء تونس ذهب إلى الخيار الأسهل عبر تحالفه مع النهضة" 09.02.2015

رغم الصراع الذي ميز المرحلة الانتقالية بينهما في تونس، يشكل التحالف بين العلمانيين والإسلاميين بداية حقبة جديدة في عمل أول حكومة منتخبة تشهدها الجمهورية الثانية. لكن هناك تباين في المواقف بين السياسيين والآفاق المنشودة.
epa04547262 Newly-elected President Beji Caid Essebsi (R) shakes hands with Prime Minister-designate, Habib Essid (L), Carthage Palace, Tunis, Tunisia, 05 January 2015. Habib Essid, former Interior Minister under the deposed President Ben Ali, is designated by the President, Beji Caid Essebsi, to appoint a government to be approved by a vote in Parliament. EPA/MOHAMED MESSARA +++(c) dpa - Bildfunk+++

الحبيب الصيد: مهمة صعبة أمام تحديات الأمن والاقتصاد 05.01.2015

أعلن حزب نداء تونس صاحب أكثرية المقاعد في البرلمان التونسي الاثنين ترشيح الحبيب الصيد لتولي منصب رئيس الحكومة، الذي سيتمتع بصلاحيات واسعة لكن مهمته الأصعب ستكون في مواجهة تحديات الأمن والإقتصاد في ظل احترام حقوق الإنسان.
epa04043570 Members of the Tunisian National Constituent Assembly (NCA) celebrate after the adoption of a new constitution in Tunis, Tunisia, 26 January 2014. The NCA passed the nation's new democratic constitution with 200 votes in favor out of 216, with two against and four abstentions. EPA/MOHAMED MESSARA

2014.. عام استثنائي لتونس يتوج بانتقال سلمي للسلطة 30.12.2014

بعد فوزه في الإنتخابات الرئاسية، يتسلم الإربعاء 31 كانون الأول 2014 المخضرم ذو 88 عاما، الباجي قائد السبسي رئاسة الجمهورية من سلفه المنصف المرزوقي. وبذلك تطوي تونس عاما حافلا بإنجازات حاسمة في تاريخها.
A Tunisian woman wearing the national flag casts her vote on December 21, 2014 at a polling station Ariana near Tunis. The second round vote pits 88-year-old favourite Beji Caid Essebsi, leader of the anti-Islamist Nidaa Tounes party, against incumbent Moncef Marzouki, who held the post through an alliance with the moderate Islamist movement Ennahda. AFP PHOTO / FETHI BELAID (Photo credit should read FETHI BELAID/AFP/Getty Images)

لماذا اختارت نساء تونس السبسي على حساب المرزوقي؟ 27.12.2014

لعبت أصوات النساء دورا حاسما في فوز مرشح النداء الباجي قايد السبسي على حساب رئيس تونس السابق منصف المرزوقي المعروف بسجله الحقوقي، وبلغ عدد أصوات الناخبات ستين بالمائة من مجموع الأصوات التي حصل عليها السبسي، فلماذا وكيف؟
Supporters of the Nida Tounes (Call of Tunisia) secular party movement wave flags and shout slogans outside Nidaa Tounes headquarters in Tunis October 28, 2014. Official results from Sunday's elections - the second parliamentary vote since Tunisians set off uprisings across much of the Arab World by overthrowing autocrat Zine El-Abidine Ben Ali - were still to be announced. But a senior official at Ennahda, which ruled in a coalition until it was forced to make way for a caretaker government during a political crisis at the start of this year, acknowledged defeat by the secular Nidaa Tounes party. REUTERS/Zoubeir Souissi (TUNISIA - Tags: POLITICS ELECTIONS)

وجهة نظر: تونس مهد الربيع العربي، نموذج للديمقراطية 23.12.2014

يشكل انتخاب السياسي التونسي المخضرم الباجي قائد السبسي رئيسا لتونس -في أول انتخابات رئاسية حرة تشهدها البلاد- حجر أساس وخطوة هامة تؤسس لديمقراطية حقيقية في بلد عربي، حسبما يرى المحلل السياسي لؤي المدهون في تعليقه التالي.
Beji Caid Essebsi, leader of Tunisia's secular Nidaa Tounes party and a presidential candidate, speaks during a campaign event in Beja November 17, 2014. Tunisia's presidential election is scheduled to be held on November 23. REUTERS/Zoubeir Souissi (TUNISIA - Tags: ELECTIONS POLITICS)

السبسي.. مخضرم ثمانيني يرأس بلد ثورة الشباب 22.12.2014

تمكن السياسي المخضرم الباجي قايد السبسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية بتونس من إحداث مفارقة في مهد الربيع العربي التي قاد الشباب ثورتها. وخلال حملته قدم السبسي نفسه "كمنقذ للبلاد" من الإرهاب وهيمنة إسلاميي حزب النهضة.
Porträt von Rached Al-Ghannouchi tunesischer Politiker, Vorsitzender der Ennahda Partei. Interview geführt von DW arabisch Redakteur, Moncef Slimi in Berlin am 05.12.2014

"الجواب الحقيقي عن إسلام التطرف هو الإسلام الديمقراطي" 08.12.2014

قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية إن"التوافق بين التونسيين هو الضامن الوحيد" لنجاح الانتقال الديمقراطي، مؤكدا أن حزبه يواصل التزام الحياد في انتخابات الرئاسة. في حوار مع DW تحدث الغنوشي عن مخاطر الإرهاب وأسبابه.
Supporters of the Nida Tounes (Call of Tunisia) secular party movement wave flags and shout slogans outside Nidaa Tounes headquarters in Tunis October 28, 2014. Official results from Sunday's elections - the second parliamentary vote since Tunisians set off uprisings across much of the Arab World by overthrowing autocrat Zine El-Abidine Ben Ali - were still to be announced. But a senior official at Ennahda, which ruled in a coalition until it was forced to make way for a caretaker government during a political crisis at the start of this year, acknowledged defeat by the secular Nidaa Tounes party. REUTERS/Zoubeir Souissi (TUNISIA - Tags: POLITICS ELECTIONS)

التونسيون يعاقبون حكومة "النهضة" عبر صناديق الاقتراع 28.10.2014

استيقظ الشارع التونسي على مفاجأة نتائج الإنتخابات التي أظهرت انهيار أحزاب الإئتلاف الحاكم بقيادة حزب "النهضة". الآراء في الشارع التونسي ولدى الخبراء متباينة حول أسباب هزيمة "النهضة" وفوز"نداء تونس" الليبرالي العلماني.
Tunisian election officials open a ballot box in a polling station front of observers during the country's first post-revolution parliamentary election in Tunis on October 26, 2014. Tunisians voted in an election seen as pivotal to establishing democracy in the cradle of the Arab Spring uprisings, with security forces deployed heavily to avert extremist attacks. AFP PHOTO / FADEL SENNA (Photo credit should read FADEL SENNA/AFP/Getty Images)

وجهة نظر: تونس - بصيص أمل في منطقة مضطربة 27.10.2014

حققت القوى العلمانية انتصارا في الانتخابات البرلمانية التونسية على الإسلاميين الذين تقبلوا الهزيمة بصدر رحب. ويعتقد راينر زوليش أن تونس تقدم بذلك نموذجا واعدا تفتقر إليه حاليا دول أخرى في المنطقة العربية المضطربة.
epa02977467 Tunisians wait in a line on 23 October 2011 to cast their votes. Tunisians go to the polls Sunday in the country's first ever free elections, nine months after a revolution that forced out the country_s dictator, setting an example for the entire Arab world. Around 11,000 candidates are competing in the election of a 217-member constituent assembly, which will draw up a new constitution, under which presidential and parliamentary elections will be held. EPA/STRINGER

انتخابات تونس: صراع "الكبار" ورهان "الصغار"على مفاجأة 23.10.2014

تتنافس أحزاب مختلفة في الانتخابات التشريعية التي تشهدها تونس الأحد، منها ذو التوجه الإسلامي مثل حركة النهضة أو ليبرالي مثل حزب "نداء تونس"، أو تحالف يساري/قومي مثل"الجبهة الشعبية". فيما يلي ملخص لأهم الأحزاب المنافسة.
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