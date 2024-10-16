نحو مائة قتيل وعشرات المصابين بانفجار صهريج وقود في نيجيريا.

لقي نحو 100 شخص على الأقل مصرعهم وأصيب 50 بجروح في شمال نيجيريا في انفجار صهريج للوقود تعرض لحادث و"كان العديد من الضحايا يحاولون جمع الوقود الذي سُكب على الطريق".

أعلنت الشرطة في نيجيريا اليوم (16 أكتوبر/تشرين الأول 2024) عن مقتل 94 شخصا على الأقل وإصابة 50 بجروح عندما انفجر صهريج للوقود في شمال نيجيريا.

وقال الناطق باسم الشرطة لاوان شييسو آدم لفرانس برس إن "العديد من الضحايا كانوا يحاولون جمع الوقود الذي سُكب على الطريق بعدما تعرض الصهريج لحادث في ولاية جيغاوا الشمالية في وقت متأخر الثلاثاء. وأضاف "تأكدنا حتى اللحظة من مقتل 94 شخصا وإصابة حوالي 50 بجروح".

وقال المتحدث باسم الشرطة إن الانفجار وقع عقب أن فقد سائق الناقلة السيطرة عليها أثناء سيرها على طريق سريع بالقرب من إحدى الجامعات. وذكر بأن الصهريج حاول تجنّب الاصطدام بشاحنة.

وقال المتحدث إن عناصر الشرطة واجهوا صعوبة في إيقاف السكان. وحضّت "الرابطة الطبية النيجيرية" الأطباء على المسارعة إلى غرف الطوارئ القريبة للمساعدة في ظل تدفق الضحايا.

وتكثر انفجارات صهاريج الوقود في الدولة الأكثر سكانا في إفريقيا حيث تعد الكثير من الطرقات رديئة ويسعى السكان عادة لنهب الوقود بعد الحوادث.

ع.ج.م/ع.ش (أ ف ب ، د ب أ)