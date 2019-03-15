نحو ألفي اعتداء ارتكب بحق لاجئين في ألمانيا عام 2018

بحسب رد وزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، والذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه ونشر اليوم (السبت 16 آذار/ مارس 2019)، أحصت سلطات الأمن الألمانية نحو ألفي جريمة واعتداء ارتُكبت بحق لاجئين ونزل إيواء في البلاد العام الماضي، كاشفة أنّ معظم الاعتداءات (1775 جريمة) كانت تستهدف لاجئين خارج نزل اللجوء، بينما استهدفت 173 جريمة نزل لاجئين. وأسفرت هذه الجرائم عن إصابة 315 شخصا.

وتراوحت هذه الأفعال بين الإهانة والأضرار المادية وتصل إلى حد التسبب في إصابات جسدية خطيرة والقتل.

وتراجع بذلك عدد الجرائم والأعتداءات التي استهدفت لاجئين مقارنة بعامي 2016 و 2017. وبحسب إحصائية الشرطة للجرائم ذات الدوافع السياسية، بلغ عدد الجرائم التي استهدفت لاجئين عام 2016 نحو 2560 اعتداء و995 هجوما على نزل لهم، بينما بلغ العدد في عام 2017 نحو 1900 اعتداء و312 هجوما.

وقالت خبيرة الشؤون الداخلية في حزب "اليسار"، المعارض أولا يلبكه: "جرائم العنف والتهديد بالسلاح أو بالمواد المتفجرة تحدث يوميا وفقا للإحصائيات... مسؤولية هذا العنف لا يتحملها حزب البديل من أجل ألمانيا وحده، بل أيضا مجموعات يمينية أخرى تنشر التحريض العنصري في كل مكان".

م.م/ ع.ج.م (د ب أ)