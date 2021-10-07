يعد نجيب محفوظ الكاتب العربي الوحيد الحائز على جائزة نوبل في الآداب.تميزت أعماله بكونها مرآة عكست الحياة الاجتماعية والسياسية في مصر خلال فترات زمنية مختلفة.كما نحت محفوظ بقلمه معالم الحارة المصرية وشخصياتها الغنية.

وُلد نجيب محفوظ في حي الجمالية بالقاهرة في 11 من ديسمبر/ كانون الأول 1911. التحق بجامعة القاهرة سنة 1930 حيث درس الفلسفة. بدأ الكتابة في منتصف الثلاثينيات ونشر روايته الأولى "عبث الأقدار" سنة 1939. نشر روايته الشهيرة "أولاد حارتنا" لأول مرة سنة 1950 بشكل متسلسل في جريدة الأهرام، غير أنها أثارت جدلا كبيرا اذ اعتبرها البعض "تطاولا على الذات الإلهية"، تعرض محفوظ لمحاولة اغتيال بسببها سنة 1995. تحول الكثير من أعماله لأفلام ومسلسلات كاللص والكلاب وزقاق المدق وميرامار. تُوفي نجيب محفوظ في 30 أغسطس/ آب 2006 .