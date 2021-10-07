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نجيب محفوظ

يعد نجيب محفوظ الكاتب العربي الوحيد الحائز على جائزة نوبل في الآداب.تميزت أعماله بكونها مرآة عكست الحياة الاجتماعية والسياسية في مصر خلال فترات زمنية مختلفة.كما نحت محفوظ بقلمه معالم الحارة المصرية وشخصياتها الغنية.

وُلد نجيب محفوظ في حي الجمالية بالقاهرة في 11 من ديسمبر/ كانون الأول 1911. التحق بجامعة القاهرة سنة 1930 حيث درس الفلسفة. بدأ الكتابة في منتصف الثلاثينيات ونشر روايته الأولى "عبث الأقدار" سنة 1939. نشر روايته الشهيرة "أولاد حارتنا" لأول مرة سنة 1950 بشكل متسلسل في جريدة الأهرام، غير أنها أثارت جدلا كبيرا اذ اعتبرها البعض "تطاولا على الذات الإلهية"، تعرض محفوظ لمحاولة اغتيال بسببها سنة 1995. تحول الكثير من أعماله لأفلام ومسلسلات كاللص والكلاب وزقاق المدق وميرامار. تُوفي نجيب محفوظ في 30 أغسطس/ آب 2006 .

Pictured: Abdulrazak Gurnah is a Tanzanian novelist based in the United Kingdom?Book fanatics headed to Charlotte Square in Edinburgh which is the hub of the international Book Festival to meet the authors and also to meet up with fellow fans of the printed word.???Ger Harley | EEm 17 August 2017

فوز الروائي التنزاني عبد الرزاق غورناه بجائزة نوبل للآداب 07.10.2021

أعلنت الأكاديمية السويدية المانحة لجوائز نوبل أن الكاتب التنزاني عبد الرزاق جرنة هو الفائز بجائزة نوبل للآداب 2021، نظراً إلى سرده "الذي يخلو من أي مساومة لآثار الاستعمار ومصير اللاجئين العالقين بين الثقافات والقارات"
Hanna Mina gestorben. Quelle: https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A7_%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%87#/media/File:Hanna_Mina.jpg

الموت يغيّب الروائي السوري الكبير حنا مينة 21.08.2018

توفي في العاصمة السورية دمشق الروائي السوري حينا مينة بعد صراع مع المرض عن عمر 94 عاما. وحنا مينه من أبرز الروائيين السوريين ويلقب بـ "نجيب محفوظ سوريا". تركزت أغلب كتاباته على قضايا الناس وخصوصا عالم البحارة.

A man holds a pencil as he takes part in a solidarity march (Marche Republicaine) in the streets of Paris January 11, 2015. French citizens will be joined by dozens of foreign leaders, among them Arab and Muslim representatives, in a march on Sunday in an unprecedented tribute to this week's victims following the shootings by gunmen at the offices of the satirical weekly newspaper Charlie Hebdo, the killing of a police woman in Montrouge, and the hostage taking at a kosher supermarket at the Porte de Vincennes. REUTERS/Eric Gaillard (FRANCE - Tags: CRIME LAW POLITICS CIVIL UNREST SOCIETY)

سلاحهم القلم ومصيرهم الموت - أبرز اغتيالات المفكرين العرب 26.09.2016

ذنبهم الوحيد أن كتاباتهم ومواقفهم الفكرية لا تروق للبعض، فكان مصيرهم الاغتيال. جولة في صور لأبرز الاغتيالات ومحاولات الإغتيال التي راح ضحيتها عدد من أبرز المفكرين والمثقفين العرب.
محاولات اغتيال فاشلة شهيرة

محاولات اغتيال فاشلة شهيرة 09.01.2014

يعد الاغتيال أحد الوسائل الراديكالية للتخلص من الخصم السياسي أو الفكري. وشهد العالم عبر التاريخ اغتيالات سياسية عديدة، غير أن بعضها فشل وكانت له تبعات أيضاً على سياسة تأمين المشاهير وكبار الشخصيات.
Bildergalerie Ilham Chahine

مثقفون عرب في مواجهة التطرف: بين التكفير والاغتيال 25.08.2013

يواجه العديد من المثقفين والفنانين العرب التيارات الإسلامية المتشددة التي اتهمت بعضهم بالكفر وأحلت دمهم، فيما كان نصيب آخرين الموت بسبب نشاطهم الفكري أو الفني. وتعد مصر والجزائر من أكثر البلدان الشاهدة على هذا الصراع.
Bildnummer: 59209156 Datum: 11.02.2013 Copyright: imago/PanoramiC Kino - Gaumont Champs Elysees - Filmpremiere Turf - Paris - 11/02/2013 MICHAELBAUCHER/PANORAMIC PUBLICATIONxNOTxINxFRAxITAxBEL Kultur FRA xmk x2x 2013 quer o00 Premiere Film Leinwand Kinosaal 59209156 Date 11 02 2013 Copyright Imago Panoramic Cinema Gaumont Champs Elysees Film premiere Turf Paris 11 02 2013 Panoramic PUBLICATIONxNOTxINxFRAxITAxBEL Culture FRA xmk x2x 2013 horizontal o00 Premiere Film Canvas Cinema

وفاة أستاذ السينما المصرية المخرج توفيق صالح 18.08.2013

فقدت السينما المصرية أحد أهم روادها وأساتذتها، ألا وهو المخرج الكبير توفيق صالح. هذا المخرج المقل توفي عن عمر ناهز 87 عاما قضى منها أكثر من نصف قرن مدرسا للسينما. ومن أشهر أفلامه المخدوعون ويوميات نائب في الأرياف.
A soccer fan flees from a fire at Cairo stadium February, 1, 2012. Crowds set parts of the stadium on fire in reaction to a soccer pitch invasion during another soccer match held at the Egyptian city of Port Said. At least 50 people were killed and hundreds of others injured on Wednesday after a soccer pitch invasion in Port Said, healthy ministry sources said, in an incident that one player described as a war, not football. REUTERS/Stringer (EGYPT - Tags: SPORT SOCCER CIVIL UNREST)

ضحايا بورسعيد: "شهداء" أم " قتلى لهو محرم"؟ 07.02.2012

للمرة الثانية على التوالي، يتسبب السلفي عبد المنعم الشحات بعاصفة في مصر. فبعد اتهامه لأدب نجيب محفوظ بنشر الرذيلة قال الشحات إن ضحايا مباراة بورسعيد ماتوا في سبيل لهو محرم، وهو ما أثار حفيظة العديد من المثقفين المصريين.
Ein Film aus Ägypten : Ihki ja schahrazad Regie.: Kamel abou Ali

مصر في ظل الإسلاميين ـ هل يزيح سيد قطب نجيب محفوظ؟ 14.01.2012

كانت مصر باستمرار مهدا للثقافة والفنون، فهي الأرض التي أنجبت واحتضنت عددا من أشهر الكتاب والفنانين، غير أن صعود الإسلاميين يثير الكثير من المخاوف على مستقبل حرية الثقافة والفنون. فهل هذه المخاوف مبالغ فيها أم أنها مبررة؟
Der ägyptischen Schriftsteller Ibrahim Aslan (1935) Autor: Samir Grees

مصر تودع صاحب "مالك الحزين" إلى مثواه الأخير 08.01.2012

شيعت مصر الروائي الكبير صاحب روايتي (مالك الحزين) و(عصافير النيل) إبراهيم أصلان إلى مثواه الأخير. الكاتب الذي وصف أحداث الثورة المصرية في آخر لقاء له مع دويتشه فيله بأنها"أكبر من حلم المثقفين وغير المثقفين في مصر".
Der ägyptische Nobelpreisträger für Literatur, Nagib Mahfus am 13. Oktober 1988, dem Tag der Bekanntgabe der Auszeichnung, in seinem Haus in Kairo.

نجيب محفوظ في مئويته: رؤية ثاقبة وقدرة على التنبؤ بمستقبل مصر 10.12.2011

تحتفل مصر بمئوية نجيب محفوظ المولود في 11/12/1911 في أجواء يسودها النقاش حول أعماله التي اتهمها بعض السلفيين بأنها تدعو إلى "الإلحاد" و"تحض على الرذيلة والفسق". العودة إلى أعمال محفوظ تثبت قدرته على التنبؤ بما يحدث الآن.
An Egyptian man looks at a campaign banner in Arabic that reads, The Freedom and Justice party, on the second day of parliamentary elections in Alexandria, Egypt, Tuesday, Nov. 29, 2011. Polls opened Tuesday for a second day of voting in Egypt's landmark parliamentary elections, the first since Hosni Mubarak's ouster in a popular uprising earlier this year. (Foto:Tarek Fawzy/AP/dapd)

السلفيون يثيرون المخاوف من تحول مصر إلى أفغانستان أخرى 03.12.2011

تؤكد نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التقدم الكبير الذي حققه الإسلاميون في مصر وخاصة السفليون، فيما تؤخر حقيبة الداخلية الحساسة إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة المتوقع أن تؤدي اليمين في المساء.
Ägyptische Schriftsteller beim Unionsverlag (Machfus, Eseddin und Taher) Frankfurter Buchmesse, 14. Oktober 2011 Fotograf: Samir Grees

هل خرج الأدب العربي في ألمانيا من شرنقته الضيقة؟ 22.11.2011

ثلاث أعمال عربية لنجيب محفوظ وعلوية صبح وإلياس خوري صدرت مؤخراً لدى دار زوركامب العريقة، كما سجل "تاكسي" خالد الخميسي أرقام مبيعات كبيرة. فهل حقق الأدب العربي أخيراً الاختراق المنشود في ألمانيا؟
Kafka.jpg An undated photo of author Franz Kafka. (AP Photo/ho)

كافكا والعرب – بين الاستقبال الأدبي وسوء الفهم السياسي 01.06.2011

"كافكا - كاتب يهودي من وجهة نظر عربية": كتاب صدر حديثاً بالألمانية للباحث عاطف بطرس، وفيه يتناول المؤلف تاريخ استقبال أدب أحد أشهر الكتاب في العالم، كما يشرح خلفيات النقاش العربي الحاد الذي اندلع حول "صهيونية كافكا".
Die Titelseite des Romans „Die Kinder von Gabalawi“ vom Schriftsteller Ibrahim Farghali (Bild vom Autor selbst geschickt. Er stellt es der DW zur Verfügung)

منع "نبي" جبران و"أبناء الجبلاوي" من دخول مصر 19.04.2011

بعد ثورة 25 يناير في مصر وسقوط نظام مبارك ألغيت وزارة الإعلام التي قامت بدور غير مشرف في التضليل، ومعها ألغي جهاز الرقابة. رغم ذلك منعت مؤخراً أعمال أدبية من دخول مصر، مثل "النبي" لجبران و"أبناء الجبلاوي" لفرغلي - لماذا؟
Qassim-Meer: Der ägyptische Schriftsteller Abdel-Hakim Qassim. Das Foto hat M. Shuair, der Herausgeber des Buches „Briefe aus Berlin“, Meret Verlag, Kairo 2010, der DW zur Verfügung gestellt.

عبد الحكيم قاسم في برلين: لقاء حب وكراهية 12.04.2011

هل الثقافة العربية ثقافة "حجب وستر"، ولهذا تخلو من الاعترافات ومن الخصوصيات؟ هذا ما يذهب إليه محمد شعير في كتابه الصادر حديثاً والذي يضم رسائل القاص عبد الحكيم قاسم التي أرسلها من برلين خلال إقامته التي امتدت 11 عاماً.
Naguib Mahfouz, first Arab winner of the Nobel Prize for literature, discusses his writings during an interview in Cairo. Mahfouz, who just turned 79,won the 1988 Nobel in recognition of his stature as father of the Arabic-language novel. (AP Photo/t. cambra pierce)

هل كان نجيب محفوظ عقبة أمام تطور الرواية العربية؟ 22.12.2010

بدأت القاهرة احتفالها بمئوية نجيب محفوظ بندوة ناقشت ما إذا كان محفوظ بإنجازاته الضخمة قد أعاق تطور الرواية العربية. دويتشه فيله طرحت السؤال على نخبة من المبدعين، منهم إدوار الخراط وعباس بيضون ويوسف القعيد.
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