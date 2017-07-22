نجوم كرة لاحقتهم جرائم وبعضهم دخل السجن لسنوات

النجم الأرجنتيني مارادونا من أشهر من لاحقتهم عقوبة تلو الأخرى، وخصوصا ما يتعلق بتعاطي المخدرات أو المنشطات. ومن بين الجرائم الشهيرة قيامه عام 1994 بإطلاق النار من مسدس هواء على صحفيين كانوا يحيطون بمنزله، فجرح عددا منهم. وبعدها بشهور ثبت تعاطيه المخدرات، ومن بينها الكوكايين.
تعاطي الكوكايين كانت أيضا التهمة، التي واجهها المدرب الألماني كريستوف داوم عام 2000، وتعد من أكبر الفضائح في تاريخ الكرة الألمانية. ومقابل حفظ القضية تحتم على داوم دفع غرامة قدرها 10 آلاف يورو.
بعد رحلته الناجحة مع أرسنال، والتي فاز فيها بالدوري والكأس الإنجليزيين، إنقلب حال الظهير الإنجليزي بيتر ستوري فمشي في الطريق الخاطئ، وبدأ يكسب نقوده من محل بائعات هوى يمتلكه وسرقة السيارات واستيراد مواد إباحية وتزييف العملة. وفي عام 1980 ألقت الشرطة القبض عليه وسجن ثلاث سنوات ليصبح بعدها سائق تاكسي في لندن، حسب موقع "فوسبال فيبر" الألماني.
التهرب الضريبي
ليونيل ميسي، وقعت له مشكلة مع سلطات الضرائب في إسبانيا ودفع لها حتى الآن 12 مليون يورو. غير أن ميسي ليس وحده المتهم بالتهرب الضريبي فنيمار ورونالدو وغيرهم يواجهون نفس التهمة.
وفي ألمانيا تم الحكم على أولي هونيس رئيس بايرن ميونيخ بالسجن ثلاثة أعوام في عام 2014، بتهمة التهرب الضريبي أيضا في سبع حالات بقيمة 28.5 مليون يورو. ودخل السجن وقضى عقوبته.
أما زميله كارل هاينز رومينيغه رئيس مجلس إدارة بايرن ميونيخ فعاد عام 2013 من قطر حاملا ساعتين روليكس حصل عليهما هدية في الدوحة. وكان عليه وفقا للقانون الألماني أن يبلغ سلطات الجمارك غير أنه لم يفعل. وأضطر بعد ذلك بالقانون أن يدفع 250 ألف يورو للسلطات نظير ما فعله، حسب "فوسبال فيبر".
رومينيغه دفع ربع مليون يورو غرامة تتعلق بالجمارك أما هونيس فسجن بسبب التهرب الضريبي
السجن مدى الحياة
كان سن غافين غرانت 21 عاماً عندما وقعت في منطقة ملتهبة في شمال غرب لندن حادثة إطلاق نار عام 2004، مات بسببها شاب وحامت الشبهات حول غرانت. واستمر تداول القضية حتى 2011 وفي تلك الأثناء لعب غرانت لعدد من الأندية في الدرجات الأدنى في عالم المحترفين في إنجلترا. وفي النهاية تم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، على أن تكون أقرب فرصة لمغادرة السجن ليس قبل 25 عاما، وينفي غرانت اشتراكه في الجريمة ويصف القتيل بأنه "صديق".
جرائم بسبب السيارات
بعد فوز الألماني ماركو روس مع فرانكفورت بكأس ألمانيا عام 2018، قاد سيارته بسرعة كبيرة وغير مسموح بها، وعليه دعي للمثول أمام محكمة، غير أنه لم يحضر جلسة محاكمته وقدم تقريراً طبياً مصحوبا بيمين قانوني بأنه غير قادر على حضور الجلسة. لكن بعدها بفترة وجيزة اتضح أنه خاض في نفس اليوم مع فريقه مباراة تجريبية، فقررت المحكمة عقابه بغرامة بلغت 160 ألف يورو، بسبب غشه.
يتشابه معه في الاسم ماركو رويس، قائد دورتموند الحالي. كما تتعلق جريمته أيضا بسيارة. فقد صدر قرار جزائي من المحكمة في دورتموند ضد ماركو رويس بغرامة هائلة مقدارها 540 ألف يورو، والسبب هو قيادته للسيارة دون رخصة قيادة أصلا ست مرات في الفترة بين 2011 و 2014.
ماركو رويس دفع أكثر من نصف مليون يورو غرامة مالية ليتجنب دخول السجن، بسبب قيادته السيارة بدون رخصة قيادة.
أما الغاني كيفين برينس بواتينغ فخلال احتفاله ذات ليلة في عام 2009، مع زميله آنذاك لاعب وسط نادي هيرتا برلين باتريك إيبرت قام الاثنان بإلحاق الضرر عمداً بـ13 سيارة كانت مركونة، وعليه خضعا للمحاكمة وتم تغريم برينس بواتينغ 56 ألف يورو وباتريك إيبرت 50 ألفا.
وما زلنا مع السيارات وهذه المرة من فرنسا، فقد اعتقلت الشرطة الفرنسية اللاعب تشارلز نزوغبيا، لاعب الدوري الإنجليزي السابق، أثناء الامتحان العملي لرخصة القيادة، والسبب هو أنه أرسل شخصا آخر ليؤدي بدلا عنه الامتحان النظري. وبسبب عدم القدرة على إثبات التهمة عليه تم الإفراج عنه بكفالة مالية.
ليفاندوفسكي وجريمة مضحكة
أما جريمة روبرت ليفاندوفسكي فهي "مضحكة" بالمقارنة مع غيرها. فبعدما سجل لبولندا هدف الفوز على إيرلندا في وارسو وأهدى بلده التأهل لنهائيات أمم أوروبا بفرنسا، احتفل مع زملائه فرشف قائد منتخب بولندا من زجاجة شمبانيا كبيرة وهو فوق أرض الملعب، وهو ما اعتبر تعاطيا للكحوليات في الأماكن العامة، وهي مسألة غير مسموح بها في بولندا سوى في أماكن معينة. وعليه قام مجهول بتقديم شكاية ضده للشرطة، حسب "فوسبال فيبر" وأفادت مواقع أخرى أن الشرطة حملت الأمر على محلم الجد.
ص.ش
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رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي
أناقة على حساب الجمارك
الحارس الألماني العملاق أوليفر كان، حارس عرين المانشافت ونادي بايرن ميونيخ سابقاً ارتكب مخالفات ضريبية، وفرض عليه القضاء الألماني غرامة قدرها 125 ألف يورو، وكان سببها إدخال ملابس بقيمة 2119,04 يورو، ولم يبلغ عنها سلطات الجمارك.
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رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي
تهرب في الجزر العذراء
البرتغالي كليبر بيبي، مدافع بشكتاش إسطنبول، ارتكب مخالفات ضريبية خلال لعبه في ناديه السابق ريال مدريد، إذ قام ببيع حقوق صوره لشركة تُدعى "Weltex Capital Limited" في الجزر العذراء البريطانية، وتهرب من دفع 3.7 ملايين يورو، في الفترة ما بين 2009 و2014.
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رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي
مواجهة مفتوحة
طلبت مصلحة الضرائب الإسبانية بسجن لاعب ريال مدريد وبايرن ميونخ السابق تشابي ألونسو لمدة 8 سنوات بسبب التهرب الضريبي بين عامي 2010 و2012. تهم ثلاث بتهربه من الضرائب عن عائداته من حقوق الصورة، تطارد ألونسو لكنه ينفيها، وتبقى المواجهة مفتوحة مع القضاء الإسباني.
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رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي
احتيال آخر في صفوف الملكي
بسبب تهربه الضريبي أكدت الصحف العالمية مطلع سبتمبر/ أيلول 2018 بأن النجم البرازيلي مارسيلو ظهير ريال مدريد توصل لاتفاق مع مصلحة الضرائب الإسبانية يقضي بقيام اللاعب بدفع غرامة مالية مقدارها 753.624 يورو بجانب الحكم عليه بالسجن لأربعة أشهر. وينص القانون في إسبانيا ألا تُنفذ عقوبة السجن على المتهم إذا تم عقابه بها لأول مرة وكانت فترة السجن أقل من عامين.
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رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي
غرامة بالإسترليني
صدر حكم بالسجن على لاعب خط الوسط أليكسيس سانشيز، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي حالياً ، لمدة 16 شهراً، بسبب تهربه الضريبي من حقوق الصور حين كان يلعب في برشلونة عامي 2012 و 2013. وبات على الدولي التشيلي أن يدفع في غضون عامين غرامة قدرها 890 ألف جنيه إسترليني لتجنب العقوبة، وإلا سيضطر لقضاء بعض الوقت خلف القضبان.
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رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي
نجم آخر من برشلونة
نجم برشلونة السابق الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو واجه هو الآخر اتهاماً بالتهرب الضريبي بمبلغ قدره مبلغ 1.5 مليون يورو وفُرضت عليه غرامة قدرها 800 ألف يورو، كما تم الحكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة، ولكن محامي اللاعب الذي انتقل إلى الدوري الصيني، نجح بالتفاوض مع الضرائب بشأن الغرامة، بينما برأ ماسكيرانو نفسه أمام جماهير برشلونة بأن ليس له علاقة بعملية الضرائب.
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رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي
أفضل لاعب في مونديال روسيا
قبل النجم الكرواتي لوكا مودريتش بعقوبة السجن الصادرة بحقه بسبب الاختلاس الضريبي، وبات عليه أن يدفع نحو 348 ألف يورو غرامة على تهربه الضريبي بمبلغ 870 ألف يورو. وللتخلص من عقوبة السجن سيدفع مودريتش 60 ألف يورو إضافية أخرى. وأفادت صحيفة "الموندو" الإسبانية بأن نجم ريال مدريد اعترف بالتهرب الضريبي عبر نقل عائدات حقوق صورته لشركة في لوكسمبورغ، لتفادي دفع نسبة مرتفعة من الضرائب في إسبانيا.
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رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي
نجم ملكي سابق
نجم ريال مدريد السابق أنخيل دي ماريا اعترف بالتهرب الضريبي في حالتين وبقيمة 1.14 مليون يورو خلال الفترة من 2012 و2013، وحكمت السلطات الإسبانية عليه بغرامة مالية قدرها مليوني يورو والسجن لمدة 16 شهراً، لكن اللاعب في صفوف باريس سان جيرمان حالياً نجح في التوصل إلى اتفاق يدفع بموجبه 1.75 مليون يورو مع قبوله بعقوبة السجن، التي أُعفي منها لعدم عقابه بها من قبل.
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رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي
البرغوث يتهرب من الضرائب أيضاً
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كان من أبرز النجوم في التهرب الضريبي، إذ أدانته محكمة إسبانية بالسجن 21 شهرا بسبب التهرب الضريبي، بعد أن اُتهم ميسي ووالده خورخي منتصف 2016 بتهرب ضريبي بقيمة 4.16 مليون يورو من حقوق صورته تلقاها في الفترة بين 2007 و2009 عبر شركات وهمية. ودفع ميسي 1.3 مليون يورو للنجاة من العقوبة، واعتبرت المحكمة أن التعويض السريع للمبلغ المستحق لمصلحة الضرائب شكل عاملاً مخففاً.
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رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي
صاحب الرقم القياسي
يبدو أن المنافسة بين البرتغالي كريستيانو رونالدو وغريمه ميسي تشمل حتى الضرائب، لكن رونالدو تفوق فيها، إذ اتهمت السلطات الإسبانية نجم ريال مدريد السابق بالتهرب الضريبي عن نحو 15 مليون يورور باستخدام شركات في الخارج في الجزر العذراء البريطانية وإيرلندا لإيراداته من "حقوق الصورة". ما دفعها للحكم عليه بغرامة والسجن لمدة سنتين. غير أن اتفاقاً بين الجانبين خلصه من العقوبة بعد إلزامه بدفع 18.8 مليون يورو
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رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي
"جرائم" نجم واعد!
مهاجم برشلونة السابق نيمار دا سيلفا واجه هو الآخر اتهامات بالتهرب الضريبي في بلده البرازيل وتزوير وثائق لأكثر من 7 أعوام، وأوضحت النيابة العامة أن نيمار ارتكب "جرائمه" في الفترة بين 2006 عندما كان نجماً واعداً في صفوف سانتوس البرازيلي، و2013 عندما تعاقد مع برشلونة. وفرضت على نجم باريس سان جيرمان حالياً غرامة قدرها 1,1 مليون يورو.
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رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي
مدرب ملكي سابق
وجه الادعاء العام في إسبانيا تهمة الاحتيال الضريبي إلى المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، وذلك في الفترة التي كان يقود فيها فريق ريال مدريد. ويتهم المدعون مورينيو بالتملص من دفع مبلغ 3.3 ملايين يورو على شكل ضرائب بين عامي 2011 و2012. وقال أحد مسؤولي الادعاء إن مورينيو لم يصرح عن الدخل الذي حصل عليه لقاء استخدام صورته تجارياً، وذلك من أجل الحصول على "منفعة غير مشروعة."