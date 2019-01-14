 نجوم كبار في عالم كرة القدم يبحثون عن فرصة عمل | عالم الرياضة | DW | 14.01.2019

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عالم الرياضة

نجوم كبار في عالم كرة القدم يبحثون عن فرصة عمل

بعد انتهاء عقودهم يبحث عدد من نجوم الكرة العالميين الآن عن أندية تتعاقد معهم بدون دفع شروط جزائية. إنهم نجوم تألقوا في أكبر الدوريات الأوروبية وحصلوا على أرفع البطولات والجوائز الشخصية ورغم ذلك "عاطلون عن العمل".

Afrikas Fußballer des Jahres 2014 Yaya Toure (Pius Utomi Ekpei/AFP/Getty Images)

الإيفواري يايا توريه بدون ناد في بداية 2019

أنهى المدافع الألماني الدولي السابق روبرت هوت (34 عاماً) مسيرته كلاعب محترف في مطلع العام الجديد 2019. اللاعب الفائز بلقب البريمييرليغ مع تشيلسي مرتين وليستر سيتي مرة واحدة، انتهى عقده مع ليستر الصيف الماضي، وبقي بدون ناد، ليعلن في هدوء وصمت اعتزاله اللعب.

أما الفرنسي باتريس إيفرا (37 عاماً) فلم يعلن اعتزاله بعد، رغم أنه لا يلعب في أي فريق بعد انتهاء عقده مع ويستهام الإنجليزي يونايتد نهاية الموسم الماضي. النجم الفائز بالكثير من البطولات مع عدد من الأندية في فرنسا وإنجلترا وإيطاليا، تعرض للإيقاف أكثر من مرة بسبب سلوكه.

مختارات

بعد أن كان أحد نجوم الكرة الأوروبية والإفريقية يمتلك الملايين وقعت للإيفواري إيمانويل إيبوي مشاكل متتالية فأوقف عن اللعب العام الماضي وفقد الملايين ويحكي الآن عن رعبه من الشرطة الإنجليزية وينصح الشباب. (25.12.2017)

بعد تألقهم ضمن صفوف المنتخب الألماني وفي بطولة الدوري الألماني لكرة القدم، أصبح مجموعة من اللاعبين الألمان المحترفين "عاطلين عن العمل". واقع يعيشه قائد "المانشافت" سابقا، ميشائيل بالاك، وغيره من نجوم الأمس. (11.09.2012)

وفي حين عاد بول بوغبا للمشاركة من جديد مع مانشستر يونايتد بعد رحيل مورينيو، لا يجد شقيقه فلورنتين بوغبا (28 عاماً) فريقا يلعب له حاليا. وكانت معظم الأندية التي لعب بها فلورنتين أندية فرنسية، غير أنه لعب حتى الصيف الماضي لفريق غانجلربيرليه أنقرة التركي، وهو عاطل عن العمل منذ ذلك الحين، حسب موقع "شبورت1" الألماني.

العملاق الإيفواري يايا توريه (35 عاما) هو صاحب الرقم القياسي (بجانب إيتو) في الفوز بجائزة الاتحاد الإفريقي "كان" لأحسن لاعب في إفريقيا أربع مرات. كما حصد في مسيرته الحافلة مع أوليمباكوس وبرشلونة ومانشستر سيتي أكبر الألقاب على مستوى الأندية. وفي ظل تدريب غوارديولا لمان سيتي فقد توريه مكانته بالفريق ليرحل الموسم الماضي، ويعود إلى فريقه السابق أوليمبايكوس بيرايوس اليوناني ويبقى به حتى ديسمبر/ كانون الأول وينهي التعاقد بالتفاهم، والآن ينتظر للحصول على فرصة في فريق جديد.

النجم النيجيري جون أوبي ميكيل (31 عاماً)، حصد لقب البريمييرليغ ثلاث مرات عندما كان في صفوف تشيسلي الإنجليزي، الذي رحل عنه عام 2017 إلى نادي تيانجين تيدا الصيني. وكان قد وصل إلى مصر في مارس/ آذار الماضي للانضمام إلى نادي الزمالك حسبما قال آنذاك الإعلامي أحمد شوبير. غير أن "صفقة القرن فشلت". وقد ألغى أوبي ميكيل تعاقده مع الفريق الصيني قبل أسابيع، وما زال من غير الواضح، هل ينتقل لفريق صيني آخر أم يعود إلى أوروبا، حسب موقع "شبورت 1".

Nigeria Fußball WM 2010 John Obi Mikel Flash-Galerie (AP)

النيجيري جون أوبي ميكيل ألغى تعاقده مع ناديه الصيني، فهل يعود إلى أوروبا؟

الهداف الإيطالي جيوسيبي روسي (31 عاماً)، يبحث هو الآخر عن ناد جديد. وقد عانى روسي من إصابة تلو الأخرى، وكان حتى الصيف الماضي لاعبا بفريق جنوا. وسجل روسي في مسيرته بالأندية حتى الآن نحو 90 هدفا من بينها 64 هدفا في الدوري الإسباني حيث تألق هناك خصوصا مع فياريال.

المهاجم الإنجليزي من أصل نيجيري غابرييل أغبونلاهور (32 عاماً) سجل 75 هدفا مع أستون في خلال 13 عاما قضاها مع الفريق، غير أنه الآن بلا ناد، منذ الصيف الماضي.

Großbritannien Fußball Dimitar Berbatov Manchester United (picture alliance/dpa)

برباتوف أيام التألق مع مانشستر يونايتد

النجم البلغاري "العجوز" ديميتار برباتوف (37 عاماً) تألق على مدار سنوات في الدوري الروسي والألماني والإنجليزي والفرنسي. ثم لعب عدة شهور لباوك سالونيكي اليوناني، لينتقل بعدها إلى الهند ولعب في صفوف فريق كرالا بلاسترز لموسم واحد والآن بدون فريق.

ص.ش/ع.ج

  • Fußball UEFA Champions League FC Barcelona - Celtic Glasgow (Reuters/A. Gea)

    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    نجم برشلونة والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي كان في المركز الثاني بقائمة عام 2016. وكسب ميسي 81.4 مليون دولار، منها 53 مليون دولار من راتبه وأرباحه السنوية كلاعب كرة قدم.

  • FBI Insider-Handel Phil Mickelson (REUTERS)

    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    حافظ لاعب الغولف الأمريكي فيل ميكلسون على موقعه في المركز الثامن ضمن الرياضيين الأعلى دخلا في العالم وللعام الثاني على التوالي. ووصل مجموع دخل اللاعب إلى 52.9 مليون دولار. وربح 2.9 مليون دولار من فوزه بمسابقات الغولف، فيما جنى معظم دخله من خلال التعاقد مع شركات الدعاية.

  • USA 50. Super Bowl 2016 (Reuters/M. Blake)

    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    حل لاعب الركبي الأمريكي كام نيوتن في المركز السابع في القائمة. ووصل دخل نيوتن إلى 53 مليون دولار، حسب أرقام مجلة فوربيس الأمريكية.

  • US Open 2016 Finale - Novak Djokovic vs. Stanislas Wawrinka (Reuters/USA TODAY Sports/Susan Mullane)

    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    لاعب التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش دخل قائمة الأعلى دخلا في العالم بعد أن حاز على 55 مليون دولار، منها 21.8 مليون دولار فقط من فوزه بالمسابقات العالمية في التنس.

  • Brasilien Olympische Spiele Rio 2016 21 08 - Basketball USA vs Serbien Sieger (Getty Images/J. Squire)

    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    يلعب كيفين دورانت لصالح فريق غولدن ستايت ووريورز لكرة السلة الأمريكي وحاز على العديد من الألقاب في رياضة كرة السلة، ممنها الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو 2016. وحصل دورانت على 20 مليون دولار من كرة السلة، فيما حصل على أرباح كبيرة من العقود مع شركات الدعاية، والتي وصلت إلى 36 مليون دولار.

  • Großbritannien, Wimbledon 2016, Roger Federer (Getty Images/S. Botterill)

    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    تراجع لاعب كرة التنس السويسري روجر فيدرر عن المراكز الأولى في القائمة وحل في المركز الرابع. 67 مليون دولار كان دخل فيدرر، منها 7.8 مليون دولار من مسابقات التنس و نحو 60 مليون دولار من الأجور الإضافية الأخرى من الدعايات.

  • USA Basketball NBA Finale Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers (Getty Images/E. Shaw)

    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    لاعب كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس كان في المركز الثالث عالميا. يلعب جيمس لصالح فريق كليفلاند كافالييرز في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكي. وحصل جيمس على 77 مليون دولار في الأشهر الأثني عشر الأخيرة قبل إصدار قائمة فوربيس 2016.

  • FIFA Klub-WM Real Madrid gegen San Lorenzo (Soriano/AFP/Getty Images)

    رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

    قفز نجم المنتخب البرتغالي وريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو لأول مرة إلى صدارة الرياضيين الأعلى دخلا في العالم لعام 2016. وارتفع دخله إلى 88 مليون دولار. وحاز رونالدو على راتب وأرباح سنوية قدرها 56 مليون دولار، بالإضافة إلى أجور إضافية من الدعايات وصلت إلى 32 مليون دولار.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

رونالدو وميسي يتصدران قائمة الرياضيين الأعلى دخلا عالميا

أول مرة في تاريخ تصنيفات فوربيس استطاع لاعب كرة قدم تصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلا في العالم بعد أن كان هذا المركز حكراً على رياضيي لعبة التنس والغولف والملاكمة وفورمولا وان، لكن المركز الثاني كان ايضا من نصيب ميسي. (08.12.2016)  

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