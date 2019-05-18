نجوم ساهموا في تتويج بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني

دخل بايرن ميونيخ التاريخ من أوسع أبوابه عقب تتويجه بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة السابعة على التوالي والـ 29 في تاريخه. واستطاع الفريق البافاري تدارك انطلاقته المتعثرة في بداية الموسم والعودة بقوة إلى سكة الانتصارات.

ويدين بايرن ميونيخ لعدة لاعبين تألقوا بشكل لافت للغاية هذا الموسم، واستطاعوا مساعدة الفريق على اللحاق بمتصدر "البوندسليغا" السابق بوروسيا دورتموند، الذي فرط في الأمتار الأخيرة بلقب "البوندسليغا" لصالح العملاق البافاري.

الصخرة نيكلاس زوله

تميز أداء المدافع نيكلاس زوله بالثبات والاستمرارية طيلة مباريات الموسم، فقد وقف الدولي الألماني سداً منيعاً أمام هجمات الفرق المنافسة، وحال دون تلقي شباك الفريق البافاري للأهداف في أكثر من مباراة. كما أن زوله يتمتع إلى جانب قدراته الدفاعية بسرعة قوية وضربات رأسية محكمة، فضلاً عن قراءة جيدة لمجريات المباريات، ما يساعده على التمركز بشكل جيد فوق الملعب.

المُقاتل كيميش

ظهير بارين ميونيخ يوشوا كيميش كان بدوره من صانعي نجاحات الفريق البافاري هذا الموسم، إذ يتمتع هذا الدولي الألماني الشاب بروح قتالية كبيرة فوق الملعب ويكره الخسارة. ويدخل كيميش في خانة الظهير العصري في عالم الساحرة المستديرة، فهو لا يتقيد فقط بالأدوار الدفاعية المطلوبة منه بل يساهم أيضا في بناء العمليات الهجومية بالاعتماد على سرعته ومهارته الفنية الكبيرة.

الساحر ألكانترا

ظهر صانع ألعاب بايرن ميونيخ تياغو ألكانترا بشكل رائع هذا الموسم، حيث انصب دور الدولي الإسباني على عملية الربط بين مختلف خطوط الفريق. واستفاد هجوم النادي البافاري من تمريرات صاحب القدم اليمنى الساحرة المُتقنة، والتي ضربت في أكثر من مرة دفاعات الفرق المنافسة وساعدت بايرن ميونيخ على اقتناص نقاط مهمة للغاية، من أجل الحفاظ على لقب الدوري الألماني لكرة لقدم.

قاطع الكرات غوريتسكا

يُعتبر ليون غوريتسكا واحداً من صناع نجاح الفريق البافاري هذا الموسم، فمتوسط الميدان الشاب قام بدور جيد في عمليات قطع الكرات وإفشال هجمات الفرق المنافسة. ورغم أن غوريتسكا من الوجوه الشابة حالياً، بيد أن مستقبلا واعدا ينتظره مع بايرن ميونيخ، الذي أصر على التعاقد معه حينما كان يحمل قميص فريق شالكه.

دخل بايرن ميونيخ التاريخ من أوسع أبوابه بعد تتويجه بلقبه الـ 29 في تاريخه.

الرصاصة غنابري

يُعد سيرج غنابري واحداً من النجوم الشباب القادمين بقوة في عالم الساحرة المستديرة. غنابري، الذي يتمتع بسرعة جنونية وقدرة كبيرة على المناورة وتسجيل الأهداف رجح كفة بايرن ميونيخ للفوز في أكثر من لقاء. زيادة على ذلك، يتمتع الدولي الألماني بمرونة كبيرة فوق الملعب، إذ يُغير مكانه بين الفينة والأخرى، ويعود كذلك إلى الوراء بهدف تقديم يد العون لزملائه في الفريق في حال فقدان الكرة.

القناص ليفاندوفسكي

لن يتأتى الفوز بلقب الدوري الألماني إلاّ بالتوفر على مهاجم يمتلك حاسة تهديفية كبيرة فوق الملعب. وهذا ما يتمتع به هداف الفريق البافاري في السنوات الأخيرة روبرت ليفاندوفسكي، الذي حسمت أهدافه نتيجة أكثر من مباراة وجعلت الفريق البافاري يواصل إحكام قبضته على مسابقة يعشق الفوز بها في كل سنة.