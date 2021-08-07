نجوم الفن ينعون سمير صبري ويعتبرون وفاته خسارة كبيرة

بعد صراع مع المرض خلال الأشهر الأخيرة، توفي الفنان المصري سمير صبري عن عمر ناهز 85 عاما، وفق ما أوردت وسائل إعلام مصرية اليوم الجمعة (20 مايو/أيار 2022).

ولد محمد سمير جلال صبري في 27 ديسمبر/ كانون الثاني 1936 بمدينة الإسكندرية الساحلية، ثم انتقل إلى القاهرة للعيش مع والده عند انفصال والديه وسكن بذات العمارة التي كان يسكنها المطرب عبد الحليم حافظ حيث التقيا هناك لأول مرة.

اشترك في برنامج "ركن الطفل" مع الفنانة لبنى عبد العزيز وساعدته إجادة اللغات الأجنبية على تقديم برنامج "النادي الدولي"

الذي انتقل نجاحه من الإذاعة إلى التلفزيون، وكان أحد أشهر برامج التلفزيون المصري في سبعينات القرن الماضي بعنوان "النادي الدولي". ثم قدم بعده برنامج "هذا المساء".

وكان سمير صبري، بجانب كونه مذيعا ناجحا، فنانا متعدد المواهب إذ مثّل في السينما والتلفزيون والمسرح وكوّن فرقة استعراضية كان هو مطربها.

قدّم الراحل خلال مسيرته الفنية الطويلة الممتدة على أكثر من نصف قرن، ما يزيد عن مئتي عمل بين السينما والمسرح والتلفزيون، تعاون فيها مع كبار الأسماء الفنية والإخراجية من أمثال عادل إمام ونور الشريف وفؤاد المهندس وغيرهم من كبار الممثلين.

من أبرز أعماله فيلم "البحث عن فضيحة" سنة 1973 مع الفنان عادل إمام ومسلسل قضية رأي عام مع الفنانة يسرا عام 2006.

وكان آخر ظهور لصبري على الشاشة عبر مسلسل "فلانتينو" مع عادل إمامخلال موسم رمضان 2020. كما شارك في الأعوام القليلة الماضية في أفلام عدة من آخرها "2 طلعت حرب" و"ديدو" و"المشخصاتي الجزء الثاني".

كون سمير صبري فرقة استعراضية ظلت على مدى سنوات الفقرة الرئيسية في كبرى الحفلات والسهرات، وفي عام 2021 تبرع بكامل ملابس هذه الفرقة لمسرح البالون.

وعقب انتشار خبر الوفاة، نعى الكثير من الفنانين والإعلاميين المصريين والعرب الفنان الراحل عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. فقد نشرت الفنانة شيريهان تغريدة على توتير تضمنت آيات قرآنية تنعي بها الفنان الراحل بجانب صورة لها معه والراحلتين تحية كاريوكا وسامية جمال:

وكتبت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عبر حسابها على "تويتر": "الرحمة لروح الفنان الكبير سمير صبري خالص العزاء لعائلته وأصدقائه ومحبيه وللوسط الفني العربي والمصري.

ونعته المغنية المصرية شيرين عبدالوهاب معتبرة أن بوفاته فقد الفن المصري رمزا من رموزه.

كما اعتبرت المطربة اللبنانية إليسا وفاة سمير صبري "خسارة كبيرة لمصر والعالم العربي".

وكان سمير صبري قد تزوج في شبابه من أجنبية لكن الزيجة لم تدم طويلا، وأصدر قبل عامين مذكراته بعنوان "حكايات العمر كله".

وعانى الفنان الراحل من مشكلات في القلب أدت الى دخوله المستشفى عدة مرات في الأشهر الأخيرة. وكان قد تعرض لأزمة صحية في وقت سابق من العام الجاري استدعت نقله للمستشفى، حيث مكث عدة أشهر لتلقي العلاج وغادره الشهر الماضي قبل عيد الفطر بعد تحسن حالته الصحية.

هـ.د / ص.ش (أ ف ب/د ب أ، رويترز)