نجوم ألمان مرشحون لجائزة الأوسكار.. زاندرا هولر على رأسهم

نجوم السينما الألمان حاضرين بقوة في ترشيحات الأوسكار لهذا العام. إذ رشحت أكاديمية الأفلام المخرجين الألمانيين فيم فيندرز وإيلكر كاتاك فيلميهما لجائزة أحسن فيلم دولي، فيما تم ترشيح الممثلة زاندرا هولر لجائزة أفضل ممثلة.

أعلنت أكاديمية الأفلام في لوس أنجيليس اليوم الثلاثاء (23 يناير/كانون الثاني 2023) ترشيح الممثلة الألمانية زاندرا هولر لجائزة الأوسكار عن دور البطولة في الفيلم الدرامي "أناتومي أينس فالس" أي"تشريح السقوط ". وتلعب هولر45/ عاما/ في فيلم المخرجة الفرنسية جوستين ترييه دور كاتبة ناجحة متهمة في جريمة قتل.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي أول مرة يتم فيه ترشيح الممثلة المنحدرة من ولاية تورينغن والتي تقيم في مدينة لايبتسيغ شرقي ألمانيا، لجائزة أوسكار.

وتتنافس هولر على نيل جائزة أوسكار ضمن فئة "أفضل ممثلة رئيسية" مع أربع ممثلات أخريات هن ليلي غلادستون بطلة فيلم "كيلرز أوف ذا فلاور مون" /قتلة زهرة القمر/ وكاري موليغان بطلة "مايسترو" وأنيت بينينج بطلة فيلم "نياد" وإيما ستون بطلة فيلم "بور ثينجز"/أشياء فقيرة/.

وكانت هولر قد رُشحت مؤخرا لجائزة جولدن جلوب، ولكنها خسرت في فئة "أفضل ممثلة في دراما سينمائية" أمام الأمريكية ليلي جلادستون 37/ عاما/ بطلة فيلم "قتلة زهرة القمر" خلال حفل توزيع الجوائز في بداية كانون الثاني/ يناير الجاري. وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي تم تكريم هولر بجائزة الفيلم الأوروبي كأفضل ممثلة.

يذكر أن هولر التي أحدثت ضجة من قبل بفيلم "توني إردمان" ظهرت أيضا في موسم الجوائز الحالي كممثلة مساعدة في فيلم "ذا زون أوف إنترست /"منطقة الاهتمام"/ .

واحة الثقافة - جوائز الأوسكار - أفلام فارقة في تاريخ السينما To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وفي سياق متصل أعلنت أكاديمية الأفلام في لوس أنجليس أيضا ترشيح المخرجين الألمانيين فيم فيندرز وإيلكر كاتاك لجائزة الأوسكار عن أفلامهما "برفكت دايز" أو/ "أيام مثالية"/ (من اليابان) و "ليررتسيمر" /"غرفة المعلمين"/ (من ألمانيا) في فئة أفضل فيلم دولي.

وإلى جانب ألمانيا واليابان، تشارك ثلاث دول أخرى في التنافس على جائزة أوسكار في فئة "أفضل فيلم دولي"، وهي إيطاليا بفيلم "إيو كابيتانو"/"أنا القائد"/، وبريطانيا بفيلم "زون أوف إنترست"/منطقة اهتمام/، وإسبانيا بفيلم "شنيه جزيل شافت"/مجتمع الجليد".

ويحكي فيلم "غرفة المدرسين" عن صراع في مدرسة يخرج عن السيطرة، وتتركز الأحداث على معلمة شابة (ليوني بينيش) تحاول كشف ملابسات سلسلة من السرقات وقعت في المدرسة.

وتدور أحداث فيلم "أيام مثالية" في العاصمة اليابانية طوكيو ويحكي الفيلمعن رجل يدعى هيراميا (كوجي ياكوشو) يعمل كمنظف مراحيض ويبدو أنه راض عن حياته البسيطة ويعيش اللحظة غير مكترث بما بعدها.

هـ.د/ع.ش (د ب أ)ِ