نجم مان سيتي: أشعر بالخوف من العودة إلى الملاعب

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم وقف منافسات الدوري المحلي، في المقابل تسعى خمسة اتحادات أوروبية لإيجاد موعد أو صيغة لإنقاذ هذا الموسم من فيروس كورونا المستجد وللتقليل من حجم الخسائر التي قد تصل على مستوى الدوري الإنجليزي وحده إلى ما يناهز 1.7 مليار يورو وفق تقارير إعلامية.
الدوري الإنجليزي والإسباني يسعيان إلى عودة اللاعبين إلى الملاعب على أقصى تقدير نهاية مايو/ أيار. وفي ألمانيا من المنتظر أن تقول المستشارة ميركل في السادس من الشهر الجاري كلمتها الأخيرة حول ما إذا كانت الكرة سوف تعود إلى الدوران في الملاعب، ومتى وكيف.
وتضغط الأندية والاتحادات بقوة للسماح لها بالعودة إلى اللعب، معللة موقفها بأن غير ذلك يعني إفلاسها وزوالها تباعاً. مواقف وآراء مخالفة لما يُطرح من قبل رؤساء الأندية تكاد تكون منعدمة. غير أن عدداً قليلاً من اللاعبين عبّروا في الأيام القليلة الماضية عن عدم ارتياحهم لمواصلة اللعب. أكثرهم وضوحاً كان اللاعب الأرجنتيني سيرجيو آغويرو (31 عاماً).
نجم مانشستر سيتي وبوضوح يقول للتلفزيون الأرجنتيني: "غالبية اللاعبين يشعرون بخوف شديد، لأن لديهم عائلات وأطفال ورضع". وأضاف "أنا نفسي أشعر بالخوف..وأعيش مع صديقتي منعزلين متباعدين على الجميع".
ويوضح أغويرو أن الأمر ليس بهذه البساطة بالنسبة للاعبين، لأن لديهم خوف دائم من إمكانية نقل العدوى إلى ذويهم، ولهذا "سيكون هو وزملاءه في مان سيتي" على درجة كبيرة من التوتر والحذر" في حال العودة إلى الملاعب.
و.ب
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بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى
العامل النفسي مهم
نتعرض يومياً لسيل من الأخبار المخيفة عن فيروس كورونا، ما قد يتسبب في حالة من القلق والضيق. إذا سمحت لهذه الأفكار السلبية بالسيطرة عليك، فسيزداد الوضع سوءاً. لذلك ننصحك أن تحاول الاستمتاع بالوقت طالما أنه ليس أمامك بديل آخر.
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بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى
عطلة غير تقليدية في الشرفات
مع قدوم فصل الربيع باتت تشرق الشمس أخيراً وتزهر الأشجار من حولنا. إذا كانت لديك شرفة أو حديقة فقم بزرع بعض الورود لنشر الألوان المبهجة من حولك. لا يجب أن يكون لديك حديقة للتمتع بالجو الربيعي، فقط اجلس أمام النافذة مع كوب من مشروبك المفضل وموسيقى تحبها.
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بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى
الكتاب خير رفيق
نشكو جميعاً من انشغالنا الدائم بالعمل وعدم وجود الوقت الكافي لممارسة هواياتنا أو التمتع بقراءة كتاب شيق. الآن جاءتنا الفرصة لذلك! اقرأ كتاباً عن دول أو أماكن تتمنى زيارتها لتكون مستعداً لعطلتك الحقيقية بعد انتهاء أزمة كورونا.
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بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى
سفر افتراضي في عوالم الشبكة العنكبوتية
إذا اضطررت لإلغاء رحلتك هذا العام، تستطيع التمتع بعطلة افتراضية عن طريق الأفلام الوثائقية أو برامج الرحلات حول العالم في التلفاز أو شبكة الإنترنت. كما تستطيع أيضاً مشاهدة أفلام شيقة لها علاقة بالسفر والترحال.
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بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى
منتجع صحي في منزلك
هل كنت تخطط للاستجمام في أحد المنتجعات الصحية هذا العام؟ الفرصة مازالت سانحة، فكل ما تحتاجه هو بعض المكونات الطبيعية لعمل "ماسك" تجميلي للبشرة والاسترخاء على الأريكة من مشاغل العمل اليومية، مع سماع الموسيقى الهادئة.
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بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى
عطلة عائلية
أفضل ما في العطلات هو قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء. ففي ظل الحياة اليومية المزدحمة بالعمل والمسؤوليات لا نجد الوقت الكافي للعائلة. العزل المنزلي هذه الفترة يعد فرصة جيدة للقيام ببعض الأنشطة مع الأسرة مثل الألعاب أو مشاهدة الأفلام أو مجرد التحدث و الضحك سوياً.
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بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى
أطباق عالمية في مطبخك
إذا كنت تتطلع لتجربة أكلات جديدة في عطلتك، لديك الفرصة الآن لطبخها بنفسك. ابحث عن وصفة تريد تجربتها واطبخ المكونات اللازمة لها، لكن. سينقلك ذلك لوجهة عطلتك دون الحاجة إلى السفر.
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بالصور: كيف تحول العزل المنزلي إلى عطلة لا تُنسى
لا تفعل شيئاً!
تعود معظمنا على الانشغال بالعمل، حتى نسينا متعة الاسترخاء وتقدير الأشياء الصغيرة من حولنا. أفضل ما في العطلة هو البعد عن ضغوط الحياة والاستمتاع بالوقت، فمن حقك أيضاً أن تجلس ولا تفعل شيئاً سوي أن تستمتع بالهدوء والسكينة. إعداد: إليزابيت يورك فون فارتنبورغ/ س.ح