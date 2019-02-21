نجم مانشستر يونايتد يعتذر لخطيبته

أوضح موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نجم مانشستر يونايتد أنتوني مارسيال اعتذر لخطيبته ميلاني دا كروز، وذلك بعد مزاعم تشير إلى "خيانة" النجم الفرنسي لخطيبته أثناء فترة حملها مع عارضة أزياء فرنسية، حسب ما ذكر نفس المصدر.

ونشر مارسيال على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة له برفقة خطيبته ميلاني دا كروز وعلق عليها قائلاً "أود الاعتذار إلى أقاربي وأسرتي الجميلة وبالخصوص خطيبتي على الأذى الذي ألحقته (بهم) في الأشهر الأخيرة"، وأضاف: "لقد ارتكبت أخطاء وأنا آسف لن يحدث ذلك مرة ثانية".

هذا، وكانت صحيفة "ديلي ستار صنداي" قد أشارت في وقت سابق إلى أن أنتوني مارسيال، قضى في شهر( ديسمبر/ كانون الأول 2018) ليلة مع فتاة في فندق بالعاصمة باريس، فيما لم يتأخر رد نجم مانشستر يونايتد على هذه "المزاعم" وقال آنذاك "سيكون هناك دائماً أشخاص سيئون وعلى أتم الاستعداد لقول الكثير من الترهات...لكن بفضل الله أعرف أي طريق أسلك".

من جهة أخرى، لازال أنتوني مارسيال يعاني من إصابة تعرض لها في مباراة مانشستر الأخيرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، إذ أكد مدرب "الشياطين الحمر" أولي غونار سولسكاير أن النجم الفرنسي سيغيب عن المستطيل الأخضر لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

يذكر أن أنتوني مارسيال، مدد مؤخراً عقده مع فريق مانشستر يونايتد حتى صيف 2024، حيث يعول النادي الإنجليزي العريق على مارسيال بهدف استعادة أمجاد الماضي القريب، والتتويج بكل الألقاب الممكنة في عالم الساحرة المستديرة.