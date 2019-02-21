نجم مانشستر يونايتد يعتذر لخطيبته

أوضح موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نجم مانشستر يونايتد أنتوني مارسيال اعتذر لخطيبته ميلاني دا كروز، وذلك بعد مزاعم تشير إلى "خيانة" النجم الفرنسي لخطيبته أثناء فترة حملها مع عارضة أزياء فرنسية، حسب ما ذكر نفس المصدر.
ونشر مارسيال على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة له برفقة خطيبته ميلاني دا كروز وعلق عليها قائلاً "أود الاعتذار إلى أقاربي وأسرتي الجميلة وبالخصوص خطيبتي على الأذى الذي ألحقته (بهم) في الأشهر الأخيرة"، وأضاف: "لقد ارتكبت أخطاء وأنا آسف لن يحدث ذلك مرة ثانية".
هذا، وكانت صحيفة "ديلي ستار صنداي" قد أشارت في وقت سابق إلى أن أنتوني مارسيال، قضى في شهر( ديسمبر/ كانون الأول 2018) ليلة مع فتاة في فندق بالعاصمة باريس، فيما لم يتأخر رد نجم مانشستر يونايتد على هذه "المزاعم" وقال آنذاك "سيكون هناك دائماً أشخاص سيئون وعلى أتم الاستعداد لقول الكثير من الترهات...لكن بفضل الله أعرف أي طريق أسلك".
من جهة أخرى، لازال أنتوني مارسيال يعاني من إصابة تعرض لها في مباراة مانشستر الأخيرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، إذ أكد مدرب "الشياطين الحمر" أولي غونار سولسكاير أن النجم الفرنسي سيغيب عن المستطيل الأخضر لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
يذكر أن أنتوني مارسيال، مدد مؤخراً عقده مع فريق مانشستر يونايتد حتى صيف 2024، حيث يعول النادي الإنجليزي العريق على مارسيال بهدف استعادة أمجاد الماضي القريب، والتتويج بكل الألقاب الممكنة في عالم الساحرة المستديرة.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
توتنهام هوتسبر
نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
يوفنتوس تورين
نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ليفربول
المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
تشيلسي
نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
أرسنال
خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر سيتي
تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
بايرن ميونيخ
الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ريال مدريد
احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
برشلونة
بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر يونايتد
حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري