نجم ليفربول يكشف سر نجاح كلوب مع الفريق

منذ أن تولى يورغن كلوب مهمة تدريب ليفربول سنة 2015 والفريق الإنجليزي العريق في نسق تصاعدي مذهل، فقد نجح "الريدز" في الفوز بعدة ألقاب أهمها دوري أبطال أوروبا، ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واستطاع المدرب الألماني في وقت وجيز أن يضفي لمسته الخاصة على ليفربول، ويحوله إلى فريق قوية للغاية، وقادر على الإطاحة بأي خصم كيفما كانت قوته فوق المستطيل الأخضر. وطرح توهج "الريدز" عدة تساؤلات عن سر الخلطة السحرية وراء هذا النجاح الباهر في عالم الساحرة المستديرة.

ويقول مدافع ليفربول جو غوميز، في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور"، إن المدرب يورغن كلوب نجح في غرس الذهنية الصحيحة في لاعبي "الريدز"، وأضاف أن كلوب جعل نجوم "الريدز" يفهمون أن الذهنية القوية لا تقل أهمية عن الجسد القوي.

وتابع غوميز كلامه قائلاً "الشيء المهم هو أننا مستعدون من الناحية الذهنية، وأظن أن الجميع متعطش (للفوز) أكثر من أي وقت مضى"، وأردف غوميز أن ذهنية لاعبي ليفربول ستساعدهم على التعامل مع فترة الإعداد غير الطبيعية (أزمة كورونا)، التي تسبق انطلاق المنافسات الكروية، وأضاف :"نحن في أتم الجاهزية ولدينا تشكيلة متكاملة نستطيع من خلالها التناوب بين اللاعبين إن احتاج الأمر إلى ذلك".

يذكر أن ليفربول سيستهل بعد أيام قليلة حملة الدفاع عن لقبه في "البريميرليغ" بمواجهة ليدز يونايتد، الذي يدربه المدرب الأرجنتيني الشهير مارسيلو بيلسا.