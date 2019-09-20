نجم ليفربول: ميسي يجعلك تبدو غبياً!

ليس سراً أن نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي واحد من أحسن اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة، فالنجم الأرجنتيني حقق كل الألقاب الفردية الممكنة، وفاز مع النادي الكتالوني بأكثر من لقب قاري ومحلي.

ويبدو أن موهبة صاحب القدم اليسرى الساحرة لا تثير فقط إعجاب جمهور كرة القدم بل تشمل أيضاً بعض اللاعبين، الذين لعبوا مع ليونيل ميسي في مرحلة ما أو حتى واجهوه في أكثر من مباراة على غرار واحد من نجوم ليفربول في السنوات الأخيرة.

ففي تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، قال نجم ليفربول جيمس ميلنر إن ليوني ميسي "يجبرك على الركض فوق الملعب بأسرع ما يمكنك وأنت تغلق ساقيك". وأضاف إن النجم الأرجنتيني قادر على "جعلك تبدو غبيا".

وأعاد جيمس ميلنر شريط أحداث مباراة ليفربول وبرشلونة في الموسم الماضي برسم مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز "البلوغرانا" بثلاثية نظيفة. وقال في هذا الصدد "عندما يكون لديك لاعب (مثل ميسي) في الفريق، فإنه من الصعب أن تركض بأسرع ما يمكنك مع إغلاق ساقيك مثلما اكتشفت ذلك".

وأشاد ميلنر بالركلة الحرة التي سجلها ميسي وقال "إنه لاعب يكون دائماً صعباً". وأضاف أن الخسارة أمام برشلونة بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب لم تكن نتيجة عادلة.

وكان ليفربول قد نجح في تدارك الخسارة بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب، وقلب "الريدز" الأمور رأسا على عقب في مباراة الإياب بعد الفوز على النادي الكتالوني برباعية نظيفة. وتأهل "الريدز" إلى المباراة النهائية وفاز على بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا على توتنهام العنيد.