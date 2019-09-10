نجم ليفربول السابق يدعم ضم "صخرة" ريال مدريد

يعاني ليفربول هذا الموسم من تراجع واضح في المستوى، فحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الماضي، يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب "البريميرليغ" برصيد 43 نقطة فقط، وأصبحت حظوظه في الحفاظ على اللقب شبه مستحيلة.

ويعد خط دفاع ليفربول من بين أبرز نقاط ضعف "الريدز" في هذا الموسم،لاسيما مع إصابة نجم الفريق فيرجيل فان ديك، وغيابه الطويل عن تشكيلة مدرب الفريق يورغن كلوب.

ورغبة منه في تدعيم صفوفه جيداً للموسم القادم من أجل تفادي مفاجآت عالم الساحرة المستديرة والعودة سريعا إلى منصات التتويج، فقد ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن ليفربول ربما يدخل الصراع على ضم نجم ريال مدريد رافائيل فارن في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد رافايئيل فاران (27 عاماً) مع ريال مدريد صيف 2022، ولا يتفاوض "الأبيض الملكي" حالياً مع اللاعب الفرنسي بهدف تمديد عقده مع الفريق، ما يفتح المجال أمام الفرق الراغبة في ضمه.

ودعم نجم ليفربول السابق غلين جونسون فكرة ضم نجم ريال مدريد رافائيل فاران في "الميركاتو" الصيفي، من أجل تكوين شراكة دفاعية قوية مع نجم "الريدز" فيرجيل فان دايك.

وقال غلين جونسون "إذا ذهبت لمشاهدة ليفربول في آنفيلد ورأيت فان دايك وفاران في خط الدفاع، فأنك ستقول كيف يمكن أن تسجل أمام هذا الثنائي؟"، وأضاف أن شراكة فان دايك وفاران ستعطي الجميع دفعة قوية.

وتابع الدولي الإنجليزي السابق أن رافائيل فاران قد يكون ضمن ثلاثة لاعبين سيتعاقد معهم ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرا إلى أن مدرب "الريدز" يورغن كلوب سيحصل على الدعم، من أجل تدعيم صفوفه بأكثر من لاعب لضخ دماء جديدة في الفريق الإنجليزي العريق.