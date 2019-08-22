 نجم فرنسا السابق: نيمار يلعب لنفسه فقط ولا يعرف الاحترام | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 29.11.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

نجم فرنسا السابق: نيمار يلعب لنفسه فقط ولا يعرف الاحترام

يرى اللاعب إيمانويل بيتيه، الذي قضى مسيرته بأعرق الأندية والبطولات الأوروبية، أن نيمار "يلعب لنفسه فقط". وعقد بيتيه مقارنة بين زيدان ونيمار وقال إن نيمار "لا يعرف الاحترام"، كما لم يسلم زميله فيراتي من انتقادات بيتيه.

نيمار ومن ورائه فان دايك مدافع ليفربول في مباراة بدوري أبطال أوروبا سبتمبر 2018

نيمار ومن ورائه فان دايك مدافع ليفربول في مباراة بدوري أبطال أوروبا سبتمبر 2018

رغم أن موهبته لا يختلف عليها اثنان إلا أن نيمار (27 عاماً)، ومنذ تركه لبرشلونة الإسباني وانتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي لا يسمع عنه تقريبا سوى الأخبار السلبية.

وكان النجم البرازيلي قد سحبت منه شارة قيادة منتخب بلاده بعدما ركل واحدا من جمهور نادي ستاد رين الفرنسي، إثر خسارة سان جيرمان كأس فرنسا.

مختارات

بعد صيف ساخن، لم ينتقل نيمار إلى برشلونة وإنما بقي في باريس سان جيرمان. الجميع في المعقل الباريسي يحاول العودة إلى الحياة الطبيعية ولو مؤقتا وعلى رأسهم النجم البرازيلي، لكن المدرب وعلى ما يبدو يطالب بوتيرة أسرع.  (07.10.2019)

مشاعر كبيرة رافقت اللغط حول انتقال النجم البرازيلي نيمار: خيبة أمل ميسي، بكاء نيمار نفسه، غضب جماهير الناديين. لكن غضب الخليفي كان مختلفاً، فكيف أراد التصرف مع نيمار إثر إبداء رغبته بالعودة إلى برشلونة؟ (04.09.2019)

الفرنسي إيمانويل بيتيه، نجم موناكو وأرسنال وبرشلونة وتشيلسي السابق والفائز مع فرنسا بمونديال 1998، وجه انتقادات شديدة اللهجة لنيمار وقال لإذاعة "آر أم سي" الرياضية التي تبث من موناكاو: "إنه يلعب لنفسه، فقط لنفسه"، مضيفا "ضعوا أنفسكم مكان الأولاد (اللاعبين) في غرفة تبديل الملابس المعرضين على مدى شهور طويلة للحالة المزاجية لزميل لهم، يدير ظهره للنادي وأعضائه. إنه لا يعرف الاحترام"، بحسب ما أورد موقع "شبورت1" الألماني.

وعقد بيتيه، البالغ من العمر 49 عاما مقارنة بين زميليه السابقين في منتخب فرنسا زين الدين زيدان ويوري دجوركاييف وبين نيمار دا سيلفا وقال إن زيدان ودجوركاييف أيضا لم يكونا يقومان بعمل كثير من أجل مساعدة مدافعي فريقهم. وأضاف أن (نقطة الضعف هذه (لدي النجمين الفرنسيين) كنا نقبلها لأننا كنا نعلم أنهما يمكنهما الفوز بالمباراة من خلال حركة خاطفة". مضيفا أن "الأمر ليس كذلك بالنسبة لنيمار".

ولم يسلم أيضا الإيطالي ماركو فيراتي (27 عاما) من انتقادات بيتيه وقال بحسب ما نقل موقع "شبورت بيلد" الألماني: "قد أصدم العديد من مشجعي باريس، لكن إذا لم يكن لدى فيراتي الكرة، يصير بلا فائدة للفريق ".

يذكر أن نيمار وبعد فترة استراحة طويلة بسبب الأصابة عاد هذا الأسبوع للمشاركة في الشوط الثاني من مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا والتي انتهت بالتعادل 2-2.

ص.ش/ع.ج.م

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

مواضيع ذات صلة

Championsleague Real Madrid vs Paris St Germain

تقرير: ريال مدريد يقدم 100 مليون وثلاثة لاعبين لضم نيمار 22.08.2019

ذكر تقرير صحفي أن إدارة ريال مدريد اقترحت على باريس سان جيرمان مبلغ 100 مليون يورو فضلا عن ثلاثة لاعبين من الفريق بهدف التعاقد مع نيمار دا سيلفا في "الميركاتو" الصيفي، فيما يواصل برشلونة مساعيه لاستعادة النجم البرازيلي.

Logo: Real Madrid

إدارة ريال مدريد تتخذ قرارا حاسما بشأن سوق الانتقالات! 29.08.2019

يرى تقرير صحفي أن إدارة ريال مدريد اتخذت قراراً حاسماً بشان الانتقالات الصيفية الحالية. وتأمل إدارة "الميرنغي" في العودة قريباً إلى منصات التتويج المحلية والقارية، وذلك بعد موسم مُخيب للآمال على كل الأصعدة.

Fußball UEFA Champions League Atletico Madrid v FC Barcelona

نيمار يستخدم ورقة ميسي للعودة إلى برشلونة! 09.08.2019

كشف تقرير صحفي أن نيمار دا سيلفا ربط قنوات الاتصال مع نجم "البلوغرانا" الأول ليونيل ميسي. النجم البرازيلي استعان بورقة النجم الأرجنتيني، من أجل الضغط أكثر على إدارة برشلونة وحمل قميص الفريق في الأيام القليلة القادمة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

مالكه مستثمر عربي.. ناد ألماني عريق بحاجة لتبرعات مشجعيه

نجم فرنسا السابق: نيمار يلعب لنفسه فقط ولا يعرف الاحترام

مونديال قطر يسبب مشكلة في برمجة المباريات بألمانيا

تمثال ابراهيموفيتش يتعرض للتخريب والسبب!

دورتموند يخسر أمام برشلونة ولايبزيغ يتأهل لثمن نهائي أبطال أوروبا

هل أسر ميسي لنيمار بنيته مغادرة برشلونة؟