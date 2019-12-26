نجم "سبيشيال وان" الجزائري بلماضي يسطع في 2019

قاد جمال بلماضي منتخب بلاده إلى الفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية خلال النسخة التي استضافتها مصر منتصف العام الحالي (2019) ليكون الثاني فقط للمنتخب الجزائري في تاريخ البطولة وهو الأول للفريق المعروف بلقب (الخضر) خارج ملعبه حيث توج الفريق بلقبه الوحيد السابق في البطولة عندما استضافت بلاده نسخة 1990. كما أصبح بلماضي أول مدرب عربي وأفريقي ترشحه الفيفا لنيل جائزتها لأفضل مدرب رجال 2019.

ومع فوزه مع الخضر باللقب القاري هذا العام، أثبت بلماضي عمليا أنه "سبيشيال وان" الكرة الجزائرية والأفريقية حيث حقق بلماضي النجاح في كل محطة تدريبية له، وهو نفس الشيء الذي استحق من خلاله البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني وبورتو البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي لقب "سبيشيال وان" على مدار سنوات قبل أن يجافيه النجاح مؤخرا.

وكانت قيادة بلماضي للمنتخب الجزائري من أهم المحطات في مسيرته التدريبية الحافلة رغم أنه لا يزال في الثالثة والأربعين من عمره. ورغم وجود العديد من النجوم البارزين في صفوف المنتخب الجزائري، فشل الفريق في بلوغ نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا تحت قيادة المدرب رابح ماجر أسطورة كرة القدم الجزائرية.

جمال بلماضي.. التواضع والصرامة

وربما كان عدم الاستقرار في الإدارة الفنية للفريق هو السبب الرئيسي وراء التراجع الحاد في مستوى الفريق على مدار السنوات التي أعقبت تأهله للدور الثاني في بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل تحت قيادة مديره الفني الأسبق البوسني وحيد خليلودزيتش. ولهذا ، كان الاتحاد الجزائري للعبة مطالبا بعد رحيل ماجر عن قيادة الفريق بالتعاقد مع مدرب يتسم بالواقعية والحماس والاهتمام بالناحية العملية أكثر من السعي وراء مدرب من أصحاب الأسماء الرنانة في عالم الكرة الأوروبية.

وبالفعل، وقع الاختيار على بلماضي ليتولى المسؤولية بناء على السمعة الطيبة التي حققها خلال مسيرته التدريبية السابقة والتي كانت كلها مع كرة القدم القطرية. وربما كان اقتصار تجاربه السابقة على الكرة القطرية فقط هو السبب وراء بعض الانتقادات التي نالها مع بداية توليه المسؤولية في المنتخب الجزائري إضافة إلى صغر سنه حيث كان وقتها في الثانية والأربعين من عمره. ولكن بلماضي رد عمليا على كل هذه الانتقادات وأكد بما لا يدع مجالا للشك أنه كان الاختيار الأصلح، بعدما لعب الدور الرئيسي في فوز الخضر باللقب الأفريقي في القاهرة رغم قوة المنافسة والمواجهة الصعبة مع المنتخب السنغالي مرتين في البطولة حيث التقى نفس الفريق في مجموعته بالدور الأول ثم في المباراة النهائية.

مشاهدة الفيديو 01:21 شارك فوز الجزائر بالبطولة الأفريقية إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3MQU0 فرحة كبيرة بفوز المنتخب الجزائري باللقب الأفريقي

وقدم بلماضي للفريق الجزائري ما افتقده في السنوات القليلة الماضية منذ رحيل خليلودزيتش عن تدريب الفريق وهو الحماس والإصرار والرغبة في إثبات الذات. وكان بلماضي تولى تدريب الفريق في آب / أغسطس 2018 وقاده ببراعة إلى كأس أمم أفريقيا ثم بدأ رحلة البحث عن اللقب القاري بعد عشرة أشهر فقط من بدء مهمته مع الفريق. وخلال مسيرته في البطولة، التزم بلماضي بالجدية والإصرار والتواضع وهي العناصر الأساسية التي كونت شخصيته التدريبية منذ سنوات وجعلته يحقق النجاح مع كل فريق تولى تدريبه حتى الآن.

الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور مرشح من بين آخرين أقوياء قبل انطلاق النسخة 32 من كأس أمم أفريقيا بمصر 2019، اتجهت الترشيحات بقوة إلى السنغال ومصر، كأقوى مرشحين للفوز بالبطولة، مع التأكيد على ترشيح ثلاثة منتخبات أخرى للفوز باللقب هي المغرب وتونس والكاميرون. وبالطبع هناك من تحدث أيضا عن فرص الجزائر في الفوز، مثلها مثل كوت ديفوار (ساحل العاج).

الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور "نحن هنا" بينما الآخرون يتراجعون مع انطلاق البطولة في 21 يونيو/ حزيران ظهر منتخب مصر فريقا يعاني من مشاكل كثيرة. أما منتخب السنغال فكان بعيدا عن مستواه، وكذلك المغرب والكاميرون، في أولى المباريات. بينما لم تكن تونس مقنعة اطلاقا في دور المجموعات. وقع منتخب الجزائر في المجموعة الثالثة مع السنغال وتنزانيا وكينيا، وفاز في أولى مبارياته على كينيا ليقول محاربو الصحراء "نحن هنا".

الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور بلماضي يصنع منتخبين بعد تجربة دامت نحو 8 سنوات في قطر عاد المدرب الجزائري جمال بلماضي (43 عاماً) لتدريب منتخب بلاده في أغسطس/ آب 2018. ويظهر دور بلماضي جليا عند المقارنة مع أداء الجزائر في البطولة السابقة بالغابون 2017 والتي أقصي منها من دور المجموعات بعد تعادلين وهزيمة. واستطاع المدرب الوطني أن يكون منتخبين للجزائر في آن واحد في مصر 2019، لاعبو أحدهما فوق أرض الملعب أما الآخر فلاعبوه على مقاعد البدلاء.

الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور فريق العلامة الكاملة بحق وعلى عكس بطولة الغابون، حققت الجزائر العلامة الكاملة في دور المجموعات فبعد الفوز على كينيا فازت على السنغال 1- صفر، ثم على تنزانيا 3-صفر، علما أن الفريق أدى أمام تنزانيا بـ9 لاعبين من البدلاء. ورغم أن مصر والمغرب حققتا أيضا العلامة الكاملة إلا أن الجزائر كانت الأكثر اقناعا في كل شيء: أداء ونتيجة.

الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور ثلاثية جديدة في دور الـ16 حمل دور الـ16 مفاجآت غير سارة للفرق العربية فخرج المغرب أمام بنين بركلات الترجيح وخرجت مصر أمام جنوب أفريقيا بهدف في الوقت القاتل. وفي حين نجحت تونس في الفوز على غانا بركلات الترجيح، خطف منتخب الجزائر قلوب كل المتابعين عندما فاز بجدارة على غينيا 3- صفر.

الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور صعود دراماتيكي إلى نصف النهائي في دور ربع النهائي واجهت الجزائر كوت ديفوار، وتقدمت بهدف فيغولي في الدقيقة 20. وفي الدقيقة 48 أهدر بغداد بونجاح (الصورة) ركلة جزاء كانت كفيلة بـ"قتل المباراة". وتعادل كوت ديفوار في الدقيقة 61، ليعود بونجاح ويهدر فرصة هدف آخر، ويبكي بحرقة، وهو على مقاعد البدلاء، لكن فريقه يتغلب في النهاية بركلات الترجيح لينهمر اللاعبون والمدرب بالبكاء من الفرح. ويصرح بلماضي أن فريقه "لن يفرط في التتويج باللقب".

الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور محرز يخطف التأهل في آخر ثانية في نصف النهائي تقابلت الجزائر مع نيجيريا. هنا أيضا تقدمت الجزائر بهدف في الشوط الأول وتعادلت نيجيريا في الشوط الثاني. ومن كثرة المجهود البدني بدا أن لاعبي الفريقين يفضلون الذهاب للوقت الإضافي. غير أن الجزائر حصلت على ركلة حرة قرب منطقة جزاء نيجيريا سددها النجم رياض محرز باقتدار في مرمى الحارس النيجري ليعلن الحكم بعدها انتهاء المباراة وصعود محاربي الصحراء للنهائي للقاء السنغال التي فازت على تونس.

الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور بونجاح يهدي بلده اللقب بهدف غريب وسط حضور جماهيري جزائري كبير بإستاد القاهرة مساء الجمعة (19 يوليو/ تموز 2019) كررت الجزائر انتصارها على السنغال، بهدف وحيد أيضا، سجله بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من المباراة. سدد مهاجم السد القطري كرة عند حدود منطقة الجزاء فارتطمت بقدم المدافع ساليو سيس وبدلت اتجاهها لتخدع الحارس ألفريد جوميز وتسكن شباكه. وضغط السنغاليون لتعديل النتيجة لكن بدون فعالية، لتحرز الجزائر لقبها الثاني بعد 1990.

الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور المتألق بن ناصر يلحق بماجر في القائمة الذهبية واختير حارس الجزائر رايس مبولحي أفضل حارس بالبطولة، كما فاز زميله إسماعيل بن ناصر بجائزة أفضل لاعب لتقديمه أداء رائعاً خلال البطولة، حيث صنع ثلاثة أهداف لزملائه، آخرها الهدف الذي سجله بونجاح في النهائي أمام السنغال. وبذلك يصبح إسماعيل بن ناصر، لاعب إيمبولي الإيطالي، ثاني جزائري يفوز بتلك الجائزة على مدار تاريخ كأس الأمم الأفريقية بعد مواطنه رابح ماجر الذي أحرز اللقب عام 1990. إعداد: صلاح شرارة الكاتب: صلاح شرارة



والحقيقة أن بلماضي لم يحظ بنفس القدر من الإنجازات خلال مسيرته كلاعب مع المنتخب الجزائري حيث خاض نحو 20 مباراة فقط مع الفريق في الفترة من 2000 إلى 2004 ولكنه قدم خلال عشرة أشهر على مقعد المدير الفني للفريق ما صنع تاريخا باسمه مع الخضر ليصبح "سبيشيال وان" الكرة الجزائرية والأفريقية. وكانت ضربة البداية في مسيرة بلماضي التدريبية من خلال فريق لخويا القطري في عام 2010 وقاد الفريق للقب الدوري القطري في موسمين متتاليين لينتقل في نهاية 2013 إلى قيادة المنتخب الثاني لقطر ليقدم للفريق نجوما بارزين ثل بوعلام خوخي وكريم بوضياف.

وقاد بلماضي الفريق إلى الفوز بلقب كأس أمم غرب آسيا 2014 في قطر قبل أن تسند إليه مهمة تدريب المنتخب الأول في آذار/ مارس 2014 . وقبل نهاية العام نفسه ، قاد بلماضي الفريق إلى الفوز بلقب كأس الخليج (خليجي 22) في السعودية بالتغلب على المنتخب السعودي في عقر داره في المباراة النهائية. ولكن خروج الفريق من الدور الأول في بطولة كأس آسيا التي استضافتها أستراليا مطلع عام 2015، أطاح بالمدرب الجزائري من قيادة الفريق ليعود بعدها إلى تدريب فريقه السابق لخويا الذي تغير اسمه إلى الدحيل بعد دمج لخويا والجيش في فريق واحد.

كما قاد بلماضي الدحيل للفوز بلقب الدوري القطري لموسمين متتاليين إضافة للقبين في كأس أمير قطر ولقب واحد في كأس قطر. ومع فوزه بلقب كأس أفريقيا 2019، كان هذا اللقب بمثابة "جوهرة التاج" في مسيرة بلماضي التدريبية حتى الآن. ومن بين 21 مباراة، قاد فيها بلماضي الفريق منذ توليه المسؤولية، كانت منها 16 مباراة في 2019 . وخلال هذه المباريات الـ16، وكان من بينها بالطبع مباريات الفريق في كأس الأمم الأفريقية، حقق الفريق الفوز في 13 مباراة وتعادل في ثلاث مباريات فقط ليكون 2019 عاما استثنائيا في مسيرة بلماضي التدريبية.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ)