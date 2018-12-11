 نجم جديد يستعد للنزول من سفينة برشلونة! | عالم الرياضة | DW | 12.12.2018

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عالم الرياضة

نجم جديد يستعد للنزول من سفينة برشلونة!

يبدو أن نجماً جديداً سيحزم حقائبه ويرحل عن النادي الكتالوني. تقارير صحفية تُشير إلى أن نجماً ينشر سحره الكروي منذ سنوات مع برشلونة بدأ فعلاً التحرك، من أجل حمل قميص فريق أوروبي آخر بداية من الموسم القادم.

Spanien Fußball Copa el Rey Barcelona - Cultural Leonesa (picture-alliance/Pro Shots/Pressinphoto)

صورة من الأرشيف.

في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، تصدر نجم برشلونة إيفان راكيتيتش قائمة اللاعبين، الذين تطمح أكبر الأندية الأوروبية الكبيرة للتعاقد معهم على غرار مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان. فالدولي الكرواتي قدم مستويات رائعة مع منتخب بلاده في مونديال روسيا الأخير، فضلاً عن تألقه المستمر مع النادي الكتالوني.

ورغم تأكيد إدارة "البلوغرانا" أن راكيتيتش جزء لا يتجزأ من الفريق، ورفضها التفريط في خدمات متوسط الميدان الموهوب، إلاّ أن بعض التقارير الصحفية تشير إلى أن رحلة الدولي الكرواتي مع الفريق الكتالوني اقتربت من نهايتها.

مختارات

في الوقت الذي يُواصل فيه برشلونة تعزيز كتيبته بصفقات قوية في فترة الانتقالات الصيفية، أوضحت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان وموناكو يخوضان صراعاً من أجل التوقيع مع نجم يتألق مع "البلوغرانا" منذ عدة سنوات. (09.08.2018)

يبدو أن باريس سان جيرمان لم يستسلم بعد في مسعاه لضم نجم يتألق بقميص برشلونة منذ عدة سنوات، فيما يخشى النادي الكتالوني من تكرار سيناريو النجم البرازيلي نيمار، الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان صيف السنة الماضية. (13.10.2018)

وفي هذا الصدد، أوضح موقع "le10sport" أن إيفان راكيتيتش، قرر الرحيل عن برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأضاف الموقع الفرنسي أن قيمة انتقال الدولي الكرواتي ستكون 150 مليون يورو ( قيمة الشرط الجزائي في عقده).

وأفاد نفس المصدر، بناء على معلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية، أن راكيتيتش وضع فعلاً منزله في برشلونة للبيع، كما أنه سجل بناته في مدرسة فرنسية ما يعد إشارة واضحة على وجهة الدولي الكرواتي المستقبلية.

هذا ويُعد باريس سان جيرمان من أكثر الفرق اهتماماً بالحصول على خدمات إيفان راكيتيتش، إذ يرغب النادي الباريسي في الظفر بخدمات الدولي الكرواتي، من أجل حل مشاكل الوسط التي يُعاني منها الفريق، فضلاً عن تعويض رحيل نجم الفريق أدريان رابيو المتوقع عن باريس سان جيرمان. الجدير ذكره أن إيفان راكيتيتش( 30 عاماً)، يرتبط بعقد مع برشلونة ينتهي في صيف سنة 2021.

  • Spanien Barcelona Skulptur Goldfisch (picture-alliance/Arco Images/J. de Cuveland)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    عرفت مدينة برشلونة قبل دورة الألعاب الأولمبية عام 1992 انطلاق مشاريع بناء ضخمة غيرت كثيرا صورة المدينة. أما حصة الأسد فقد كانت من نصيب ميناء المدينة، فمنذ ذلك الحين أصبح الميناء الأولمبي واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية حول العالم ومقصد العديدين للتنزه والاستمتاع بالحانات والمطاعم والحياة الليلية.

  • Spanien Barcelona Surfen (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    في برشلونة يمكن الجمع بين الاستمتاع بمعالم المدينة وشواطئها. فعاصمة منطقة كاتالونيا، المعروفة بلؤلؤة إسبانيا على البحر المتوسط، تمتلك سبعة شواطئ جذابة للاستمتاع بالسباحة وأشعة الشمس الدافئة في معظم فصول السنة.

  • Spanien Barcelona Flaniermeile Las Ramblas (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    انطلاقا من شاطئ المدينة وعبر شارع "لارامبلا"، الشارع المركزي بقلب برشلونة، يمكن الوصول إلى مركز برشلونة التاريخي. وتصطف على جنبات شارع "لارامبلا" الشهير العديد من المحلات التي تعرض أشهى أطباق ومشروبات المدينة الكاتالونية.

  • Spanien Barcelona (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    وفي شمال شارع "لارامبلا" يوجد حي "باري غوتيك" القوطي التاريخي. ويشتهر هذا الحي بآثار تعود إلى القرنين الـ14 والـ15 الميلادي عندما كانت مدينة برشلونة قوة بحرية عالمية.

  • Spanien Barcelona Placa Reial (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    العديد من أزقة الحي القديم تلتقي في ساحات صغيرة وكبيرة وساحة "ريال" هي أكثرها شعبية لما تزهر به من مرافق للحياة الليلية ناهيك عن المطاعم والكباريهات. هذا الجو الخاص في هذا الحي التاريخي راجع إلى المباني العتيقة المحيطة بساحة "ريال" والتي يعود بنائها في نهاية القرن الـ19.

  • Spanien Barcelona Sagrada Familia (picture-alliance/dpa/A. Warnecke)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    يرتبط إسم برشلونة أيضا بإسم "أنطونيو غاودي" الذي عمل أكثر من 40 عاما كمهندس معماري لبناء كنيسة "ساغرادا فاميليا" وبدأ بنائها عام 1882 ومن المقرر أن ينتهي البناء فيها عام 2026، وهي بذلك تعد أشهر مشروع بناء في العالم من حيث طول فرتة الانجاز.

  • Spanien Barcelona Sagrada Familia (picture-alliance/dpa/R. Goldmann)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    ورغم أن بناء "ساغرادا فاميليا" لم يكتمل حتى الآن إلا أنها من أكثر الأماكن جاذبية للسياح الذين بإمكانهم زيارة أجزاء منها لاستلهام روح الفنان "غاودي" الإبداعية. وقد تحددت مدة انتهاء الأشغال في الكنيسة (7 من شهر يونيو عام 2026) ليصادف هذا التاريخ مرور 100 عام على وفاة الفنان الإسباني.

  • Spanien Barcelona Brunnen am Montjuic (picture-alliance/Eibner)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    تعد "النافورة السحرية"، التي تتميز بعروضها المائية المضاءة بـ50 لونا ومصحوبة بموسيقى، واحدة من أجمل النوافير في العالم وتجذب مئات العشاق والرومانسيين. صممها المهندس كارلوس بيقاس وتم بناؤها عام 1929.

  • Spanien Barcelona Vergnügungspark Tibidabo (picture-alliance/dpa/S. Reboredo)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    يحيط ببرشلونة جبلين، مونتجويك (173 مترا)، وتيبيدابو (520 مترا) الذي يعطيك رؤية ممتازة لكل شيء في المدينة. أما الوسيلة الوحيدة للوصول إلى جبل تيبيدابو من برشلونة يبقى "الترام" الذي يوصلك إلى حديقة ترفيهية كبيرة تتوفر على فنادق ومطاعم فاخرة.


مختارات

"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

عندما يأتي ذكر برشلونة غالبا ما يتبادر إلى الذهن فريق كرة القدم الشهير صاحب الإنجازات والألقاب الرياضية الكبيرة، لكن شهرة هذا الفريق فاقت شهرة المدينة التي يحمل اسمها. تعرف في ملف الصور هذا على مدينة "البارسا". (28.04.2017)  

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في الوقت الذي أصدر باريس سان جيرمان بياناً ينفي فيه شائعات رحيل مبابي ونيمار عن الفريق نهاية الموسم الحالي، أوضحت تقارير صحفية أن ريال مدريد وضع شرطاً أساسياً من أجل التحرك لخطف النجم البرازيلي نيمار في الميركاتو الصيفي.

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يبدو أن فريق باريس سان جيرمان قد ضاق ذرعاً بالشائعات التي تتحدث عن رحيل نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي عن الفريق. النادي الباريسي أصدر بياناً شديد اللهجة وبيّن موقفه بشأن رحيل نيمار ومبابي عن العملاق الفرنسي من عدمه.

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