نجم توتنهام يتمسك بالرحيل رغم قدوم مورينيو!

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن نجم توتنهام كريستيان إيركسن، ما زال مصراً على الرحيل عن فريقه توتنهام بنهاية الموسم الحالي، وأضافت الصحيفة البريطانية أن النجم الدنماركي، سيقاوم كل العروض التي يقدمها له توتنهام، بهدف تمديد عقده ومواصلة رحلته الكروية مع الفريق الإنجليزي الطموح.

وينتهي عقد كريستيان إيركسن (27 عاماً) مع "السبيرز" نهاية الموسم الكروي الحالي، ورفض متوسط الميدان الموهوب في أكثر من مرة تمديد عقده مع الفريق، إذ يأمل الدولي الدنماركي في خوض تجربة كروية جديدة خارج إنجلترا.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" أن الآمال كانت معقودة على مدرب الفريق الجديد جوزيه مورينيو، بهدف إقناع كريستيان إيركسن بالبقاء في الفريق، لاسيما وأن "السبيرز" عاد إلى سكة الانتصارات من جديد تحت قيادة المدرب البرتغالي "الداهية"، بيد أن النجم الدنماركي مصمم على الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم، حسب نفس المصدر.

ولفت نفس المصدر أن يوفنتوس وإنتر ميلان من أكثر الفرق المهتمة بالحصول على خدمات كريستيان إيركسن في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأردف أن الفريق الإسباني العملاق ريال مدريد مُعجب بدوره بالنجم الدنماركي، الذي سطع نجمه كثيراً في السنوات الأخيرة.

الجدير ذكره أن كريستيان إيركسن، حط الرحال سنة 2013 في الدوري الإنجليزي قادماً من فريق أياكس أمستردام الهولندي. وارتفعت كثيراً القيمة المالية للنجم الدنماركي في السنوات الأخيرة، إذ تصل الآن إلى حوالي 100 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يعنى بشؤون اللاعبين.