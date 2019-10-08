 نجم توتنهام يتمسك بالرحيل رغم قدوم مورينيو! | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 03.12.2019

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رياضة

نجم توتنهام يتمسك بالرحيل رغم قدوم مورينيو!

في الوقت الذي عاد فيه فريق توتنهام إلى سكة الانتصارات تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو، يصر واحد من ألمع نجوم الفريق على الرحيل عن "السبيرز" في ظل توقعات بدخول أكثر من فريق على الخط للفوز بخدمات اللاعب.

Fußball Premier League Tottenham Hotspur - FC Brighton & Hove Albion Christian Eriksen (picture-alliance/Offside/C. Wilson)

صورة أرشيفية.

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن نجم توتنهام كريستيان إيركسن، ما زال مصراً على الرحيل عن فريقه توتنهام بنهاية الموسم الحالي، وأضافت الصحيفة البريطانية أن النجم الدنماركي، سيقاوم كل العروض التي يقدمها له توتنهام، بهدف تمديد عقده ومواصلة رحلته الكروية مع الفريق الإنجليزي الطموح.

وينتهي عقد كريستيان إيركسن (27 عاماً) مع "السبيرز" نهاية الموسم الكروي الحالي، ورفض متوسط الميدان الموهوب في أكثر من مرة تمديد عقده مع الفريق، إذ يأمل الدولي الدنماركي في خوض تجربة كروية جديدة خارج إنجلترا.

مختارات

أعلن نادي توتنهام الانكليزي تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مدربا له خلفا للأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو المقال من منصبه الثلاثاء. وذكر النادي اللندني بأن عقد مورينيو مع توتنهام يمتد حتى نهاية موسم 2023-2024. (20.11.2019)

يبدو أن نجم توتنهام كريستيان إيركسن لا يعتزم الانتظار طويلاً من أجل انتقاله إلى ريال مدريد. النجم الدنماركي يشعر بالغضب من موقف إدارة "الميرنغي" وقد يوافق على تمديد عقده ومواصلة تجربته الكروية مع فريقه الحالي "السبيرز". (26.07.2019)

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" أن الآمال كانت معقودة على مدرب الفريق الجديد جوزيه مورينيو، بهدف إقناع كريستيان إيركسن بالبقاء في الفريق، لاسيما وأن "السبيرز" عاد إلى سكة الانتصارات من جديد تحت قيادة المدرب البرتغالي "الداهية"، بيد أن النجم الدنماركي مصمم على الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم، حسب نفس المصدر.

ولفت نفس المصدر أن يوفنتوس وإنتر ميلان من أكثر الفرق المهتمة بالحصول على خدمات كريستيان إيركسن في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأردف أن الفريق الإسباني العملاق ريال مدريد مُعجب بدوره بالنجم الدنماركي، الذي سطع نجمه كثيراً في السنوات الأخيرة.

الجدير ذكره أن كريستيان إيركسن، حط الرحال سنة 2013 في الدوري الإنجليزي قادماً من فريق أياكس أمستردام الهولندي. وارتفعت كثيراً القيمة المالية للنجم الدنماركي في السنوات الأخيرة، إذ تصل الآن إلى حوالي 100 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يعنى بشؤون اللاعبين.

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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