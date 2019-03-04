نجم بوروسيا دورتموند يسيل لعاب كبار أوروبا

منذ بداية الموسم، يواصل نجم بوروسيا دورتموند جادون سانشو نشر سحره الكروي مع متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، إذ خطف الدولي الإنجليزي الشاب الأضواء بشكل كبير هذا الموسم، وأثبت أنه موهبة كروية قادمة بقوة في عالم الساحرة المستديرة.

ويبدو أن جادون سانشو لن يطيل المقام مع بوروسيا دورتموند، لاسيما وأن موهبته الكروية تسيل لعاب أندية أوروبية عملاقة. فقد أورد موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان مهتمان جداً بالحصول على خدمات الشاب سانشو.

وأوضح موقع "ديلي ميل" أن جادون سانشو قد يصبح أول لاعب إنجليزي يصل سعره تقريبا إلى 100 مليون جنيه استرليني، وأضاف أن رغبة مانشستر يونايتد في الفوز بخدمات سانشو تصطدم بباريس سان جيرمان، الذي لن يتردد بدوره في فتح خزائنه، من أجل ضم الدولي الإنجليزي الشاب.

وتابع نفس المصدر أن بوروسيا دورتموند دأب في السنوات الأخيرة على بيع أبرز نجومه إلى أكبر الأندية الأوروبية مثل بيير أوباميانغ (أرسنال) وكريستيان بوليسيتش (سيرحل إلى تشيلسي نهاية الموسم)، وأردف أن مانشستر يونايتد يراقب الآن وضع سانشو عن كثب بهدف ضمه إلى صفوفه في أقرب وقت ممكن.

ونوه المصدر إلى أن صفقة جادون سانشو (18 عاماً) قد تصبح رابع أعلى صفقة في عالم كرة القدم، بعد كل من نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي وكوتينيو، فيما يشير موقع "ترانسفر ماركت" إلى أن قيمة سانشو المالية حاليا تبلغ تقريباً حوالي 70 مليون يورو.

في المقابل، تأمل جماهير بوروسيا دورتموند أن يساعد جادون سانشو الفريق اليوم الثلاثاء (الخامس من آذار/مارس 2019) في حجز تأشيرة المرور إلى الدور المقبل من مسابقة دوري أبطال أوروبا، إذ تنتظر بوروسيا دورتموند مهمة صعبة من أجل تجاوز فارق 3 أهداف، التي خسر بها في لقاء الذهاب أمام توتنهام الإنجليزي.