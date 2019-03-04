نجم بوروسيا دورتموند يسيل لعاب كبار أوروبا

منذ بداية الموسم، يواصل نجم بوروسيا دورتموند جادون سانشو نشر سحره الكروي مع متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، إذ خطف الدولي الإنجليزي الشاب الأضواء بشكل كبير هذا الموسم، وأثبت أنه موهبة كروية قادمة بقوة في عالم الساحرة المستديرة.
ويبدو أن جادون سانشو لن يطيل المقام مع بوروسيا دورتموند، لاسيما وأن موهبته الكروية تسيل لعاب أندية أوروبية عملاقة. فقد أورد موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان مهتمان جداً بالحصول على خدمات الشاب سانشو.
وأوضح موقع "ديلي ميل" أن جادون سانشو قد يصبح أول لاعب إنجليزي يصل سعره تقريبا إلى 100 مليون جنيه استرليني، وأضاف أن رغبة مانشستر يونايتد في الفوز بخدمات سانشو تصطدم بباريس سان جيرمان، الذي لن يتردد بدوره في فتح خزائنه، من أجل ضم الدولي الإنجليزي الشاب.
وتابع نفس المصدر أن بوروسيا دورتموند دأب في السنوات الأخيرة على بيع أبرز نجومه إلى أكبر الأندية الأوروبية مثل بيير أوباميانغ (أرسنال) وكريستيان بوليسيتش (سيرحل إلى تشيلسي نهاية الموسم)، وأردف أن مانشستر يونايتد يراقب الآن وضع سانشو عن كثب بهدف ضمه إلى صفوفه في أقرب وقت ممكن.
ونوه المصدر إلى أن صفقة جادون سانشو (18 عاماً) قد تصبح رابع أعلى صفقة في عالم كرة القدم، بعد كل من نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي وكوتينيو، فيما يشير موقع "ترانسفر ماركت" إلى أن قيمة سانشو المالية حاليا تبلغ تقريباً حوالي 70 مليون يورو.
في المقابل، تأمل جماهير بوروسيا دورتموند أن يساعد جادون سانشو الفريق اليوم الثلاثاء (الخامس من آذار/مارس 2019) في حجز تأشيرة المرور إلى الدور المقبل من مسابقة دوري أبطال أوروبا، إذ تنتظر بوروسيا دورتموند مهمة صعبة من أجل تجاوز فارق 3 أهداف، التي خسر بها في لقاء الذهاب أمام توتنهام الإنجليزي.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
الجدار الأصفر
جماهير دورتموند هي صاحبة الرقم القياسي في حضور مباريات البوندسليغا. فملعب سيغنال إيدونا بارك يتسع لحوالي 81 ألف متفرج، يلبس جلهم زي الفريق، فيبدون كجدار أصفر.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
أكبر الأندية نجاحاً
بايرن ميونيخ العريق هو أنجح أندية ألمانيا وأكثرها جماهيرية. ويتسع ملعبه "أليانز أرينا" لحوالي 71 ألف متفرج، ويمتلأ عن آخره خصوصاً في المباريات الرسمية.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
حتى في الولايات المتحدة
يقدر عدد الأعضاء المسجلين في بايرن بحوالي 224 ألف عضو. ولا تقتصر شعبيته على ألمانيا فقط، وهنا في جولته الأخيرة في أميركا نرى مشجعين باللباس التقليدي البافاري.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
معك أينما تذهب!
وعندما تكون هناك مباراة مهمة تزحف الجماهير خلف فريقها، ولو تعذرت مؤازرة الفريق في الملعب، يجتمعون أمام شاشة عملاقة.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
التشجيع بطعم الكرنفال
ماينز هو الممثل الوحيد لولاية راينلاند بفالتس في البوندسليغا. ولأن ماينز إلى جانب كولونيا من أشهر مدن الكرنفال، فمن الطبيعي أن يأتي المشجعون بملابس كرنفالية.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
مطالب الجماهير
تعرض هامبورغ الموسم الماضي لأكبر محنة في تاريخه حيث كان مهددا بمغادرة الدرجة الأولى. الجماهير هنا ترفع شعار "لا للدرجة الثانية أبدا". وبقي هامبورغ في البوندسليغا بأعجوبة.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
الفوز في ملعبنا
من يدخل ملعب فيردر بريمن "فيزر شتاديون" يشعر وكأنه في بيته. جماهير الفريق الأخضر والأبيض تقف خلف فريقها بقوة رغم نتائجه غير الجيدة. وهنا يافطة تقول: "نريد الفوز في ملعبنا".
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
باير الوصيف
باير لفركوزن يحل غالبا في المركز الثاني بصرف النظر عن بطل الدوري الألماني. والجماهير تستهجن ذلك بيافطة كتب عليها بالألمانية "كوزن الوصيف". لكنه في العامين الآخيرين لم يدرك حتى الوصافة.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
عنف الجماهير
قد يزيد الاستهجان أحيانا فيصبح عنفا كما فعلت هنا جماهير أينتراخت فرانكفورت في مباراته له أمام في دوسلدورف. وتقوم الأندية بحرمان جماهيرها المشاغبة من دخول الملاعب.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
الأزرق الملكي
ارتفع عدد أعضاء نادي شالكه من 10 آلاف عام 1991 إلى حوالي 130 ألف عضو عام 2014. وبهذا يكون ثاني أكبر نادي في ألمانيا بعد ميونيخ من حيث عدد الأعضاء، ويطلق عليه اسم الأزرق الملكي.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
أوفياء رغم النتائج
نادي آينتراخت براونشفايغ حل ضيفا خفيفا على البوندسليغا الموسم الماضي وعاد سريعا إلى دوري الدرجة الثانية. ورغم نتائجه كانت جماهيره حاضرة في ملعبه الصغير الذي يتسع لحوالي 23 ألف متفرج.
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جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
عشق كولونيا
رغم غضب جماهير نادي كولونيا لتكرار هبوط فريقها من البوندسليغا، تبقى عاشقة له لأنه يمثل كولونيا التي يجري حبها في دمائهم. يقفون خلفه في كل مرة، وصعد مجددا للبوندسليغا 2014/2015.
الكاتب: صلاح شرارة