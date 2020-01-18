نجم برشلونة: جماهير ليفربول الأفضل عالمياً

رغم رحيل مهاجم برشلونة لويز سواريز عن ليفربول قبل عدة سنوات، إلاّ أن الدولي الأورغواياني مازال يحتفظ بذكريات رائعة مع فريقه السابق "الريدز"، والذي تألق معه بشكل مبهر وساعده في الفوز بالكثير من المباريات.

ويبدو أن حرارة الأجواء في مدرجات "الأنفيلد" معقل ليفربول، وحماس الجماهير طيلة دقائق المباريات قد أثر بشكل كبير على رأس الحربة الهداف، ففي تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" وصف لويز سواريز جماهير ليفربول بأنها الأفضل في العالم.

وقال لويز سواريز إن "جماهير ليفربول من بين الأفضل على مستوى العالم، وذلك بسبب الحب الذي منحوني إياه دائماً أثناء فترة تواجدي في ليفربول"، وأضاف: "لقد أحبوني دائماً وعاملوني بشكل جيد للغاية، لهذا السبب فإنهم من بين أفضل المشجعين في كرة القدم. بالنسبة لي، الأفضل".

وكان لويز سواريز من بين نجوم ليفربول أثناء فترة لعبه في الفريق، فقد سجل عدة أهداف حاسمة للغاية وفاز في أخر موسم له مع "الريدز" بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حسب ما أوردت صحيفة "ليفربول إيكو".

يشار إلى أن سواريز، يعاني من إصابة قوية ستبعده عن المستطيل الأخضر فترة طويلة. فيما يواصل ليفربول مسيرته الباهرة هذا الموسم في "البريميرليغ" من دون هويمة، وبفارق كبير للغاية عن أقرب منافسيه.