 نجم برازيلي يوضح.. هذا أسوأ مدرب تعاملت معه في بوندسليغا | عالم الرياضة | DW | 10.07.2019

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عالم الرياضة

نجم برازيلي يوضح.. هذا أسوأ مدرب تعاملت معه في بوندسليغا

بعد رحلة دامت 13 عاما في الدوري الألماني عاد البرازيلي رافينيا إلى بلده هذا الصيف. وتحدث في حوار عن أقرب الناس إليه ومأساة ريناتو سانشيز وعن مدربيه غوارديولا وأنشيلوتي وغيرهما، مفصحا عن أسوأ مدرب من وجهة نظره.

Fußball Bundesliga 3. Spieltag Bayern München - FC Ingolstadt (picture-alliance/GES-Sportfoto)

المدافع البرازيلي رافينيا (33 عاماً) واحد من اللاعبين الأجانب الذين عَمَّروا في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)،   فقد لعب خمسة مواسم في شالكه من 2005 حتى 2010، وبعد موسم وحيد في إيطاليا عاد لألمانيا عبر بوابة بايرن ميونيخ وبقي في الفريق ثمانية أعوام من 2011 حتى 2019. والآن يعود إلى بلده ليلعب في فريق فلامنغو.

وفي حديث له مع مجلة "شبورت بيلد" الألمانية تحدث رافينيا عن السنوات التي قضاها في الدوري الألماني، وأقرب الناس إليه وأفضل مدربيه وأسوأهم. فقال إن كارل هاينز رومينيغه يعتبر بمثابة "أب" له موضحا: "لقد كان يهتم بي دائما وعندما كنت أحزن كان بالنسبة لي أهم شخص في بايرن". وتابع رافينيا أن مارتينا، زوجة رومينيغه كانت هي الأخرى تساعده كثيرا  "وكذلك أولي هونيس سيبقى دائما في قلبي"، يقول رافينيا.

مأساة ريناتو سانشيز

ويحكي النجم البرازيلي أن أصعب وضع للاعب عايشه في ألمانيا كان اللاعب البرتغالي ريناتو سانشيز ومسألة تأقلمه مع النادي البافاري "كان واضحا تماما أن صبياً مثل ريناتو سانشيز صُدِم في البداية: لم يكن يتكلم كلمة ألمانية واحدة ولا إنجليزية عندما جاء. حاولت الاعتناء به منذ اليوم الأول".

أفضل وأسوأ مدرب

يقول رافينيا لمجلة "شبورت بيلد" إن أفضل مدربيه في ألمانيا كان في المقام الأول بيب غوارديولا وكذلك يوب هاينكس وفي المرتبة الثانية يأتي كارلو أنشيلوتي. أما أسوأ مدرب بالنسبة للمدافع البرازيلي، فكان الألماني فيلكس ماغات الذي كانت له معه "مشاكل كثيرة".

رياضيا كانت الأمور تسير بشكل جيد بين الاثنين، حيث حصل فريقهما آنذاك شالكه على المركز الثاني في الدوري. كما سجل رافينيا في موسم واحد أربعة أهداف وصنع 12 هدفا. "لكن إنسانيا سارت الأمور بشكل سيئ. فأسلوب التدريب كان في منتهى القسوة وكان (ماغات) كثيرا  ما يبالغ"، يقول رافينيا.

غير أن ماغات "مع ذلك، كان واضحاً دائما ويقدم على الفور تقييما صادقا، فيقول لك في وجهك: "اليوم كنت سيئًا!" ، لكن أيضًا: "اليوم، كنت الأفضل!"، حسب رافينيا.

صلاح شرارة

  • Ernesto Valverde (picture-alliance/Pressefoto ULMER/A. Lingria)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    10. إرنستو فالفيردي – برشلونة

    تولى فالفيردي تدريب برشلونة بداية من موسم 2017/ 2018، وكان النادي يعاني اتهامات بسوء الإدارة، كما كانت ماتزال أثار بيع نيمار المؤلمة تخيم على الجماهير، إضافة إلى المناخ السياسي للمدينة. ونجح فالفيردي في الفوز بالدوري والكأس الإسبانيين لينسى الجماهير سريعا معاناتهم قبل مجيئة.

  • Fußball Bundesliga Julian Nagelsmann, Trainer TSG Hoffenheim (picture-alliance/Pressefoto Baumann/H. Britsch)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    9. يوليان ناغلسمان – هوفنهايم الألماني

    قياسا بعمره البالغ 31 عاما، تعتبر انجازات ناغلسمان أكثر من رائعة. فما أن تولى تدريب هوفنهايم، حتى خرج به من مصير مشؤوم كان يلاحقه، ليصل معه إلى قمة أربعة نهائيات، رغم فقدانه نيكلاس سولى، وسيباستيان رودي، وساندرو فاغنر، الذين فارقوا هوفنهايم إلى بايرن ميونخ.

  • Maurizio Sarri Fußballtrainer (picture-alliance/empics/S. Heavey)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    8. ماوريزيو ساري- تشيلسي لندن

    المصرفي السابق مدخن شره، ولا يبدو عليه أنه في طليعة مدربي كرة القدم المتميزين، لكنه وخلال المواسم القليلة السابقة، نجح في تحويل فريق نابولي الإيطالي إلى واحد من أهم الفرق المحبوبة في أوروبا. المدرب البالغ من العمر 59 عاما انتقل إلى تدريب تشيلسي الإنجليزي هذا الصيف ويقدم مع فريقه الجديد أداءً قويا ففاز في سبع مباريات ولم يخسر أي مباراة حتى الجولة العاشرة .

  • Großbritannien Mauricio Pochettino, Manager Tottenham Hotspur (Getty Images/M. Regan)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    7. ماوريسيو بوتشيتينو- توتنهام

    يقود المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو فريق توتنهام الإنجليزي منذ عام 2014. وبعد موسم متواضع حل فيه في المركز الخامس بالدوري نجح في أن يصبح بين الثلاثة الاوائل في المواسم المتتالية، وكل هذا بإنفاق في شراء اللاعبين لم يتجاوز 30 مليون جنيه إسترليني. ويقول المختصون ان انجازات ماوريسيو بوتشيتينو باهرة إذا علمنا أن مانشستر سيتي دفع في نفس الفترة 525 مليون جنيه إسترليني.

  • WM 2014 Achtelfinale Frankreich Nigeria (Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    6. ديدييه ديشامب- فرنسا

    واجه ديدييه ديشامب انتقادات شديدة خلال مونديال روسيا 2018 بسبب تفضيله المطلق لبعض اللاعبين، وبسبب تكتيكاته المحافظة، وبسبب أداء منتخب فرنسا بشكل عام. لكن ديدييه ديشامب كان هو من ضحك أخيراً واحتضن هو ولاعبو فريقه كأس العالم ثم حملوه معهم إلى عاصمة النور، باريس.

  • Champions-League Manchester City vs Liverpool (Getty Images/L. Griffiths)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    5. يورغن كلوب- ليفربول

    حوّل يورغن كلوب نادي ليفربول إلى قوة يحسب لها الحساب. وقد انتظر كلوب حتى ضم اللاعبين الذين يريدهم، وهم فيرغيل فان ديك، وأليسون، وفابيانو، ولم يسارع إلى شراء غيرهم. ويتوقع أن يحصد نتائج هذه التشكيلة خلال الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي.

  • Juventus Turin Trainer Massimiliano Allegri (Reuters/J. Lorenzini)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    4. ماسيمليانو أليغري- يوفنتوس

    نجح ماسيمليانو أليغري في موسم 2017/ 2018 في احتواء مواهب كبرى وضمها إلى فريقه، ومنهم دوغلاس كوستا، وفيديريكو بيرنارديشي، كما أجرى تبديلات تكتيكية ناجحة غيّرت مسارات مباريات الدوري الإيطالي ذلك العام. وينتظر منه أن يصل بيوفنتوس إلى إحراز بطولة دوري ابطال أوروبا.

  • Atletico Madrid-Trainer Diego Simeone (picture alliance/dpa)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    3. دييغو سيميوني – أتليتيكو مدريد

    ليس مبالغة القول بأن اتلتيكو مدريد ما كان ليتنافس مع أبطال الوزن الثقيل الأوروبي لولا مدربه دييغو سيميوني. الفريق الذي تولى تدريبه دييغو سيميوني عام 2011 لا يشبه الذي نراه اليوم. لقد جعل كل لاعب في الفريق يبذل أقصى ما لديه من أجل فريقه. وحقق بطولات عديدة مع أتليتيكو مدريد، أبرزها الدوري الأوروبي مرتين والدوري والكأس الإسبانيين مرة واحدة.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/abaca/Alterphotos/Acero)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    2. زين الدين زيدان – دون فريق حالياً

    حين نقول دون فريق، فلأنه يقوم باستراحة لمدة عام كامل، بعد أن قاد ريال مدريد للفوز 3 مرات متتالية ببطولة دوري أبطال أوروبا، ومرتين بكأس السوبر الأوروبي، ومثلهما بكأس العالم للأندية العالم، ومرة واحدة ببطولة الدوري الإسباني ومثلها بكأس السوبر الإسبانية. فاز زيدان بكل هذه الألقاب كمدرب للملكي ثم ذهب ليستريح.

  • Champions-League Manchester City vs Liverpool (Reuters/D. Staples)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    1. بيب غوادريولا – مانشستر سيتي

    لا ينسى أحد قط أن إحراز مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي عام 2018 يعود بشكل رئيسي إلى مدربه غوادريولا، وحطم الفريق مع غوارديولا أرقام البرمييرليغ، فكان صاحب أكبر نصيب من النقاط في موسم واحد، وأسرع من فاز باللقب، وأكثر من سجل أهداف وصاحب أفضل فارق في الأهداف، وأكبر فترة بدون خسارة، وأطول سلسلة من الفوز المتتالي وأكبر عدد للفوز خارج ملعبه، وجعل من فريقه في فترة ما "فريقا ساحراً".

    الكاتب: ملهم الملائكة


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