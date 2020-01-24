 نجم بايرن ميونيخ توماس مولر يصفي حساباته مع كوفاتش | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 25.01.2020

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رياضة

نجم بايرن ميونيخ توماس مولر يصفي حساباته مع كوفاتش

رغم أن نيكو كوفاتش أقيل من تدريب بايرن ميونيخ قبل حوالي ثلاثة أشهر، إلاّ أن أحد نجوم البافاري لم يبتلع بعد المعاملة التي تلقاها على يد المدرب الكرواتي. فماذا قال نجم بايرن ميونيخ عن مدربه السابق؟

استعاد مولر أخيراً توهجه المعتاد.

جلس توماس مولر كثيراً في دكة البدلاء خلال فترة تدريب نيكو كوفاتش

يبدو أن نجم بايرن ميونيخ توماس مولر لم يبلع بعد المعاملة، التي تلقاها على نيكو كوفاتش مدرب النادي البافاري المُقال قبل حوالي ثلاثة أشهر. وعانى مولر كثيراً تحت قيادة المدرب الكرواتي كوفاتش، حيث جلس على دكة البدلاء في أكثر من مرة، وحصل على دقائق لعب قليلة للغاية.

بيد أن  الأمر تغير مع المدرب الحالي للنادي البافاري هانز فليك، إذ استعاد توماس مولر مكانته الطبيعية وعاد إلى هوايته المفضلة في هز الشباك. إلاّ أن الدولي الألماني لم يتردد في توجيه كلمات قوية إلى مدربه السابق نيكو كوفاتش.

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كان يشكو "سوء معاملة" شديدة على حد قوله من قبل المدرب السابق للبافاري نيكو كوفاتش، كادت تبعده إلى الدوري الإيطالي. لكن بعد رحيل كوفاتش ها هو توماس مولر ينتفض من جديد. (25.11.2019)

يبدو أن إدارة نادي بايرن ميونيخ تستشير مع لاعبيها بخصوص تحركاتها في سوق الانتقالات. تقرير أظهر أن لاعبي الفريق البافاري أعربوا عن رغبتهم في استعادة زميلهم السابق نجم فريق يوفينتوس الإيطالي. (22.01.2020)

فقد ذكر موقع "شبورت" الألماني أن توماس ما يزال يتألم كونه لم يكن الخيار الأول في فترة المدرب نيكو كوفاتش. وقال الدولي الألماني "لم أستطع في ذلك الوقت استيعاب ذلك ولا اليوم أيضاً، لأنني جلست على مقاعد البلاء في ست مباريات متتالية".

وأكد توماس مولر أنه كان يرى نفسه قادراً على مساعدة فريقه بايرن ميونيخ، إلاّ أن وضعيته تحت قيادة نيكو كوفاتش لم تكن تسمح بذلك، مشيراً إلى أنه لم يكن يتوقع أن يجلس على دكة البدلاء بصورة دائمة.

يشار إلى أن توماس مولر (30 عاماً)، دخل قبل أيام تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم من أوسع أبوابه، إذ أصبح مولر أول لاعب في "البوندسليغا" يهز شباك الفرق المنافسة في 12 موسماً على التوالي، وذلك منذ سنة 2009.

  • Bundesliga 34. Spieltag | FC Bayern München - Eintracht Frankfurt |  Meisterschaftsfeier Bayern (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    كتابة التاريخ

    دخل بايرن ميونيخ التاريخ من أوسع أبوابه عقب فوزه بلقب الدوري الألماني للمرة السابعة على التوالي والمرة التاسعة والعشرين في تاريخه. الفريق البافاري واصل إحكام قبضته على "البوندسليغا" في موسم شهد منافسة شرسة مع غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، الذي كان قريباً للغاية من التتويج بهذا اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ سنوات.

  • Fußball Bundesliga l Hertha BSC Berlin vs Bayern München 2:0 l Trainer Nico Kovac (Getty Images/Bongarts/B. Streubel)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    ضربة مبكرة

    في افتتاح الجولة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم، تلقي بايرن ميونيخ هزيمته الأولى في "البوندسليغا" 2-0 على يد هيرتا برلين. وسجل فريق العاصمة الألمانية فوزه الأول على الفريق البافاري منذ تسعة أعوام، فيما لم يفلح بايرن ميونيخ في تغيير نتيجة المباراة رغم محاولاته الكثيرة.

  • Bundesliga Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund (picture-alliance/dpa/Revierfoto)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    انفراد بالصدارة

    في نفس الجولة، قلب بوروسيا دورتموند تخلفه أمام بايرن ليفركوزن بـ2-0، وحول ذلك إلى فوز مثير 4-2. ورفع بوروسيا دورتموند بهذا الفوز الثمين رصيده إلى 14 نقطة، لينفرد بذلك بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم أمام منافسه المباشر بايرن ميونيخ.

  • Fußball Thomas Müller Borussia Dortmund v FC Bayern Muenchen - Bundesliga (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    خسارة القمة أمام دورتموند

    في قمة الأسبوع الحادي عشر من الدوري الألماني لكرة القدم، فاز بوروسيا دورتموند على غريمه التقليدي بايرن ميونيخ بـ 3-2. ورفع دورتموند رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة، فيما تراجع الفريق البافاري إلى المرتبة الثالثة برصيد 20 نقطة فقط في وضع لم يتعود عليه في السنوات الأخيرة.

  • 1. Bundesliga | Bayern München v Fortuna Düsseldorf | (3:3) (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    دوامة الشك

    على أرض ملعبه، فشل بايرن ميونيخ في الحفاظ على تقدمه أمام فورتونا دوسلدورف وتعادل معه 3-3 برسم الجولة الثانية عشر من "البوندسليغا".وأدخلت هذه النتيجة المخيبة الفريق البافاري في دوامة من الشك، فيما بدأت الأسئلة تُطرح عن أحقية نيكو كوفاتش في الإشراف على تدريب بايرن ميونيخ.

  • Fußball Bundesliga - FC Bayern München - RB Leipzig (Reuters/A. Gebert)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    بداية التألق

    في الجولة السادسة عشر من "البوندسليغا" أنقذ فرانك ريبيري بايرن ميونيخ من السقوط في فخ التعادل وقاد الفريق إلى الفوز على لايبزيغ بـ 1-0. كما قلص الفريق البافاري الفارق إلى 6 نقاط مع بوروسيا دورتموند، الذي تلقى خسارته الأولى في الدوري على يد فورتونا دوسلدورف 1-2.

  • Fußball Bundesliga Borussia Dortmund - 1899 Hoffenheim (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    تعادل مخيب.. وبايرن يستغل الفرصة

    رغم تقدمه بثلاثة أهداف أمام ضيفه هوفنهايم، فشل بورسيا دورتموند في الحفاظ على هذه النتيجة وسمح لهوفنهايم بالتعادل معه في مباراة غاب عنها مدرب دورتموند لوسيان فافر بسبب نزلة برد، فيما فاز بايرن ميونيخ على شالكه 3-1، ليقلص بذلك الفارق إلى خمس نقاط مع صاحب الصدارة.

  • Bundesliga - Borussia Moenchengladbach gegen Bayern München Tor zum 1:3 (picture alliance/dpa/I.Fassbender)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    اشتراك في الصدارة

    في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني، اشترك بايرن ميونيخ في الصدارة مع بوروسيا دورتموند برصيد 54 نقطة لكل منهما، حيث فاز الفريق البافاري على بوروسيا مونشنغلادباخ بـ 5-1 في مباراة تألق فيها الهداف ليفاندوفسكي بشكل كبير، فيما خسر بوروسيا دورتموند أمام أوغسبورغ بـ 1-2.

  • Bundesliga FC Bayern München v VfL Wolfsburg | Jubel (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    بايرن ميونيخ يتصدر "البوندسليغا"

    سحق بايرن ميونيخ ضيفه فولفسبورغ بسداسية نظيفة برسم الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني. وبهذا الفوز العريض عاد الفريق البافاري إلى الصدارة بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند، الذي حقق بدوره الفوز على شتوتغارت 3-1.

  • Bundesliga Bayern München gegen Borussia Dortmund (Getty Images/Bongarts/A. Hassenstein)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    خماسية في شباك دورتموند

    في قمة الأسبوع الـثامن والعشرين من "البوندسليغا"، استعرض بايرن ميونيخ عضلاته أمام غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، وفاز عليه بنتيجة عريضة 5-0. وأحكم الفريق البافاري بهذا الفوز قبضته على صدارة الدوري الألماني، فيما فشل دورتموند في الوقوف أمام هجوم بايرن ميونيخ الكاسح.

  • Fußball Bundesliga RB Leipzig - Bayern München (Getty Images/Bongarts/A. Hassenstein)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    إثارة متواصلة

    في الجولة ما قبل الأخيرة كان بايرن ميونيخ بحاجة إلى الفوز أمام لايبزيغ من أجل التتويج باللقب للمرة السابعة على التوالي، بيد أن متصدر "البوندسليغا" اكتفى بالتعادل، فيما فاز بوروسيا دورتموند على دوسلدورف بـ 3-2، ليقلص بذلك الفارق إلى نقطتين ويؤجل الحسم إلى الجولة الأخيرة.

  • Bundesliga 34. Spieltag | FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt | 5. TOR Bayern (Reuters/M. Dalder)

    بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

    مسك الختام

    قضى بايرن ميونيخ على آمال بوروسيا دورتموند، الذي كان يُمني النفس بتعثر الفريق البافاري في مباراته الأخيرة في "البوندسليغا". الفريق البافاري دك شباك آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل واحد، ليحقق لقب الدوري الألماني للمرة السابعة على التوالي و التاسعة والعشرين في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي.

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

بايرن يحسم لعبة الكراسي مع دورتموند ويتوج بلقب "البوندسليغا"

بعد موسم حافل بالإثارة والتشويق، حسم بايرن ميونيخ رسمياً لقب الدوري الألماني لصالحه. الفريق البافاري وجد منافسة شرسة من غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، الذي كان قريبا للغاية من اللقب لولا لعنة الأمتار الأخيرة. (18.05.2019)  

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