نجم بايرن ليفركوزن يفتح الباب أمام ليفربول

لم يتردد أحد نجوم فريق بايرن ليفركوزن في إرسال إشارات واضحة إلى فريق ليفربول الإنجليزي. نجم متصدر ترتيب "البوندسليغا"، يُقدم مستويات رائعة فوق المستطيل الأخضر، ويُسيل لُعاب كبار أوروبا.

يعيش جيرمي فريمبونغ فترة تألق رائعة للغاية مع بايرن ليفركوزن متصدر ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم. فقد نجح اللاعب الهولندي السريع في تسجيل 10 أهداف في كل المسابقات هذا الموسم حتى الآن. فضلا عن مساهماته الكبيرة في تغيير كفة المباريات مع فريقه في أكثر من مرة.

ولا عجب أن تُسيل موهبة فريمبونغ (23 عاما) لُعاب الكثير من الأندية الأوروبية، لاسيما في الدوري الإنجليزي لكرة القدم. ويبدو أن فريمبونغ منفتح على الانتقال إلى "البريميرليغ"، وبالذات إلى فريق كبير هناك.

ففي تصريحات نقلها موقع صحيفة"ليفربول إيكو" قال جيرمي فريمبونغ، إن الانتقال إلى ليفربول سيكون خطوة عظيمة. وأضاف:"ليفربول فريق عظيم وله تاريخ، وسيكون من الرائع(الانتقال إليه). من يدري ما يخبئه المستقبل".

وفي نفس السياق، كشف موقع "سبورت" الفرنسي أن بايرن ليفركوزن لا يُمانع في بيع نجمه جيرمي فريمبونغ، بيد أن النادي الألماني يشترط الحصول على مبلغ 60 مليون يورو.

وأفاد موقع صحيفة "ليفربول إيكو" أن فريمبونغ قد يجد نفسه يعمل مجددا مع مدرب بايرن ليفركوزن تشابي ألونسو في ليفربول. يشار إلى أن تقارير إنجليزية متطابقة تؤكد أن ليفربول يرغب في التعاقد مع ألونسو لتدريب "الريدز" بداية من الموسم القادم خلفا ليورغن كلوب، الذي سيرحل عن الفريق نهاية الموسم الحالي.

ومؤخرا، قال يورغن كلوب في تصريحات صحفية تناقلتها وسائل إعلام مختلفة "تشابي يقوم بعمل رائع...إن ما قام به أمر متميز بكل المقاييس"، وأضاف:"كرة القدم التي يقدمها، والفرق والصفقات التي يُبرمها. إن كل ذلك يثبت أنه استثنائي تماما".

يُذكر أن جيرمي فريمبونغ، انتقل إلى بايرن ليفركوزن قادما من فريق غلاسكو رينجرز الاسكتلندي سنة 2021. ويرتبط الدولي الهولندي بعقد مع بايرن ليفركوزن يمتد حتى صيف 2028.