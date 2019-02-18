نجم باريس سان جيرمان يقيل والدته من أجل برشلونة

أورد موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي أن نجم باريس سان جيرمان أدريان رابيو، أنهى ارتباطه مع والدته ووكيلة أعماله فيرونيكا، وعيّن وكيل أعمال جديد من أجل تسهيل عملية انتقاله إلى فريق آخر بداية من الموسم القادم.

وأوضح موقع "لو 10 سبورت" أن فيرونيكا صعبت من مهمة انتقال وكيل أعمالها رابيو إلى عدة أندية، بسبب تصلب مواقفها في أكثر من مرة مع الأندية، التي تنوي الظفر بخدمات صاحب القدم اليسرى الساحرة.

ويأمل أدريان رابيو من خلال تعيينه لوكيل أعمال جديد بعث رسالة إلى الأندية المهتمة بخدماته من أجل فتح قنوات الاتصال معه مجدداً، وذلك بعدما تعثرت المفاوضات مع أكثر من فريق بسبب والدته فيرونيكا.

هذا والمنتظر رحيل أدريان رابيو (23 عاماً) عن فريقه باريس سان جيرمان نهاية الموسم الحالي، إذ رفض اللاعب الفرنسي تمديد عقده مع الفريق الباريسي بسبب رغبته في خوض تجربة كروية بعيدة عن أجواء الدوري الفرنسي.

هذا، وكان باريس سان جيرمان قد سلك عدة طرق وصفت بـ"الانتقامية" في تعامله مع أدريان رابيو، عقب رفض هذا الأخير تمديد عقده مع الفريق، حيث جمد نادي العاصمة الفرنسية مشاركة النجم الفرنسي مع الفريق الأول منذ منتصف (ديسمبر/كانون الأول 2018)، فضلاً عن دفع رابيو للتدرب مع الفريق الرديف.

من جهة أخرى، يأتي برشلونة على رأس الأندية الراغبة في الظفر بخدمات أدريان رابيو، حيث يأمل النادي الكتالوني في تعزيز كتيبته الكروية بالنجم الفرنسي، الذي يتوقع أن يتوهج بشكل كبير مع "البلوغرانا"، ويساعده في مواصلة الوقوف على منصات التتويج نهاية كل موسم كروي.