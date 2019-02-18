 نجم باريس سان جيرمان يقيل والدته من أجل برشلونة | عالم الرياضة | DW | 21.02.2019

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عالم الرياضة

نجم باريس سان جيرمان يقيل والدته من أجل برشلونة

بعدما عقّدت من مهمة انتقاله إلى عدة أندية أوروبية كبيرة، ذكرت تقارير صحفية أن نجم باريس سان جيرمان أدريان رابيو أنهى ارتباطه مع وكيلة أعماله التي هي والدته وعيّن وكيل أعمال جديد.

Championsleague Real Madrid vs Paris St Germain (Reuters/S. Perez)

صورة أرشيفية.

أورد موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي أن نجم باريس سان جيرمان أدريان رابيو، أنهى ارتباطه مع والدته ووكيلة أعماله  فيرونيكا، وعيّن وكيل أعمال جديد من أجل تسهيل عملية انتقاله إلى فريق آخر بداية من الموسم القادم.

وأوضح موقع "لو 10 سبورت" أن فيرونيكا صعبت من مهمة انتقال وكيل أعمالها رابيو إلى عدة أندية، بسبب تصلب مواقفها في أكثر من مرة مع الأندية، التي تنوي الظفر بخدمات صاحب القدم اليسرى الساحرة.

مختارات

بعدما ظلت جماهير باريس سان جيرمان تهتف باسم لاعب الفريق أدريان رابيو في أكثر من مرة، ذكرت تقارير صحفية أن بعض جماهير النادي الفرنسي بدأت تنقلب على رابيو مُطالبة إياه بالذهاب إلى فريق برشلونة المهتم بخدمات النجم الفرنسي. (29.11.2018)

وصلت العلاقة بين أدريان رابيو وفريقه باريس سان جيرمان إلى الباب المسدود. النجم الفرنسي الشاب لجأ إلى سلاح السخرية في صراعه مع النادي الباريسي، من أجل الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية، فيما يبدو برشلونة الأقرب لضم رابيو. (26.01.2019)

ويأمل أدريان رابيو من خلال تعيينه لوكيل أعمال جديد بعث رسالة إلى الأندية المهتمة بخدماته من أجل فتح قنوات الاتصال معه مجدداً، وذلك بعدما تعثرت المفاوضات مع أكثر من فريق بسبب والدته فيرونيكا.

هذا والمنتظر رحيل أدريان رابيو (23 عاماً) عن فريقه باريس سان جيرمان نهاية الموسم الحالي، إذ رفض اللاعب الفرنسي تمديد عقده مع الفريق الباريسي بسبب رغبته في خوض تجربة كروية بعيدة عن أجواء الدوري الفرنسي.

هذا، وكان باريس سان جيرمان قد سلك عدة طرق وصفت بـ"الانتقامية" في تعامله مع أدريان رابيو، عقب رفض هذا الأخير تمديد عقده مع الفريق، حيث جمد نادي العاصمة الفرنسية مشاركة النجم الفرنسي مع الفريق الأول منذ منتصف (ديسمبر/كانون الأول 2018)، فضلاً عن دفع رابيو للتدرب مع الفريق الرديف.

من جهة أخرى، يأتي برشلونة على رأس الأندية الراغبة في الظفر بخدمات أدريان رابيو، حيث يأمل النادي الكتالوني في تعزيز كتيبته الكروية بالنجم الفرنسي، الذي يتوقع أن يتوهج بشكل كبير مع "البلوغرانا"، ويساعده في مواصلة الوقوف على منصات التتويج نهاية كل موسم كروي.

  • Spanien Barcelona Skulptur Goldfisch (picture-alliance/Arco Images/J. de Cuveland)

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  • Spanien Barcelona Surfen (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    في برشلونة يمكن الجمع بين الاستمتاع بمعالم المدينة وشواطئها. فعاصمة منطقة كاتالونيا، المعروفة بلؤلؤة إسبانيا على البحر المتوسط، تمتلك سبعة شواطئ جذابة للاستمتاع بالسباحة وأشعة الشمس الدافئة في معظم فصول السنة.

  • Spanien Barcelona Flaniermeile Las Ramblas (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    انطلاقا من شاطئ المدينة وعبر شارع "لارامبلا"، الشارع المركزي بقلب برشلونة، يمكن الوصول إلى مركز برشلونة التاريخي. وتصطف على جنبات شارع "لارامبلا" الشهير العديد من المحلات التي تعرض أشهى أطباق ومشروبات المدينة الكاتالونية.

  • Spanien Barcelona (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    وفي شمال شارع "لارامبلا" يوجد حي "باري غوتيك" القوطي التاريخي. ويشتهر هذا الحي بآثار تعود إلى القرنين الـ14 والـ15 الميلادي عندما كانت مدينة برشلونة قوة بحرية عالمية.

  • Spanien Barcelona Placa Reial (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    العديد من أزقة الحي القديم تلتقي في ساحات صغيرة وكبيرة وساحة "ريال" هي أكثرها شعبية لما تزهر به من مرافق للحياة الليلية ناهيك عن المطاعم والكباريهات. هذا الجو الخاص في هذا الحي التاريخي راجع إلى المباني العتيقة المحيطة بساحة "ريال" والتي يعود بنائها في نهاية القرن الـ19.

  • Spanien Barcelona Sagrada Familia (picture-alliance/dpa/A. Warnecke)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    يرتبط إسم برشلونة أيضا بإسم "أنطونيو غاودي" الذي عمل أكثر من 40 عاما كمهندس معماري لبناء كنيسة "ساغرادا فاميليا" وبدأ بنائها عام 1882 ومن المقرر أن ينتهي البناء فيها عام 2026، وهي بذلك تعد أشهر مشروع بناء في العالم من حيث طول فرتة الانجاز.

  • Spanien Barcelona Sagrada Familia (picture-alliance/dpa/R. Goldmann)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    ورغم أن بناء "ساغرادا فاميليا" لم يكتمل حتى الآن إلا أنها من أكثر الأماكن جاذبية للسياح الذين بإمكانهم زيارة أجزاء منها لاستلهام روح الفنان "غاودي" الإبداعية. وقد تحددت مدة انتهاء الأشغال في الكنيسة (7 من شهر يونيو عام 2026) ليصادف هذا التاريخ مرور 100 عام على وفاة الفنان الإسباني.

  • Spanien Barcelona Brunnen am Montjuic (picture-alliance/Eibner)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    تعد "النافورة السحرية"، التي تتميز بعروضها المائية المضاءة بـ50 لونا ومصحوبة بموسيقى، واحدة من أجمل النوافير في العالم وتجذب مئات العشاق والرومانسيين. صممها المهندس كارلوس بيقاس وتم بناؤها عام 1929.

  • Spanien Barcelona Vergnügungspark Tibidabo (picture-alliance/dpa/S. Reboredo)

    "برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

    يحيط ببرشلونة جبلين، مونتجويك (173 مترا)، وتيبيدابو (520 مترا) الذي يعطيك رؤية ممتازة لكل شيء في المدينة. أما الوسيلة الوحيدة للوصول إلى جبل تيبيدابو من برشلونة يبقى "الترام" الذي يوصلك إلى حديقة ترفيهية كبيرة تتوفر على فنادق ومطاعم فاخرة.


مختارات

"برشلونة".. جولة مصورة في مدينة فريق الـ"بارسا"

عندما يأتي ذكر برشلونة غالبا ما يتبادر إلى الذهن فريق كرة القدم الشهير صاحب الإنجازات والألقاب الرياضية الكبيرة، لكن شهرة هذا الفريق فاقت شهرة المدينة التي يحمل اسمها. تعرف في ملف الصور هذا على مدينة "البارسا". (28.04.2017)  

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