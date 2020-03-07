 نجم اليونايتد يجد حيلة للتخلص من صراخ والدته! | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 07.03.2020

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رياضة

نجم اليونايتد يجد حيلة للتخلص من صراخ والدته!

بعد صراخها عليه المستمر بسبب إصراره على لعب كرة القدم في المنزل، اضطر واحد من نجوم فريق مانشستر يونايتد إلى شراء منزل لوالدته حتى يتمكن من اللعب براحته في المنزل. فيما يُتوقع عودة اللاعب إلى الميادين قريباً.

يصر ماركوس راشفورد على لعب كرة القدم في المنزل، ما سبب له عدة مشاكل مع والدته.

يصر ماركوس راشفورد على لعب كرة القدم في المنزل، ما سبب له عدة مشاكل مع والدته.

يبدو أن نجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفور، لا يكتفي فقط بالتدريب في مركز الفريق ولعب مباريات الساحرة المستديرة فوق أرضية الملعب بل يُصر أيضاً على اللعب، في مكان يُفترض أنه مُخصص للراحة، والابتعاد عن ضغوطات عالم كرة القدم.

وفي هذا الشأن، كشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن نجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، اشترى منزلاً لوالدته ميلاني، من أجل تفادي صراخها عليه عندما يقوم بتصرف داخل البيت يزعجها (لعب كرة القدم). وأضافت أن هداف "الشياطين الحمر"، كان يعيش مع والدته في منزل فخم للغاية تبلغ قيمته 1.8 مليون جنيه استرليني، لكنها انتقلت الآن إلى منزل آخر.

وأوضح الدولي الإنجليزي أنه اتخذ قرار شراء منزلا لوالدته، حتى يتمكن من لعب كرة القدم بأريحية كبيرة داخل المنزل. وأردف: "لقد انتقلت والدتي إلى منزل آخر، لذلك لم أعد أسمع صراخها عندما ألعب كرة القدم في المنزل". وأضاف: "كان هناك عدد من المزهريات المكسورة".

وتابع نجم مانشستر يونايتد كلامه قائلاً "أعتقد أننا جميعاً نلعب كرة القدم في المنزل، فأي شخص يحب كرة القدم (يقوم بذلك)...وعندما تكون الكرة أمامك، فإنه من الصعب للغاية ألاّ تقوم بتسديدها".

يشار إلى أن ماركوس راشفورد (22 عاماً)، يغيب عن الميادين منذ عدة أشهر بسبب إصابة قوية تعرض له في الظهر.وكان راشفورد قد قدم بداية موسم رائعة للغاية وهز الشباك في أكثر من مرة. ويُتوقع عودة النجم الإنجليزي إلى المستطيل الأخضر في وقت قريب.

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  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


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