نجم إنجليزي: ليفربول "في حالة خراب"

وجه النجم الإنجليزي السابق بيري غروفز انتقادات شديدة اللهجة لفريق ليفربول، والذي يعاني هذا الموسم بشكل كبير للغاية، وأصبح بعيدا عن حسم بطاقة التأهل إلى إحدى المسابقات الأوروبية في الموسم القادم.

وتلقى "الريدز" قبل أيام خسارة مذلة أمام وولفرهامبتون بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الـ 22 للدوري الإنجليزي الممتاز. ويحتل ليفربول المركز العاشر برصيد 29 نقطة، ويبتعد عن المتصدر أرسنال بـ 21 نقطة كاملة.

وقال بيري غروفز (57 عاما) في تصريحات خص بها إذاعة "تولك سبورت" البريطانية ونقلها موقع "شبورت" الألماني إن ليفربول "في حالة خراب...وكلوب يبدو مصدوما تماما".

وتابع غروفز الذي سبق له حمل قميص أنديه مثل أرسنال وساوثهامتون إن "هناك فوضى جماعية في الميدان، فهم يفتقدون إلى الروح القتالية والحماس"، وأضاف:"لايوجد قائد، لا يوجد مسؤول وعندما تلعب مع ليفربول الآن يمكنك الشعورأنهم ليسوا فريقا".

وعن مدرب ليفربول يورغن كلوب، قال بيري غروفز "عادة ما يكون كلوب حاضرا جدا على خط التماس، إلا أنه الآن يجلس ويسمك ذراعيه. إنها علامة على إحباط كبير"، وأردف:"وكأن كلوب يقول لا أصدق ما أراه هنا. لا أصدق أن هذا هو فريقي".

من جهة أخرى، أشارت عدة تقارير صحفية إنجليزية أن ليفربول يعتزم القيام بثورة كبيرة في الفريق بعد نهاية الموسم. وأوضحت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن على يورغن كلوب التخلص من خمسة لاعبين بسبب تراجع مستواهم بشكل كبير وهم: غوميز، أرنولد، ماتيب، تياغو ونونيز.

ويتوقع أن يقوم ليفربول بتغييرات جذرية في الفريق، وجلب لاعبين جدد على من أجل عملية إعادة البناء والعودة بقطار الفريق إلى مساره الصحيح. فيما لا زال مصير المدرب الألماني يورغن كلوب مع الفريق غير معروف.