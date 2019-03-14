نجم ألماني يستعد للنزول من سفينة غوارديولا!

عندما تولى بيب غوارديولا مهمة تدريب مانشستر سيتي، توقع الكثير من متابعي كرة القدم أن يقود المدرب الإسباني الناجح "الأزرق السماوي" إلى الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا، لاسيما وأن إدارة السيتي فتحت بسخاء خزائنها من أجل تلبية طلبات بيب.

وقبل أيام، تعرض طموحات المدرب الإسباني إلى ضربة قوية للغاية، وذلك عقب توديع مانشستر سيتي لمسابقة دوري أبطال أوروبا من دور ربع النهائي على يد توتنهام، الذي خلق المفاجأة وأطاح بمانشستر سيتي في مباراة وصفت بالمجنونة.

ويبدو أن هزيمة "الأزرق السماوي" في مسابقة الكأس "ذات الأذنين" ستكون لها ارتدادات كثيرة على الفريق، الذي من المتوقع أن يشهد تغييرات كثيرة للغاية نهاية الموسم قد تطيح بنجوم تعودوا على نشر سحرهم الكروي مع الفريق.

ويشير موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي إلى أن مانشستر سيتي سيتخلص من سبعة إلى ثمانية لاعبين في فترة الانتقالات الصيفية، وأضاف أن النجم الألماني ليروي ساني وزميله البرازيلي غابريال خيسوس ربما يحزمان حقائبهما ويرحلا أيضا عن الفريق.

ويعيش ليروي ساني وضعاً غريباً نوعا ما في مانشستر سيتي تحت قيادة بيب غوارديولا، فقد وجد صاحب القدم اليسرى الساحرة نفسه بداية الموسم حبيساً لدكة البدلاء وحصل على دقائق لعب أقل. وفي وسط الموسم، استعاد الدولي الألماني مكانته في الفريق وأصبح واحداً من نجومه من دون منازع، حيث قاد الفريق إلى الفوز بنقاط مهمة أهمها هدف الفوز الذي سجله في شباك ليفربول.

بيد أن ساني يجد نفسه حالياً على دكة البدلاء مرة أخر في وضع قد يدفع النجم الألماني إلى التفكير في مستقبله جدياً مع الفريق وربما الرحيل عنه فعليا بنهاية الموسم.

الجدير ذكره أن ليروي ساني (23 عاماً) يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي يمتد حتى صيف 2021، وتبلغ القيمة المالية للدولي الألماني حالياً 100 مليون يورو، وفق ما أورد موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بشؤون اللاعبين.