 نجم أرسنال السابق ميرتساكر يكشف ″خبايا″ شخصية زميله مسعود أوزيل | عالم الرياضة | DW | 13.09.2019

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عالم الرياضة

نجم أرسنال السابق ميرتساكر يكشف "خبايا" شخصية زميله مسعود أوزيل

كشف نجم المنتخب الألماني ومدافع فريق أرسنال السابق بير ميرتساكر عن جوانب غير معروفة في شخصية صانع ألعاب أرسنال مسعود أوزيل. ميرتساكر أبدى إعجابه الكبير بصاحب القدم اليسرى الساحرة، مؤكداً على أنه يتوفر على شخصية مختلفة.

Mesut Özil & Per Mertesacker FC Arsenal 21.10.2014 (picture-alliance/dpa)

أرشيف.

تربط نجم ألمانيا المُعتزل بير ميرتساكر علاقة صداقة قوية مع مسعود أوزيل، فقد ساهم هذا الثنائي في فوز منتخب "المانشافت" بمونديال البرازيل سنة 2014، فضلاً عن حملهما معاً قميص فريق أرسنال الإنجليزي.

ويبدو أن طبيعة شخصية أوزيل وتصرفاته داخل وخارج المستطيل الأخضر ما تزال تثير إعجاب بير ميرتساكر، الذي كشف في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" البريطانية أن مسعود أوزيل "يُحب لعب كرة القدم، إنه عبقري من حيث ما يمكنه أن يفعله بالكرة، والتي بمجرد أن يمسكها يستريح ويعتقد أنه يلعب في حديقة عامة". وتابع قلب دفاع المنتخب الألماني السابق متحدثاً عن أوزيل: "يمكنه أن يمرر كرة لا يستطيع شخصاً آخر تمريرها. نعم لديه هذا الحس السحري".

مختارات

أطلق لاعب نادي أرسنال الإنجليزي مسعود أوزيل حملة عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي تحت إسم "قصتك وصوتنا" لمواجهة التمييز والعنصرية ورفع الوعي بالصحة النفسية. (24.06.2019)

بعد أسبوعين من تعرض اللاعب الألماني مسعود أوزيل وأحد زملائه في فريق أرسنال لسطو مسلح من قبل شخصين، ألقت الشرطة القبض على رجلين بتهمة تهديد ومضايقة أوزيل. (11.08.2019)

وتابع المدافع الصلب، حديثه عن صاحب القدم اليسرى الساحرة "يريد أوزيل أن يكون في صفاء مع الجميع، فهو ليس من النوع الذي يقول للناس عليك فعل هذا أو ذاك"، وأردف: "لديه شخصية مختلفة وفي بعض الأحيان كنت أصارع (للتعامل) مع ذلك".

وتحدث ميرتساكر عن اللقطة الشهيرة لأوزيل حين هم بالخروج من الملعب دون رغبة منه في تحية جماهير المدفعجية عقب خسارة فريقه أرسنال الكبيرة أمام مانشستر سيتي بـ 3-6. وقال ميرتساكر في هذا الصدد: "ذهبت إليه (أوزيل) وقلت له لا نقوم (بهذا التصرف) هنا، واعتقدت أن ذلك سيؤثر عليه".

بيد أن ميرتساكر حصل على رد لم يكن يتوقعه من مسعود أوزيل، الذي قال له "أحترم رأيك، دعنا نمضي قدماً". وأردف بير ميرتساكر :"كنت غاضباً حقاً لأيام وأسابيع، لكنه كان مرتاحاً غير آبه".

يشار إلى أن مسعود أوزيل (30 عاماً)، يواجه هذا الموسم منافسة قوية من أجل ضمان مكانة رسمية له في تشكيلة فريق أرسنال، الذي فتح خزائنه بسخاء في السنوات الأخيرة للعودة إلى منصات التتويج في أقرب وقت ممكن.

  • FC Schalke 04 Mesut Özil (Imago/Team 2)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    الطفل المعجزة

    في فترة طفولته، حمل مسعود أوزيل قمصان عدة أندية كروية في مدينة "غيلزنكيرشن" الألمانية، التي ولد فيها، ثم لعب بعد ذلك لمدة خمس سنوات برفقة فريق "روت فايس إيسن". في سنة 2005 انضم أوزيل إلى فريق شالكه، وفي 2009 لعب مع المنتخب الألماني تحت 21 سنة وحصل معه على بطولة أوروبا.

  • Werder Bremen Mesut Özil (Imago/Sven Simon)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    التألق دولياً ـ البداية من جنوب إفريقيا

    سنة 2008 انتقل "عازف الليل" إلى فريق فيردر بريمن، بسبب خلافات بشأن تجديد عقده بين فريق شالكه، ووالد مسعود أوزيل (مصطفى)، الذي كان آنذاك وكيلا لأعمال ابنه. لكن صاحب القدم اليسرى جلب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، بعدما قدم أداء رائعا في مونديال جنوب أفريقيا 2010، حيث انتقل أوزيل إلى ريال مدريد، الذي لعب معه ثلاث سنوات، ليحط الرحال بعدها في فريق أرسنال في صفقة بلغت 50 مليون يورو.

  • Bambi 2010 Mesut Özil (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    نموذج للاندماج

    سنة 2010 فاز مسعود أوزيل بجائزة "بامبي" الإعلامية الشهيرة كمثال ناجح للاندماج. في نهاية 2007 تنازل أوزيل عن جنسيته التركية، بيد أنه لم يخف أبدا فخره بجذوره التركية. سنة 2016 نشر مسعود صورا لرحلة حج في مكة.

  • Mesut Özil meets Angela Merkel in a football changing room in 2010 (picture-alliance/dpa/Bundesregierung/G. Bergmann)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    بطل القلوب

    هنأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (الصورة) مسعود أوزيل، على الانتصار الذي حققه منتخب "المانشافت" على نظيره التركي، في مباراة برسم التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا 2012. وبعد مونديال البرازيل 2014 تبرع أوزيل بمكافأة الفوز لصالح الأطفال البرازيليين، الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية، وهو ما جعل صانع الألعاب ينال استحسان الكثير من الناس، كما زار أوزيل الأطفال السوريين اللاجئين في الأردن.

  • Mesut Özil holds the World Cup trophy in front of the Brandenburg Gate (picture-alliance/GES/M. Gillar)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    صانع الفرص بعد ميسي

    شارك مسعود أوزيل في جميع مباريات المنتخب الألماني (سبع مباريات) في رحلته نحو الفوز بكأس العالم 2014، حيث يُعد صاحب القدم اليسرى الساحر ليس فقط صانع ألعاب منتخب "المانشافت"، بل أيضا حلقة وصل مهمة بين المدرب يواخيم لوف وباقي اللاعبين في المنتخب. كما نجح أوزيل في مونديال البرازيل 2014 في الحلول ثانيا بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كأكثر لاعب يخلق الفرص.

  • Özil pictured handing a football jersey to Erdogan (picture-alliance/dpa/Uncredited/Presdential Press Service)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    الصورة المثيرة للجدل

    ليست المرة الأولى ( مايو/أيار 2018)، التي يتم فيها تصوير مسعود أوزيل برفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ سبق وظهر أوزيل مع أردوغان، غير أن صورته الأخيرة مع الرئيس التركي، قبل انطلاق مونديال روسيا أثارت الكثير من الاهتمام. وفيما أنتقد البعض أوزيل لدعمه حاكم سلطوي، أتهمه البعض الآخر بعدم الولاء لألمانيا.

  • Mesut Özil reacts during the World Cup Match between Germany and South Korea on June 27, 2018 (picture-alliance/Photoshot)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    كبش فداء لفشل المانشافت؟

    في مونديال روسيا ودع منتخب "المانشافت" البطولة من الدور الأول، وهو ما اعتبر أكبر إخفاق في تاريخ مشاركات المنتخب الألماني في نهائيات كأس العالم. على إثر ذلك أعتبر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم راينهارد غريندل، أن صمت أوزيل بخصوص قضية لقائه مع أردوغان أثقل كاهل المنتخب. تصريحات غريندل قوبلت بانتقادات من الوسطين السياسي والرياضي أما أوزيل فقد أعتبر أنه يتم استخدامه كـ"كبش فداء".

  • Mesut Özil sits on a ball during a training session (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

    أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

    "ألماني عند الفوز ومهاجر حال الخسارة"

    في بيان مثير للانتباه، على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أعلن مسعود أوزيل (29 عاما) في ( 22 يوليو/تموز 2018) اعتزاله اللعب رسميا مع المنتخب الألماني. أوزيل الذي لعب 92 مباراة مع "المانشافت" وسجل 23 هدفا وساهم في صنع 40 هدفا، كتب قائلا: "أنا ألماني عندما نفوز، ومهاجر عندما نخسر". الكاتب : شوماخر إليزابيث/ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

أوزيل ـ "عازف ليل" رمى مزماره بسبب صورة مع أردوغان

بعدما ساهم في تربع ألمانيا على عرش كرة القدم وفي صنع أمجادها الرياضية، فجر مسعود أوزيل قنبلة اعتزاله اللعب دوليا مع "المانشافت"، وسط جدل كبير على خلفية صورة له مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. مسيرة أوزيل الكروية في صور (23.07.2018)  

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