نجم أرسنال السابق ميرتساكر يكشف "خبايا" شخصية زميله مسعود أوزيل

تربط نجم ألمانيا المُعتزل بير ميرتساكر علاقة صداقة قوية مع مسعود أوزيل، فقد ساهم هذا الثنائي في فوز منتخب "المانشافت" بمونديال البرازيل سنة 2014، فضلاً عن حملهما معاً قميص فريق أرسنال الإنجليزي.

ويبدو أن طبيعة شخصية أوزيل وتصرفاته داخل وخارج المستطيل الأخضر ما تزال تثير إعجاب بير ميرتساكر، الذي كشف في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" البريطانية أن مسعود أوزيل "يُحب لعب كرة القدم، إنه عبقري من حيث ما يمكنه أن يفعله بالكرة، والتي بمجرد أن يمسكها يستريح ويعتقد أنه يلعب في حديقة عامة". وتابع قلب دفاع المنتخب الألماني السابق متحدثاً عن أوزيل: "يمكنه أن يمرر كرة لا يستطيع شخصاً آخر تمريرها. نعم لديه هذا الحس السحري".

وتابع المدافع الصلب، حديثه عن صاحب القدم اليسرى الساحرة "يريد أوزيل أن يكون في صفاء مع الجميع، فهو ليس من النوع الذي يقول للناس عليك فعل هذا أو ذاك"، وأردف: "لديه شخصية مختلفة وفي بعض الأحيان كنت أصارع (للتعامل) مع ذلك".

وتحدث ميرتساكر عن اللقطة الشهيرة لأوزيل حين هم بالخروج من الملعب دون رغبة منه في تحية جماهير المدفعجية عقب خسارة فريقه أرسنال الكبيرة أمام مانشستر سيتي بـ 3-6. وقال ميرتساكر في هذا الصدد: "ذهبت إليه (أوزيل) وقلت له لا نقوم (بهذا التصرف) هنا، واعتقدت أن ذلك سيؤثر عليه".

بيد أن ميرتساكر حصل على رد لم يكن يتوقعه من مسعود أوزيل، الذي قال له "أحترم رأيك، دعنا نمضي قدماً". وأردف بير ميرتساكر :"كنت غاضباً حقاً لأيام وأسابيع، لكنه كان مرتاحاً غير آبه".

يشار إلى أن مسعود أوزيل (30 عاماً)، يواجه هذا الموسم منافسة قوية من أجل ضمان مكانة رسمية له في تشكيلة فريق أرسنال، الذي فتح خزائنه بسخاء في السنوات الأخيرة للعودة إلى منصات التتويج في أقرب وقت ممكن.