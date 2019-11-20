 نجل الملكة إليزابيث ينوي التخلي عن واجباته العامة إثر فضيحة | أخبار | DW | 20.11.2019

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أخبار

نجل الملكة إليزابيث ينوي التخلي عن واجباته العامة إثر فضيحة

عودة علاقة الأمير البريطاني أندرو مع الممول الراحل جيفري إبستين المدان في قضايا جنسية إلى حلبة النقاش العام مسألة لم تنتهِ تبعاتها. آخر ارتداداتها إعلان الأمير أندرو اليوم أنه بصدد التخلي عن واجباته العامة.

Archivbild - Pferderennen Royal Ascot | Prinz Andrew (Reuters/T. Melville)

أعلن  الأمير البريطاني أندرو اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) أنه بصدد التخلي عن واجباته العامة. ويأتي ذلك استناداً إلى "اضطراب واسع" ناجم عن تسليط الضوء من جديد على علاقته مع الممول الراحل جيفري إبستين المدان في قضايا جنسية.

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وقال أندرو (59 عاماً) إنه سوف "يتخلى عن واجباته العامة خلال المستقبل المنظور" بعد موافقة والدته الملكة إليزابيث على هذه الخطوة. وأضاف: "لقد أصبح من الواضح لي على مدى الأيام القليلة الماضية أن الظروف المتعلقة بارتباطي السابق مع جيفرى إبستين أدت إلى اضطراب كبير داخل أسرتي وأيضاً فيما يتعلق بالعمل بالعديد من المنظمات والجمعيات الخيرية التي أتشرف بدعمها".

وفي نفس السياق، أعلنت شركة بي تي العملاقة للاتصالات اليوم أنها سوف تعيد النظر في دعمها لمنظمة المواهب الرقمية " اي دي إي ايه"، مشيرة إلى أنها قد تعزز دعمها للبرنامج في حال تنحى الأمير أندرو عن منصبه كراعي للمنظمة. ويأتي قرار الشركة بعدما أعلنت شركات أخرى أنها سوف تعيد النظر في رعايتها لبرنامج التواصل، الذي أسسه الأمير أندرو.

وقالت الشركة "نحن نعمل مع شركة اي دي إي ايه منذ تدشينها عام 2017، واتفاقاتنا مع المديرين التنفيذيين وليس دوق يورك". وأضافت "بصفتها تقدم تدريب مهارات رقمية على شبكة الإنترنت، فان شركة اي دي إي ايه تعد شريكاً طبيعياً لبرنامجنا الجديد سيلكس فور تومورو".

وأوضحت "مع ذلك، في ظل التطورات الأخيرة، نحن نعيد النظر بعلاقتنا مع المنظمة ونأمل أن نتمكن من تعزيز العمل معها في حال تغير راعيها".

ويتعرض الأمير لانتقادات لاذعة بعد الحوار الذي أجراه مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" السبت الماضي لمناقشة صلته بابستاين والاتهامات الموجهة إليه من جانب سيدة أمريكية بأنه تم إجبارها على ممارسة الجنس مع أندرو ثلاث مرات، من بينها مرة كانت تبلغ من العمر 17 عاماً.

خ.س/أ.ح (د ب أ)

  • Großbritannien 90. Geburtstag von Königin Elisabeth II.

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    من النادر أن يحتفل أحد الملوك في العالم بعيد ميلاده التسعين. لكن الملكة البريطانية إليزابيث الثانية نجحت في إنهاء عقودها التسعة وهي في قمة نشاطها. وشاركت الملكة مع شعبها الاحتفالات الرسمية بعيد ميلادها.

  • Großbritannien Queen Elizabeth und Cameron beim Magna Carta 800. Jubiläum

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    وصف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الملكة إليزابيث الثانية بـ "صخرة القوة" بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها الـ90. وكتب كاميرون على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "الدولة بأكملها تريد أن تتمنى للملكة عيد ميلاد سعيد".

  • Großbritannien 90. Geburtstag von Königin Elisabeth II.

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    من المقرر أن تحضر الملكة، التي تحكم بريطانيا منذ 64 عاما، عدة فعاليات عامة، كما سوف تقوم بإضاءة أول منارة من بين المئات للاحتفال بعيد ميلادها في أنحاء بريطانيا.

  • Großbritannien 90. Geburtstag von Königin Elisabeth II.

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    أظهرت استطلاعات للرأي نشرت تزامنا مع عيد ميلاد الملكة أن الأسرة الملكية البريطانية تتمتع بشعبية كبيرة، ولكن الأمير تشارلز، وريث العرش البريطاني أقل شعبية من ابنه الأمير ويليام. وجاء في الاستطلاع أن الدعم للإبقاء على الملكية بلغ 76 بالمائة.

  • Bildkombo Queen Elizabeth II

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    الملكة إليزابيث الثانية ليست مثل كيت موس أو ليدي غاغا أو غيرهن ممن يحاولن أن يستعملن الموضة لإثارة الجدل وتأجيج الاهتمام بهن، بل هي محط الاهتمام أينما كانت، وخاصة بأناقتها الدائمة وألوان ملابسها المميزة.

  • England Königin Elizabeth II.

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    تمتلك الملكة إليزابيث العشرات، بل مئات القبعات وبجميع الألوان، وترتديها في مختلف المناسبات. ولا تشاهد الملكة إلا نادراً دون قبعتها الشهيرة. ولا يُعرف ما هو سر ارتداء الملكة للقبعة، إذ ربما يكون تقليداً عائلياً ملكياً معيناً!

  • Großbritannien Queen Elizabeth II. in Colchester

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    حتى في شبابها وقبل أن تصبح ملكة، كانت إليزابيث ترتدي القبعات. ولدت الملكة في سنة 1926 وتوّجت على عرش بريطانيا في سنة 1953.

  • Königin Elisabeth II. Trauung 1947

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    في سنة 1947 تزوجت الأميرة إليزابيث من الأمير فيليب، دوق إدنبره، في حفل زفاف ملكي كتبت الصحافة عنه مطولاً، واعتبر آنذاك زفاف القرن. وارتدت إليزابيث ثوباً طوله أربعة أمتار مزيناً بآلاف اللآلئ وأحجار الكريستال.

  • Königin Elisabeth II. Auxiliary Territorial Service

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    خلال الحرب العالمية الثانية، تطوعت الملكة - التي كانت آنذاك أميرة - في الجيش البريطاني، وتدربت كميكانيكي سيارات في الجيش. هذه الصورة تعود لسنة 1945.

  • Königin Elisabeth II. Krönung Maids of Honour 1953

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    في سنة 1953، توجت إليزابيث ملكة على عرش بريطانيا وحمل ثوبها يوم التتويج شعارات دول الكومنولث وصنع الثوب من الحرير الأبيض.

  • Bundespräsident Walter Scheel

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    عمامة

    في سنة 1978 وخلال زيارتها الثانية لألمانيا، ارتدت الملكة إليزابيث زياً مميزاً مع عمامة وردية. في الصورة الملكة إليزابيث مع الرئيس الألماني الأسبق فالتر شيل.

  • Thailand Queen Elizabeth II.

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    وخلال زيارتها إلى تايلاند، ارتدت الملكة زياً آخر يتناسب مع الأجواء الحارة في ذلك البلد.

  • Queen Porträt

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    تحرص الملكة على ارتداء زي خاص لكل مناسبة، وحتى لقضاء الإجازات العائلية لها زيها الخاص.

  • Königin Elisabeth II. Hochzeit Charles und Diana 1981

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    في سنة 1981، تزوج ابن الملكة وولي العرش، الأمير تشارلز، من الأميرة ديانا في حفل زفاف كبير قد يعد الأشهر في القرن العشرين. وكان على الملكة منذ ذلك الوقت التعايش مع أميرة شابة ستكون هي محط اهتمام الإعلام والصحافة وموضات الأزياء العالمية بدلاً عنها.

  • Großbritannien Thronrede von Queen Elizabeth II. vor dem Parlament

    الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

    مضى أكثر من 64 عاماً على تولي الملكة إليزابيث عرش بريطانيا، وهي ليست بالمدة الهينة في السياسة وفي مجال الثقافة والموضة أيضاً. ولطالما ارتبطت موجات الموضة البريطانية بأزياء الملكة إليزابيث، ما جعلها بحق ملكة الموضة في بريطانيا.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين

تحتفل ملكة بريطانيا بعيد ميلادها التسعين وسط احتفالات شعبية كبيرة. وشهدت إليزابيث الثانية في عقودها التسعة الكثير من الأحداث العالمية المهمة. وأصبحت رمزا سياسيا وثقافيا. تعرف على أهم محطات حياتها في هذه الجولة المصورة. (21.04.2016)  

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