نجل الملكة إليزابيث ينوي التخلي عن واجباته العامة إثر فضيحة

أعلن الأمير البريطاني أندرو اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) أنه بصدد التخلي عن واجباته العامة. ويأتي ذلك استناداً إلى "اضطراب واسع" ناجم عن تسليط الضوء من جديد على علاقته مع الممول الراحل جيفري إبستين المدان في قضايا جنسية.
وقال أندرو (59 عاماً) إنه سوف "يتخلى عن واجباته العامة خلال المستقبل المنظور" بعد موافقة والدته الملكة إليزابيث على هذه الخطوة. وأضاف: "لقد أصبح من الواضح لي على مدى الأيام القليلة الماضية أن الظروف المتعلقة بارتباطي السابق مع جيفرى إبستين أدت إلى اضطراب كبير داخل أسرتي وأيضاً فيما يتعلق بالعمل بالعديد من المنظمات والجمعيات الخيرية التي أتشرف بدعمها".
وفي نفس السياق، أعلنت شركة بي تي العملاقة للاتصالات اليوم أنها سوف تعيد النظر في دعمها لمنظمة المواهب الرقمية " اي دي إي ايه"، مشيرة إلى أنها قد تعزز دعمها للبرنامج في حال تنحى الأمير أندرو عن منصبه كراعي للمنظمة. ويأتي قرار الشركة بعدما أعلنت شركات أخرى أنها سوف تعيد النظر في رعايتها لبرنامج التواصل، الذي أسسه الأمير أندرو.
وقالت الشركة "نحن نعمل مع شركة اي دي إي ايه منذ تدشينها عام 2017، واتفاقاتنا مع المديرين التنفيذيين وليس دوق يورك". وأضافت "بصفتها تقدم تدريب مهارات رقمية على شبكة الإنترنت، فان شركة اي دي إي ايه تعد شريكاً طبيعياً لبرنامجنا الجديد سيلكس فور تومورو".
وأوضحت "مع ذلك، في ظل التطورات الأخيرة، نحن نعيد النظر بعلاقتنا مع المنظمة ونأمل أن نتمكن من تعزيز العمل معها في حال تغير راعيها".
ويتعرض الأمير لانتقادات لاذعة بعد الحوار الذي أجراه مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" السبت الماضي لمناقشة صلته بابستاين والاتهامات الموجهة إليه من جانب سيدة أمريكية بأنه تم إجبارها على ممارسة الجنس مع أندرو ثلاث مرات، من بينها مرة كانت تبلغ من العمر 17 عاماً.
خ.س/أ.ح (د ب أ)
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الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين
من النادر أن يحتفل أحد الملوك في العالم بعيد ميلاده التسعين. لكن الملكة البريطانية إليزابيث الثانية نجحت في إنهاء عقودها التسعة وهي في قمة نشاطها. وشاركت الملكة مع شعبها الاحتفالات الرسمية بعيد ميلادها.
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الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين
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الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين
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الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين
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الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين
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الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين
تمتلك الملكة إليزابيث العشرات، بل مئات القبعات وبجميع الألوان، وترتديها في مختلف المناسبات. ولا تشاهد الملكة إلا نادراً دون قبعتها الشهيرة. ولا يُعرف ما هو سر ارتداء الملكة للقبعة، إذ ربما يكون تقليداً عائلياً ملكياً معيناً!
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الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين
حتى في شبابها وقبل أن تصبح ملكة، كانت إليزابيث ترتدي القبعات. ولدت الملكة في سنة 1926 وتوّجت على عرش بريطانيا في سنة 1953.
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الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين
في سنة 1947 تزوجت الأميرة إليزابيث من الأمير فيليب، دوق إدنبره، في حفل زفاف ملكي كتبت الصحافة عنه مطولاً، واعتبر آنذاك زفاف القرن. وارتدت إليزابيث ثوباً طوله أربعة أمتار مزيناً بآلاف اللآلئ وأحجار الكريستال.
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الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين
خلال الحرب العالمية الثانية، تطوعت الملكة - التي كانت آنذاك أميرة - في الجيش البريطاني، وتدربت كميكانيكي سيارات في الجيش. هذه الصورة تعود لسنة 1945.
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الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين
في سنة 1953، توجت إليزابيث ملكة على عرش بريطانيا وحمل ثوبها يوم التتويج شعارات دول الكومنولث وصنع الثوب من الحرير الأبيض.
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الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين
عمامة
في سنة 1978 وخلال زيارتها الثانية لألمانيا، ارتدت الملكة إليزابيث زياً مميزاً مع عمامة وردية. في الصورة الملكة إليزابيث مع الرئيس الألماني الأسبق فالتر شيل.
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الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين
وخلال زيارتها إلى تايلاند، ارتدت الملكة زياً آخر يتناسب مع الأجواء الحارة في ذلك البلد.
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الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين
تحرص الملكة على ارتداء زي خاص لكل مناسبة، وحتى لقضاء الإجازات العائلية لها زيها الخاص.
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الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين
في سنة 1981، تزوج ابن الملكة وولي العرش، الأمير تشارلز، من الأميرة ديانا في حفل زفاف كبير قد يعد الأشهر في القرن العشرين. وكان على الملكة منذ ذلك الوقت التعايش مع أميرة شابة ستكون هي محط اهتمام الإعلام والصحافة وموضات الأزياء العالمية بدلاً عنها.
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الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها التسعين
مضى أكثر من 64 عاماً على تولي الملكة إليزابيث عرش بريطانيا، وهي ليست بالمدة الهينة في السياسة وفي مجال الثقافة والموضة أيضاً. ولطالما ارتبطت موجات الموضة البريطانية بأزياء الملكة إليزابيث، ما جعلها بحق ملكة الموضة في بريطانيا.
الكاتب: زمن البدري