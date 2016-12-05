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نجران

محافظة سعودية جنوب غرب المملكة تمتد في الصحراء على طول الحدود اليمنية. تحدها محافظات الرياض، الشرقية وعسير. سقطت لأول مرة في يد الرومان في القرن 24 قبل الميلاد، كما كانت مقر مستعمرة مسيحية في الفترة 3500-635 م.

كانت نجران بين 600 و1000 قبل الميلاد واحدة من المراكز الرئيسية المنتجة لللبان والمر في تزويد حوض البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط. في منتصف القرن 20 كانت موضع نزاع حدودي بين المملكة العربية السعودية واليمن. بموجب معاهدة الطائف في عام 1934، ضمت المنطقة إلى المملكة العربية السعودية. وتعد منطقة زراعية خصبة تنتج التمور والحبوب وتستخدم لتربية المواشي.