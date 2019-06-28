 نجا من نار الحرب السورية ليلقى حتفه في مياه الدانوب | أخبار | DW | 04.07.2019

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أخبار

نجا من نار الحرب السورية ليلقى حتفه في مياه الدانوب

مأساة عائلية في مياه نهر الدانوب بجنوب شرق ألمانيا: أب يضحي بنفسه في محاولة لإنقاذ أطفاله وفتى آخر من الغرق، ليُعثر على جثته على بعد أربعين كيلومتر. تفاصيل الحادث وخلفيات العائلة في هذا الخبر.

Screenshot Bild.de Samir K. (bild.de)

قضى لاجئ سوري غرقاً في نهر الدانوب إثر محاولته إنقاذ أولاده وفتى آخر من الغرق، حسب ما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "بيلد" الألمانية. الواقعة حدثت الأحد الماضي (30 حزيران/يونيو) في ولاية بافاريا في جنوب شرق ألمانيا. وفي التفاصيل ذكر الموقع الإلكتروني أن الأب البالغ من العمر 46 عاماً لم يتردد في القفز لإنقاذ الفتية، الذين تمكنوا من النجاة بمساعدة شخص آخر، بيد أن النهر ابتلع سمير ك. وجرفه مسافة أربعين كيلومتر.

واستنفر أكثر من 90 فرداً من الشرطة وفرق الإطفاء والصليب الأحمر في ولاية بافاريا وطائرة مروحية للبحث عن الرجل قبل أن يعثروا على جثته الاثنين ( الأول من يوليو/تموز) قرب مدينة باساو على الحدود مع النمسا.

مختارات

أبدت عدة مدن ألمانية استعدادها لاستقبال اللاجئين العالقين منذ نحو أسبوعين على سفينة الإنقاذ الألمانية "سي ووتش 3" أمام جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. ومن بين هذه المدن كولونيا ودوسلدورف ومونستر. (28.06.2019)

ألقت السلطات الأمنية ألألمانية القبض على طالب لجوء مرفوض ينحدر من دولة عربية، بعدما هدد بتفجير نفسه في برلين. وأكدت وزارة الداخلية أنه لا توجد حاليا أدلة على خلفيات دينية أو سياسية متطرفة عند الرجل. (21.06.2019)

وحسب أحد أصدقاء الفقيد، فإن سمير ك. ينحدر من الغوطة الشرقية قرب العاصمة السورية ونجا من الهجوم الكيماوي عام 2013. وفقد أحد أولاد سمير ك.، الذي كان يعمل سائق حافلة، قدمه، ما دفع الأب لإرساله من تركيا إلى ألمانيا للعلاج، قبل أن يلتئم شمل العائلة في أيار/مايو 2017 في ألمانيا، والكلام دائماً لصديق العائلة خليل أ..

وشرع بعض الأشخاص بحملة لجمع التبرعات للأرملة الحامل وأولادها، التي من المنتظر أن يتم دفع تكاليف الدفن منها.

هذا وقد حذر مفوض الشرطة فالتر فاينبيرقر المبتدئين من السباحة في نهر الدانوب، مشيراً إلى حدوث دوامات بين الحين والآخر.

وجدير بالذكر أن الكثير من المنظمات غير الحكومية والجهات الرسمية في ألمانيا تنظم دورات خاصة لتعليم اللاجئين السباحة وأخرى للإنقاذ.

خ.س/د.ص-مهاجر نيوز

  • Deutschland Deutschkurs für Flüchtlinge in Bonn

    تجربة فريدة..تعليم اللاجئين الألمانية في الشارع

    لعل تعلم لغة جديدة والتمكن من أبجديتها يشكلان تحديات أمام طالبي اللجوء لأن أكثرهم بحاجة للمساعدة وبخاصة في المراحل الأولى من وصولهم إلى ألمانيا. إحدى الوسائل المساعدة المتبعة في إحدى المدارس تتمثل في التوجه إلى الشارع سعياً لتعلم اللغة عن طريق الحديث مع الناس.

  • Deutschland Deutschkurs für Flüchtlinge in Bonn

    تجربة فريدة..تعليم اللاجئين الألمانية في الشارع

    تهدف الدورات اللغوية الجديدة التي تقيمها مدرسة "ACB" إلى مساعدة القادمين الجدد على الاندماج بالمجتمع الألماني. تُرسل المدرسة طلابها في مهمات للبحث والاستقصاء في محاولة لدفعهم إلى التواصل مع الغرباء باستخدام اللغة الألمانية. المهمة الأولى: "عليهم أن يذهبوا إلى الأسواق والعثور على هذا الكشك ومعرفة أنواع الخضروات والفواكه التي تُباع في الكشك ".

  • Deutschland Deutschkurs für Flüchtlinge in Bonn

    تجربة فريدة..تعليم اللاجئين الألمانية في الشارع

    هل تعرف معنى الأناناس باللغة الألمانية؟ لاعذر لمن يجيدون الفرنسية أو الإيطالية، إذا كانت إجاباتهم خاطئة، إلا أن الطلاب الذين يتحدث أغلبيتهم اللغة العربية سيواجهون صعوبة أكثر. ولحسن الحظ فإن أعضاء فريق تلفزيون الـ "DW" كانوا حريصين على تحفيز المشاركين من خلال تسجيل نقاط إضافية للإجابات الصحيحة.

  • Deutschland Deutschkurs für Flüchtlinge in Bonn

    تجربة فريدة..تعليم اللاجئين الألمانية في الشارع

    تم تشجيع الطلاب على ترك هواتفهم ومحاولة سؤال الألمان وطلب مساعدتهم لمعرفة الوجهة المُرادة، وكان العثور على أحد المارة الذي يُتقن اللغتين العربية والألمانية من الأمور التي ساعدتهم إلى حد كبير. بسام (الذي يحمل الورقة بيده) أدلى بدلوه أيضا ونطق بعدة جُمَلٍ لم يُفْهَم معناها.

  • Deutschland Deutschkurs für Flüchtlinge in Bonn

    تجربة فريدة..تعليم اللاجئين الألمانية في الشارع

    يعتبر مكان ولادة "لودفيغ فان بيتهوفن"من أشهر الأماكن في مدينة "بون" وهو يقع بالقرب من السوق وسط المدينة، وقد تحول المنزل إلى ما يُشبه المتحف الصغير. رضوان وإبنه علي هما بالأصل من مدينة "حلب" ويعملان على إنجاز مهمتهما. تمكنا من العثور على التاريخ السحري لميلاد "بيتهوفن" وهو عام 1770.

  • Deutschland Deutschkurs für Flüchtlinge in Bonn

    تجربة فريدة..تعليم اللاجئين الألمانية في الشارع

    كانت نقاط المكافأة تُمْنَح للمجموعات الأسرع بإنجاز عملية البحث وقد أبقى المتنافسون عيونهم على الساعة لمعرفة زمن البحث. إستغرقت عملية البحث قرابة الساعتين قاموا خلالهما بزيارة أماكن يمكن أن يعاودوا زيارتها ثانية. ومن بين الأمور التي طُلِبَ منهم عملها معرفة وتدوين أوقات دوام مكتب رعاية الأجانب.

  • Deutschland Deutschkurs für Flüchtlinge in Bonn

    تجربة فريدة..تعليم اللاجئين الألمانية في الشارع

    "إنطلقوا إلى ساحة "فريدينزبلاتس"، تُشير التعليمات للفريق بأن يتوجه إلى ساحة رئيسية أخرى وسط مدينة "بون". ماهي المحطة الأخيرة للحافلة رقم "608"، ومتى ستصل الحافلة التالية؟ تتوقف الحافلة رقم "608" على مقربة من بناء "باولوس هايم" في مدينة "بون" وقد كان البناء سابقا مخصصاً للمسنين، غير أنه تحول الآن ليصبح مكاناً لإقامة اللاجئين.

  • Deutschland Deutschkurs für Flüchtlinge in Bonn

    تجربة فريدة..تعليم اللاجئين الألمانية في الشارع

    المحطة التالية هي مكتبة المدينة،حيث بإمكان الطلاب العثورعلى كتب باللغات العربية والفارسية والكردية كما بإمكانهم الإستفسار عن الإجراءات المطلوبة لإستعارة الكتب. وعند الدخول إلى المكتبة لفت إنتباه مراسلنا وجود مدرس الفصل الذي كان يمضي استراحته مع الطلاب، حيث كان أحد المشاركين يستعرض بفخر صور الفصل الدراسي الذي إلتقطها مؤخراً.

  • Deutschland Deutschkurs für Flüchtlinge in Bonn

    تجربة فريدة..تعليم اللاجئين الألمانية في الشارع

    عند إقتراب نهاية المهمة التي كُلِف بها الطلاب طُلِبَ منهم أن يجلسوا في مكان ما لتعبئة البطاقات البريدية. ذهبوا إلى مكتب البريد الرئيسي واشتروا طوابع بريدية وأرسلوا رسائل، وإحتفظوا بإيصالات شراء طوابع البريد. تم حل معضلة وسيلة أخرى من وسائل التواصل، غير أن إختيار الطابع المناسب للوجهة المحددة بقي تحدياً للمشاركين.

  • Deutschland Deutschkurs für Flüchtlinge in Bonn

    تجربة فريدة..تعليم اللاجئين الألمانية في الشارع

    كان هذا الدرس أطول من المعتاد- فبعض الفرق تحتاج إلى وقت أكثر من غيرها، أما من إستطاع أن يُنهي التحدي بوقت أقصر فهناك لعبة تخمين الكلمات بإنتظاره: حيث رسم شكلاً ما على اللوح وطُلبَ منهم كتابة الإسم المناسب لذلك الشكل "طبعاً الكلمات يجب أن تُكتب باللغة الألمانية". أظهرت هذه اللعبة فروقات لابأس بها بين قدرات الطلاب: فبعضهم لم يتمكن من المساهمة والبعض الآخر تمكن من تحديد الصيغة الصحيحة للأسماء.

  • Deutschland Deutschkurs für Flüchtlinge in Bonn Lehrerin Alev Erisöz Reinke

    تجربة فريدة..تعليم اللاجئين الألمانية في الشارع

    خصصت "آليف إريسوف رينكي" المُدرِسة في معهد ACB لتعليم اللغة الألمانية جوائز للفرق التي تُسجل أفضل النتائج في المهمة التي تهدف لتقصي الحقائق في وسط مدينة بون وضواحيها. لم يتمكن فريقنا من الحصول على إحدى المراتب الثلاث الأولى ولربما يكون ذلك بسبب المراسل الذي طُلِبَ منه أن يمتنع عن تقديم المساعدة للمشاركين.

  • Deutschland Deutschkurs für Flüchtlinge in Bonn Lehrerin Alev Erisöz Reinke mit Radwan Ajouz

    تجربة فريدة..تعليم اللاجئين الألمانية في الشارع

    مفاجأة توجت نهاية اليوم: الجائزة من نصيب الطالب رضوان، رضوان هو أكبر المتنافسين سناً وقد تمكن من الفوز بالتحدي. الطالب رضوان كان يبتسم طوال فترة إجراء التمرين. كان الجميع يهتفون "صورة، صورة"، نيابة عن تلفزيون الـ "DW"وبعد أن أنجزنا مهمتنا طلبنا الإذن للمغادرة.

    الكاتب: مارك هالام /غ.د.


مختارات

تجربة فريدة..تعليم اللاجئين الألمانية في الشارع

ليس من السهل تعلم لغة جديدة. لمعرفة الصعوبات التي يمر بها اللاجئون انضم فريق من تلفزيون الـ "DW" إلى فصل دراسي مُخَصص لطالبي اللجوء. ويجمع هذا الفصل بين تدريس اللغة نظريا وتطبيقا والإطلاع على جوانب الحياة في ألمانيا. (15.12.2015)  

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