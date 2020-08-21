 نجا من الإنفوانزا الإسبانية.. وفاة أكبر معمّر في العالم | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 22.08.2020

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منوعات

نجا من الإنفوانزا الإسبانية.. وفاة أكبر معمّر في العالم

توفي فريدي بلوم الذي يعتبر أكبر معمر "غير رسمي" في العالم في إحدى مستشفيات جنوب أفريقيا، حسبما أفادت عائلته التي أكدت أن وفاته لم تكن بسبب فيروس كورونا.

فريدي بلوم خلال احتفاله بعيد ميلاده 114 مع ابنائه وأحفاده

توفي فريدي بلوم الذي يعتبر أكبر معمر "غير رسمي" في العالم، حسبما ذكرت عائلته في جنوب أفريقيا.

أعلنت عائلة المعمر فريدي بلوم البالغ من العمر 116 عاما، والذي يعتقد إنه من بين الأكبر سنا في العالم، وفاته اليوم السبت (22 آب/ أغسطس 2020) بجنوب أفريقيا.

واعتبر بلوم، والمولود في الثامن من شهر أيار/مايو سنة 1904، إنه عاش كل هذه المدة ”بفضل الله"، وفقا لتصريح أدلى به لفرانس برس هذا العام قبل وفاته.

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تماثلت امرأة تبلغ من العمر 113 عاماً، ويعتقد أنها أكبر معمّرة في إسبانيا، للشفاء بعد إصابتها بفيروس كورونا، فيما توفي مصارع سومو بعمر الثامنة والعشرين في اليابان بعد إصابته بالفيروس وفشل عدة أعضاء في جسمه.

واصلت كين تاناكا الاحتفاظ برقمها القياسي المسجل في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كأكبر شخص عمراً في العالم. المعمرة اليابانية اغتنمت فرصة عيد ميلادها من أجل تناول المزيد من الكعك في هذا اليوم المميز في حياتها.

رعاية المرضى في المراحل الأخيرة من حياتهم أمر بديهي في ألمانيا وتشهد هذه الخدمات إقبالاً عليها. مؤخراً باتت العائلات المهاجرة تلجأ لهذا النوع من الخدمات أيضآ، لكن هل هناك خدمات تراعي الخلفية الثقافية والدينية لهم؟

وكان بلوم قد نجا من الانفلونزاالإسبانية عام 1918، ولكنها أودت بحياة عائتله بأكملها حينما كان مراهقا. وعاش بلوم حياة طويلة وربى أطفال زوجته جانيت الثلاثة وكأنهم أطفاله، وبات جدا لخمسة أحفاد.

وقال المتحدث باسم العائلة أندريه نايدو ” قبل أسبوعين فقط، كان لا يزال الجد يقطع الحطب“، مضيفا ”كان رجلا قويا يملأه الكبرياء". لكن بلوم في غضون ثلاثة أيام فقط ”تحول من رجل كبير البنية لشخص صغير“، على حد قول نايدو.

وتوفي بلوم، والمولود في بلدة أديليد بمحافظة كيب الشرقية في جنوب أفريقيا، في مستشفى تايغربرغ.  وأكد المتحدث الرسمي باسم أسرته أن ”الوفاة كانت طبيعية وليست لها علاقة بفيروس كوفيد 19 إطلاقا".

وبحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، فإن أكبر رجل في العالم حاليا هو البريطاني بوب ويتون البالغ 112 عاما، لكن وسائل الإعلام بجنوب أفريقيا وصفت فريدي بلوم بأنه الأكبر سنا في العالم ”بشكل غير رسمي".

د. ب / ع.ش (أ ف ب)

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