نجا من الإنفوانزا الإسبانية.. وفاة أكبر معمّر في العالم

أعلنت عائلة المعمر فريدي بلوم البالغ من العمر 116 عاما، والذي يعتقد إنه من بين الأكبر سنا في العالم، وفاته اليوم السبت (22 آب/ أغسطس 2020) بجنوب أفريقيا.
واعتبر بلوم، والمولود في الثامن من شهر أيار/مايو سنة 1904، إنه عاش كل هذه المدة ”بفضل الله"، وفقا لتصريح أدلى به لفرانس برس هذا العام قبل وفاته.
وكان بلوم قد نجا من الانفلونزاالإسبانية عام 1918، ولكنها أودت بحياة عائتله بأكملها حينما كان مراهقا. وعاش بلوم حياة طويلة وربى أطفال زوجته جانيت الثلاثة وكأنهم أطفاله، وبات جدا لخمسة أحفاد.
وقال المتحدث باسم العائلة أندريه نايدو ” قبل أسبوعين فقط، كان لا يزال الجد يقطع الحطب“، مضيفا ”كان رجلا قويا يملأه الكبرياء". لكن بلوم في غضون ثلاثة أيام فقط ”تحول من رجل كبير البنية لشخص صغير“، على حد قول نايدو.
وتوفي بلوم، والمولود في بلدة أديليد بمحافظة كيب الشرقية في جنوب أفريقيا، في مستشفى تايغربرغ. وأكد المتحدث الرسمي باسم أسرته أن ”الوفاة كانت طبيعية وليست لها علاقة بفيروس كوفيد 19 إطلاقا".
وبحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، فإن أكبر رجل في العالم حاليا هو البريطاني بوب ويتون البالغ 112 عاما، لكن وسائل الإعلام بجنوب أفريقيا وصفت فريدي بلوم بأنه الأكبر سنا في العالم ”بشكل غير رسمي".
د. ب / ع.ش (أ ف ب)
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