 نجاح أول عملية زرع كلية خنزير في جسم إنسان | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 23.10.2021

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صحة

نجاح أول عملية زرع كلية خنزير في جسم إنسان

لأول مرة زرع جراحون كلية خنزير في جسم إنسان دون أن يرفض جهاز المناعة في جسم المتلقي العضو المزروع. تقدم كبير يحتمل أن يخفف من النقص الحاد في الأعضاء البشرية وينعش آمال الملايين.

New York Experiment Transplantation Schweineniere auf Mensch

يمكن اعتبار العملية الجراحية، التي قام جراحون أمريكيون من خلالها باختبار زرع كلية خنزير في مريضة من البشر، بمثابة نقلة تاريخية في علم الطب. وتضمنت الجراحة التي أجريت في مركز لانغون الطبي التابع لجامعة نيويورك استخدام خنزير تم تعديل جيناته بحيث لم تعد أنسجته تحتوي على جزيء معروف بأنه سيؤدي في الأغلب لرفض الجسم للعضو المزروع على الفور.

كلية الخنزير تعمل بشكل جيد

وقال روبرت مونتغومري، الجراح المسؤول عن الزراعة والذي قاد الدراسة، إن نتائج اختبار وظائف الكلي المزروعة "بدت طبيعية إلى حد كبير". وأضاف أن الكلية أدرت "كمية البول التي يمكن أن تتوقعها" من كلية بشرية مزروعة، ولم يكن هناك دليل على الرفض القوي المبكر الذي نراه عند زرع كلى خنازير غير معدلة في كائنات رئيسية غير بشرية. وأضاف مونتغومري أن مستوى الكرياتينين غير الطبيعي لدى المتلقية، وهو مؤشر على ضعف وظائف الكلي، عاد إلى طبيعته بعد عملية الزرع.

New York Experiment Transplantation Schweineniere auf Mensch

في الولايات المتحدة تم الآن زرع كلية خنزير في إنسان لأول مرة

وقال الباحثون في المركز الطبي التابع لجامعة نيويورك إن متلقية الكلية مريضة متوفاة دماغيا ظهرت عليها علامات ضعف في وظائف الكلى ووافقت أسرتها على التجربة قبل أن يتم رفعها من على أجهزة الإبقاء على قيد الحياة. وعلى مدار ثلاثة أيام، تم ربط الكلية الجديدة بالأوعية الدموية للمريضة وتم الحفاظ عليها خارج جسدها، مما أتاح للباحثين التعامل معها مباشرة.

شح كبير جدا من الأعضاء المانحة

وينتظر ما يقرب من 107 آلاف شخص في الولايات المتحدة حاليا عمليات لزرع أعضاء بما في ذلك أكثر من 90 ألفا في انتظار زراعة كلى وفقا للشبكة المتحدة للتشارك في الأعضاء. ويبلغ متوسط ​​فترات الانتظار للحصول على كلية ما بين ثلاث إلى خمس سنوات. ويعمل الباحثون منذ عقود على إمكانية استخدام أعضاء حيوانية في عمليات الزرع، لكن تمثلت العقبة في كيفية الحيلولة دون رفض جسم الإنسان الفوري للعضو المزروع.

Dialyse

غسيل الكلى هو الأمل الوحيد والأخير لحد الآن للعديد من مرضى الكلي

وتم تطوير الخنزير المعدل وراثيا، والذي أطلق عليه اسم جال سيف، بواسطة وحدة رفيفيكور التابعة لشركة يونايتد ثيرابيوتكس كورب وتمت الموافقة عليه من قبل إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية في ديسمبر 2020 لاستخدامه كغذاء لمن يعانون من حساسية اللحوم وكمصدر محتمل للعلاجات البشرية. وقالت إدارة الأغذية والعقاقير إن المنتجات الطبية التي تم تطويرها من الخنازير ستظل تتطلب موافقة محددة منها قبل استخدامها مع البشر.

حلم طال انتظاره

ومنذ أكثر من مائة عام والباحثون يجربون استخدام أعضاء الخنازير والماعز والأغنام والقردة، لكن كل المحاولات للاقتراب من حلم زرع عضو حيواني في البشر باءت بالفشل. في عام 1963 تم زرع أعضاء لقردة رُبَّاح لستة مرضى في الولايات المتحدة. المرضى عاشوا ما بين 19 و98 يوما على الأقل. لكن الباحثين لم يتمكنوا من السيطرة على ردود أفعال الرفض من جسم الإنسان، وبسبب النجاح المنخفض نسبيا تم إهمال هذه التجارب مرة أخرى.

مختارات

زيادة الوعي لدى الناس حول أهمية التبرع بالأعضاء له دور كبير في إنقاذ الأرواح. لكن هذا ليس وحده التحدي الكبير الذي يواجهه الشخص المريض، وإنما هناك لحظات عسيرة يعيشها قبل حصوله على هذا القلب.

يسود الأمل مجال زراعة الأعضاء لارتفاع معدلات نجاحها بشكل كبير وأصبح بإمكان المرضى أن يعيشوا لفترات أطول ومضاعفات أقل. فماهي البدائل المتوفرة مستقبلا؟

وحتى عام 1997 كان هناك حظر عالمي على عمليات زرع الأعضاء، ويرجع ذلك إلى مخاوف أخلاقية. وقد تم رفع هذا منذ ذلك الحين في بعض البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية حيث توجت التجربة الحالية بالنجاح.

زراعة صمامات القلب عملية روتينية

إحدى قصص النجاح التي أصبحت روتينية منذ فترة طويلة هي زرع صمامات قلب الخنازير في البشر. يتم إجراء هذه العملية الروتينية بشكل أساسي على كبار السن لأن صمامات قلب الخنزير لها عمر محدود فقط. لكن هذه الأعضاء، بالإضافة إلى الأعضاء الأخرى التي تأتي من الخنازير، تشبه إلى حد بعيد تلك الموجودة في الجسم البشري.

أما عملية زرع الكلى من الخنازير إلى البشر لا تزال في بداياتها ولم يتم إجراؤها على إنسان حي. ويتعين على الأطباء الآن التغلب على العديد من العقبات الطبية والقانونية والأخلاقية قبل أن يتمكنوا من زرع كلى الخنازير في عمليات روتينية مماثلة لتلك الخاصة بصمامات القلب.

غودرون هايزه | ع.اع.

  • Darm Schema Medizin (Fotolia/Sebastian Kaulitzki)

    خمسة أعضاء في الجسم أصغر عمرا مما نتصور!

    خمسة أعضاء في الجسم تصغرنا بكثير، فكل عام يتجدد ما يقرب من 95 بالمائة من خلايا الجسم وتتطور للأحسن أو الأسواء فكل يوم فرصة جديدة لبناء جسم جديد صحي حسب ما تتبعه من نظام غذائي وعادات إما مفيدة أو مضرة. جوناس فريسن، عالم الأحياء الجذعية في معهد كارولينسكا في ستوكهولم أكد في موقع "نيويورك تايمز" وجود أعضاء مختلفة في الجسم تصغر الإنسان ربما بعشر سنوات على الأكثر.

  • Future now Blut Blutzellen Flash-Galerie Media Center (eye of science/Oliver Meckes)

    خمسة أعضاء في الجسم أصغر عمرا مما نتصور!

    كرات الدم الحمراء

    تحتوي قطرة الدم الواحدة على الملايين من هذه الخلايا القوية، التي تنقل الأكسجين للخلايا وتزيل السموم منها وهي كرات الدم الحمراء. وطبقا لمعهد فرانكلين بأمريكا فإن تَوفر الحديد في النظام الغذائي يسهل من تجديد كرات الدم التي تتغير كل أربعة أشهر بمساعدة الأكل الصحي والمعادن الموجودة في اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن والبيض والفول.

  • Frau mit trockener Haut (Colourbox/Alexey Poprotskiy )

    خمسة أعضاء في الجسم أصغر عمرا مما نتصور!

    البشرة

    الطبقة الخارجية من الجلد هي التي تحمي الجسم عموما من أي ملوثات خارجية، كما أنها تعمل كعازل بين طبقات الجلد الأعمق في البشرة ولا تسمح إلا لجزيئات صغيرة جدا بالمرور إليها. وتتجدد الطبقة الخارجية للبشرة كل أسبوعين. لذا فالحفاظ على الجلد نظيفا ورطبا يساعد في حمايته من التشقق ويساعده على سرعة التجدد.

  • Symbolbild Menschliche Niere Grafik (Colourbox)

    خمسة أعضاء في الجسم أصغر عمرا مما نتصور!

    الكبد

    الكبد مسؤولة عن تنقية الدم من الجهاز الهضمي قبل أن يتم توزيعه على باقي أعضاء الجسم حيث يزيل السموم من المواد الكيميائية الموجودة بالعقاقير التي تدخل الجسم. ولا عجب أنه يحتاج إلى تجديد الخلايا كل عام فهي مهمة كبيرة بالنسبة لعضو مثل الكبد والذي يزن ما بين 1200 إلى 1500 غرام في البالغين حسب موقع "ويب ميد".

  • Bildergalerie Rapex Gefährliche Produkte Kosmetika (Fotolia)

    خمسة أعضاء في الجسم أصغر عمرا مما نتصور!

    الرموش

    تلعب الرموش دورا كبيرا في حماية العينين وهذا هو السبب في أن العديد من الحيوانات إلى جانب البشر لديهم رموش أيضا. فهي تحمي العين عن طريق منع بعض الجسيمات الضارة مثل الغبار والأوساخ، ومنع إصابة العين بالجفاف. يبلغ عدد الرموش العلوية مايقرب من 200 رمش والسفلية حوالي 100 رمش وتتجدد كل شهرين.

  • Sündige Frucht (Fotolia/bbroianigo)

    خمسة أعضاء في الجسم أصغر عمرا مما نتصور!

    اللسان

    علي الرغم من صغرها الشديد إلا أنها تعمل بقوة، فبراعم التذوق على اللسان يبلغ عددها 10 آلاف برعم وتحتوى على شعيرات مجهرية والتي تترجم الأطعمة التي نتناولها للمخ. فهي تفسرالإحساس بالمذاق الحلو أو المذاق الحامض. وتتجد تلك البراعم كل عشرة أيام ولكن مع التقدم في العمر يتوقف تجددها وهو سبب اختلاف مذاق الأطعمة بين كبار السن والشباب. فعند كبار السن يتقلص عدد تلك البراعم إلى خمسة آلاف برعم فقط. س.م/ ط.أ