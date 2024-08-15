نتنياهو ينفي تقريرا بأنه تحدث مع ترامب بشأن مفاوضات غزة

ذكرت مصادر أمريكية أن دونالد ترامب تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن صفقة وقف إطلاق النار في غزة، غير أن نتنياهو نفى الخبر وذلك عشية جولة مفاوضات "حاسمة" بشأن هدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس ما ورد في تقرير بأنه تحدث أمس مع مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بشأن المحادثات حول مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة. وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو "على عكس التقارير الإعلامية، لم يتحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس مع الرئيس السابق دونالد ترامب".

وكان موقع أكسيوسى نقل عن مصدرين أمريكيين القول إن مرشح الحزب الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء (14 أغسطس/آب 2024) وتناولا مسألة اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وقال مصدر لأكسيوس إن مكالمة ترامب كان الهدف منها تشجيع نتنياهو على قبول الاتفاق، لكنه قال إنه لا يعرف ما إذا كان هذا هو ما قاله الرئيس السابق لنتنياهو بالفعل. ولم ترد حملة ترامب بعد على طلب التعليق.

في أواخر الشهر الماضي، زار نتنياهو الولايات المتحدة والتقى بالرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية للرئاسة كاملا هاريس وترامب.

ومن المقرر أن تستضيف الدوحة اليوم الخميس جولة جديدة من المفاوضات حول وقف لإطلاق النار في قطاع غزة . وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في مؤتمر صحفي الأربعاء إن التوصل إلى اتفاق أمر حاسم لإطلاق سراح الرهائن، وتقديم الإغاثة للفلسطينيين في غزة، و تقليل التوترات الإقليمية .

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وأعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل إرسال وفود الى قطر الخميس للمشاركة في المفاوضات التي يفترض أن يحضرها أيضا ممثلون عن الحكومتين المصرية والقطرية الوسيطتين الى جانب واشنطن ، بينما لم تعلن حماس التي يتخذ قادة منها مقرا لهم في قطر، ما إذا كانت ستشارك في جلسة الخميس.

وقال مصدر في حماس إن الحركة "ستراقب وتتابع سير جولة التفاوض وهل مسار المفاوضات جدّي" من جانب إسرائيل. وقال مصدر آخر إن "حماس معنية بوقف الحرب والتوصل لصفقة واتفاق لوقف إطلاق النار على أساس الاقتراح الذي قُدّم الشهر الماضي"، في إشارة الى الاقتراح الذي أعلن عنه في وقت سابق وينصّ على ثلاث مراحل تشمل وقفا لإطلاق النار وانسحابا للقوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة في غزة وإدخال مساعدات وإطلاق معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

يذكر أن حركة حماس ، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

ع.ج.م/ح.ز/م.س (رويترز، أ ف ب، د ب أ)