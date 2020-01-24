نتنياهو يقول إنه سيصنع التاريخ مع ترامب خلال زيارته لواشنطن

هدد الفلسطينيون بالانسحاب من اتفاقية أوسلو التي تحدد العلاقة مع إسرائيل في حال أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطته المرتقبة للسلام في الشرق الأوسط التي تعتبرها إسرائيل "تاريخية" ويرفضها الفلسطينيون.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات "خطواتنا للرد على إعلان صفقة القرن تتمثل بإعلان تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير وأبرزها إعلان انتهاء المرحلة الانتقالية". وأضاف عريقات "إعلان الخطة سيخلق واقعا جديدا و"يحوّل الاحتلال من احتلال مؤقت إلى دائم".

ونصت اتفاقات أوسلو الثانية على فترة انتقالية من خمس سنوات يتم خلالها التفاوض على قضايا القدس واللاجئين والمستوطنات والترتيبات الأمنية والحدود والعلاقات والتعاون مع جيران آخرين. وكان من المقرر أن تنتهي هذه الفترة بحلول عام 1999، لكن تم تجديدها بشكل تلقائي من قبل الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

و"صفقة القرن" هي التسمية التي أطلقها الفلسطينيون على الخطة الأميركية التي لطالما أعلنوا رفضهم لها.

وتأتي تصريحات عريقات في الوقت الذي غادر فيه اليوم الأحد (26 يناير/ كانون الاثاني 2020) كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومنافسه السياسي بيني غانتس إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يجتمعا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم غد الإثنين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إنه سوف "يصنع التاريخ" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته إلى واشنطن حيث يقدم الرئيس الأمريكي خطة طال انتظارها للسلام في منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت اليوم وكالة (بلومبرغ) للأنباء عن نتنياهو قوله في المطار قبل توجهه إلى واشنطن "سألتقي مع الرئيس ترامب غدا.. ويوم الثلاثاء، سوف نصنع التاريخ معا".

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وقبل نتنياهو ومنافسه الرئيسي في الانتخابات، قائد الجيش الإسرائيلي السابق بيني غانتس دعوة من البيت الأبيض قبيل الإعلان المقرر عن خطة السلام في الشرق الأوسط التي طال انتظارها. ومن المنتظر أن تجرى إسرائيل ثالث انتخابات في أقل من عام في الثاني من آذار/مارس المقبل، بعدما فشلت محاولتان سابقان في منح أي من الرجلين القدرة على تشكيل ائتلاف حاكم.

ووصف نتنياهو في وقت سابق الإعلان المرتقب لخطة السلام، والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، بأنها "فرصة تاريخية لا ينبغي أن نفوتها". وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته اليوم الأحد :"نحن في أوج أحداث دبلوماسية دراماتيكية جدا، ولكن ذروتها لا تزال أمامنا. سأغادر البلاد بعد قليل إلى واشنطن وسألتقي غدا صديقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سيطرح صفقة القرن. اعتقد أن فرصة مثل هذه تحدث مرة واحدة فقط على مر التاريخ ولا يجوز لنا أن نفوتها".

وأضاف: "اتحدث مع الرئيس ترامب ومع فريقه منذ ثلاث سنوات حول احتياجاتنا الأمنية والوطنية، كانت هناك عشرات المحادثات التي استمرت لمئات الساعات، ووجدت في جميع هذه المحادثات آذانا صاغية في البيت الأبيض لاحتياجات إسرائيل الحيوية".

في غضون ذلك أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الإسلامية إسماعيل هنية اليوم الأحد أن خطة السلام الأميركية المتعارف عليها باسم "صفقة القرن"، "لن تمر"، مشيرا إلى أنها ربما تقود الفلسطينيين "إلى مرحلة جديدة في نضالهم". وقال هنية في تصريح صحافي إن حماس ترفض "مؤامرة صفقة القرن ونعتبرها معركة والتراجع فيها حرام علينا".

م.أ.م/ ع.ش (د ب أ، أ ف ب)