نتنياهو يعتزم القيام بزيارة سريعة للإمارات وخاطفة للبحرين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء (الثاني من فبراير/ شباط)، إنه يعتزم القيام بزيارة تستغرق ثلاث ساعات للإمارات وربما يزور البحرين أيضا الأسبوع المقبل، وهما الدولتان اللتان أقامتا علاقات رسمية مع إسرائيل العام الماضي.

وفي مؤتمر صحفي سئل نتنياهو عما إذا كان سيمضي قدما ويزور الإمارات الأسبوع المقبل رغم الأزمة الصحية في إسرائيل، فقال في تصريحات بُثت مباشرة في صفحته على تويتر "أجلنا الزيارة... مرتين بسبب العزل العام (لفيروس كورونا).

وأضاف أن الزيارة "لها أهمية بالغة أمنيا ووطنيا ودوليا، لكن تم تقليصها، بطلب مني، من ثلاثة أيام إلى ثلاث ساعات".

وقال نتنياهو إنه سيتوجه إلى أبوظبي "ومن الممكن أيضا أن أقوم بزيارة خاطفة للبحرين" خلال الرحلة.

ولم يذكر تاريخا محددا، لكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إنه سيقوم بالرحلة في التاسع من فبراير شباط.

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وإسرائيل هي البلد الوحيد بالشرق الأوسط الذي يمتلك طائرات إف-35 الأمريكية. وبعد إعلان إدارة ترامب الأسبوع الماضي مراجعتها لمبيعات من تلك الطائرة إلى الإمارات العربية، سأل صحفيون عن إمكانية أن يتسبب ذلك في انتكاسة لجهود إسرائيل في إقامة علاقات مع الإمارات ودول عربية أخرى، لكن نتنياهو رد قائلا "لا أعتقد. أرى أننا تجاوزنا نقطة اللاعودة". وأضاف قائلا "يرى الجميع مزايا ضخمة هنا. إنه السلام مقابل السلام...أعتقد أنها ستمضي للأمام".

يذكر أن إسرائيل أعلنت مؤخرا عن تطبيع العلاقات مع أربع دول عربية برعاية أمريكية في ظل إدارة ترامب وهي المغرب والسودان والإمارات والبحرين.

ص.ش/ف.ي (رويترز، أ ف ب)