نتنياهو يطرح خطة لما "بعد حرب غزة" والسلطة الفلسطينية ترفضها

قدم نتنياهو خطته لما يعرف باليوم التالي للحرب والتي تقضي بالسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، واستبدال الأونروا بمنظمات أخرى وغيرها من النقاط، لكن الجانب الفلسطيني اعتبر الخطة اعترافاً رسمياً بإعادة احتلال قطاع غزة.

قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة "اليوم التالي" بشأن غزة، وهي أول اقتراح رسمي له بشأن موعد انتهاء الحرب في القطاع الذي تديره حركة حماس، وفق ما نقلت وسائل إعلام عديدة.

وفقاً للوثيقة التي طرحت على أعضاء مجلس الوزراء الأمني المصغر أمس الخميس واطلعت عليها رويترز اليوم (23/2/2024) تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية على كل الأراضي غرب الأردن بما في ذلك الضفة الغربية المحتلة وأيضاً السيطرة الكاملة من جانب الجيش الإسرائيلي على كامل القطاع الساحلي. وبعد انتهاء الحرب "سيحتفظ الجيش الإسرائيلي بحرية غير محددة زمنيا للعمل في جميع أنحاء القطاع من أجل منع عودة النشاط المسلح".

وقال التقرير إن مقترح نتانياهو يشمل الإشراف الأمني الإسرائيلي "على كامل منطقة غرب الأردن" براً وبحراً وجواً "لمنع تعزيز العناصر الإرهابية في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة وإحباط التهديدات الصادرة عنها تجاه إسرائيل".

وبالنسبة للأهداف طويلة المدى المذكورة، يرفض نتنياهو "الاعتراف الأحادي الجانب" بدولة فلسطينية. ويقول إن التسوية مع الفلسطينيين لن تتحقق إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين، دون تحديد ذلك الطرف الفلسطيني.

وفي غزة، حدد نتنياهو نزع السلاح والقضاء على التطرف من بين الأهداف التي يجب تحقيقها على المدى المتوسط. ولم يوضح متى ستبدأ تلك المرحلة أو إلى متى ستستمر. لكنه يشترط لعملية إعادة إعمار قطاع غزة، الذي دمر الهجوم الإسرائيلي جزءا كبيراً منه، أن يتم نزع سلاحه بشكل كامل. كذلك، تنص الخطة على "تجريد غزة من السلاح بشكل كامل... بما يتجاوز متطلبات الحفاظ على النظام العام".

ويقترح نتنياهو أن يكون لإسرائيل وجود على الحدود بين غزة ومصر جنوبي القطاع وأن تتعاون مع مصر والولايات المتحدة في تلك المنطقة لمنع محاولات التهريب، بما يشمل معبر رفح.

ولاستبدال حكم حماس في غزة بعد الحرب مع الحفاظ على النظام العام، يرى نتنياهو أن "تدار الشؤون المدنية في غزة من قبل مسؤولين محليين ذوي خبرة إدارية ليسوا على ارتباط بدول أو كيانات تدعم الإرهاب"، على ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" موردة عناصر رئيسية في خطة نتانياهو.

كما تشمل الأهداف تفكيك حركتي حماس والجهاد الإسلامي وإطلاق سراح جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة، على ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضافت الصحيفة أن "إسرائيل ستمضي قدماً في مشروعها الحالي لإنشاء منطقة أمنية عازلة على الجانب الفلسطيني من حدود القطاع"، مشيرة إلى أن المنطقة ستبقى قائمة "طالما هناك حاجة أمنية لها".

كما تدعو الخطة إلى إغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة لتحل محلها منظمات إغاثة دولية أخرى، بحسب ما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة. واتهمت إسرائيل عددا من موظفي "الأونروا" بالضلوع في هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وذكر التقرير أنه لم يتم ذكر السلطة الفلسطينية - التي تحكم الضفة الغربية - بشكل صريح في الخطة، إلا أن مشاركتها في الإدارة المستقبلية لقطاع غزة ليست مستبعدة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن "وثيقة المبادئ التي وضعها رئيس الوزراء تعكس إجماعاً شعبياً واسع النطاق بشأن أهداف الحرب وتغيير حكم حماس في غزة ببديل مدني". ووزعت الوثيقة على أعضاء مجلس الوزراء الأمني ​​لبدء بحث هذه المسألة.

وأحيت أحدث حرب في غزة الدعوات الدولية لتطبيق حل الدولتين باعتباره الحل النهائي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود. إلا أن عددا من السياسيين الإسرائيليين الكبار يعارض ذلك. وكان حل الدولتين مقترح سياسي غربي أساسي منذ فترة طويلة، لكن لم يشهد تقدما يذكر في سبيل إقامة دولة فلسطينية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو في أوائل التسعينيات.

رفض فلسطيني

من جانبها، رفضت السلطة الفلسطينية بشدة، اليوم، خطة نتنياهو بشأن وضع قطاع غزة بعد الحرب مع حركة حماس . واعتبرت وزارة خارجية السلطة في بيان اليوم الجمعة ما اسماه الإعلام العبري "مبادئ نتنياهو لليوم التالي" اعترافاً رسمياً بإعادة احتلال قطاع غزة وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه، وخطة لإطالة أمد حرب الإبادة على شعبنا، ومحاولة لكسب المزيد من الوقت لتنفيذ مخطط التهجير، بحسب وكالة المعلومات والأنباء الفلسطينية (وفا). وترفض إسرائيل أي اتهامات بشن حرب إبادة وتؤكد أنها تقاتل حركة حماس.

كما اعتبرت الوزارة "الخطة مناورة مفضوحة لاعتراض وإفشال الجهود الأمريكية والدولية المبذولة لربط ترتيبات وقف الحرب والإفراج عن الأسرى والرهائن بحل الصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".

ورأت الوزارة أن "مبادئ نتنياهو تفسر سبب عدائه واستبعاده للسلطة الفلسطينية الشرعية، وتكشف عن حقيقة موقفه الرافض للدولة الفلسطينية والحلول السياسية للصراع، واختياره للحروب ودوامة العنف لإطالة أمد وجوده واليمين في الحكم".

وطالبت الوزارة "الإدارة الأمريكية والدول الغربية بسرعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والبدء بترتيبات دولية لعقد مؤتمر دولي للسلام يفضي لإنهاء الاحتلال ويمكّن شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير بحرية وكرامة على أرض وطنه ودولته، كما جاءت في قرارات الشرعية الدولية".

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم رئيس السلطة الفلسطينية لرويترز تعقيباً على خطة نتنياهو إن "غزة لن تكون إلا جزء من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وأي مخططات غير ذلك مصيرها الفشل ولن تنجح إسرائيل في محاولاتها تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في قطاع غزة".

وأضاف أبو ردينة: "إذا أراد العالم أن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة فعليه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف". وتابع: "ما يطرحه نتنياهو من خطط الهدف منها هو استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية". يذكر أن السلطة الفلسطينية تطالب في العادة بالقدس الشرقية كعاصمة للدولة المنشودة، على عكس ما جاء هنا على لسان المتحدث باسم رئيس السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في تصريحه لرويترز.

ع.ح/ع.ج.م/ع.خ. (رويترز أ ف ب، د ب أ)