نتنياهو يصل برلين الأسبوع المقبل في زيارة رسمية لثلاثة أيام

يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التوجه إلى برلين الأسبوع المقبل في زيارة رسمية.

وبحسب بيانات مكتبه، سيبقى نتنياهو في ألمانيا من الأربعاء إلى الجمعة القادمة. ولم يتم الإدلاء بتفاصيل حتى الآن عن الزيارة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو سيلتقي أيضا المستشار أولاف شولتس.

ولم يرد تأكيد رسمي من ألمانيا حتى الآن بشأن الزيارة، بينما قالت المتحدثة باسم السفارة الاسرائيلية في برلين شيرا بن تسيون-خضرا لوكالة فرانس برس اليوم الجمعة (10 مارس/ آذار 2023) إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتوجه إلى برلين في زيارة دولة الأسبوع المقبل". وسيكون نتنياهو في برلين في الفترة من 15 إلى 17 مارس/ آذار.

وهذه هي أول زيارة رسمية يقوم بها نتنياهو لألمانيا منذ تولي حكومته اليمينية المتطرفة السلطة في ديسمبر/ كانون الأول.

خطط تشريعية تثير انتقادات ألمانيا أيضا

ويواجه نتنياهو حاليًا انتقادات شديدة في إسرائيل بسبب الخطط التشريعية المثيرة للجدل من قبل حكومته الدينية اليمينية بشأن القضاء. ومن بين أمور أخرى، سيسمح القانون الجديد للبرلمان بإلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، مما يزيل تمامًا سلطتها للمراجعة القضائية للقوانين. كما أنه يمنح الحكومة السيطرة على تعيين رؤساء القضاة.

ويمكن أن تخدم تلك الخطط أيضاً رئيس الحكومة في قضية فساد مستمرة منذ فترة طويلة. ويحذر الخبراء من التداعيات الكارثية للإصلاح على الاقتصاد.

وهناك احتجاجات عنيفة في إسرائيل ومقاومة شرسة منذ شهرين ضد الإصلاح القضائي المخطط له. وخرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين مراراً إلى الشوارع احتجاجا على إضعاف النظام القضائي.

وانتقدت الحكومة الألمانية مؤخراً أيضا حكومة نتنياهو الدينية اليمينية بسبب الإصلاح القضائي الذي تخطط له. وقال الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اليوم الجمعة إنه قلق بشأن "إعادة هيكلة سيادة القانون". وذكر شتاينماير أنه يراهن على "الصوت الذكي والمتوازن" لصديقه ونظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

هرتسوغ يدعو إلى التخلي عن التغييرات القضائية

وكان هرتسوغ عارض مساء أمس الخميس علنا لأول مرة إضعاف النظام القضائي، وقال: "هذا خطأ وقمعي ويقوض أسسنا الديمقراطية"، مضيفا أنه تمكن من التوصل إلى اتفاق مع مؤيدي ومعارضي الإصلاح بشأن معظم الخلافات. ولم يذكر بالضبط كيف يمكن أن تبدو التسوية التي من المفترض أن تحل محل الخطط السابقة.

كما حذر هرتسوغ من أن الحكومة والمعارضة ستدفعان البلاد إلى الهاوية إذا قدموا مصالحهم السياسية ضيقة الأفق على مصلحة الدولة ومواطنيها.

ويقوم نتنياهو حاليا بزيارة رسمية لإيطاليا بدأها أمس الخميس وتستغرق ثلاثة أيام ويلتقي اليوم الجمعة في روما مع رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني.

ع.ح./ص.ش.م.س (د ب أ، أ ف ب)