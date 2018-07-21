نتنياهو يسمح بهجرة ألف إثيوبي من أصل يهودي إلى إسرائيل

يقول ممثلو الفالاشامورا إنهم ينحدرون من يهود إثيوبيا، لكنهم لا يستفيدون من قانون العودة الذي يسمح لأي يهودي في الشتات بالهجرة إلى إسرائيل ليصبح مواطناً بشكل تلقائي. وقد أُرغم هؤلاء على اعتناق المسيحية إبان القرن التاسع عشر. إلا أن الحكومة الإسرائيلية وضعت عام 2015 قائمة أسماء تضم تسعة آلاف إثيوبي يسمح لهم بالهجرة إلى إسرائيل في غضون خمس سنوات باسم لم شمل الأسر. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه منذ صدور هذا القرار، وصل 1300 من الفالاشامورا إلى إسرائيل.

وقال نتانياهو خلال اجتماع لجنة وزارية تبحث الصعوبات التي تواجه اليهود الأثيوبيين من حيث الاندماج "سنسمح بهجرة الف من الفالاشامورا الذين يعيش أولادهم في إسرائيل". وأضاف "لن نقبل أي نوع من العنصرية تجاه اليهود الإثيوبيين وسنحارب هذه الظاهرة".

ويبلغ عديد اليهود الإثيوبيين أكثر من 140 ألفا، من ضمنهم أكثر من 50 ألفا من مواليد إسرائيل. وينحدر معظمهم من مجتمعات ظلت معزولة عن العالم اليهودي طوال قرون، وقد اعترفت بهم السلطات الدينية الإسرائيلية في وقت متأخر. وكان نحو 80 ألف يهودي إثيوبي هاجروا إلى إسرائيل عبر جسرين جويين تم تنظيمهما عامي 1984 و1991.

وشهدت إسرائيل في السنوات الأخيرة مظاهرات عديدة ضد العنصرية والتمييز الذي يقول يهود إثيوبيا إنهم يتعرضون له في البلاد، كما طالبوا بالسماح لأفراد عوائلهم الذين بقوا في إثيوبيا بالالتحاق بهم في إسرائيل.

وقالت أليزا بودنر المتحدثة باسم جمعية تعمل من أجل الإثيوبيين لوكالة فرانس برس "نطلب من رئيس الوزراء الوفاء بوعوده وتقديم حل فوري لجلب ثمانية آلاف من اليهود ما زالوا في إثيوبيا". وأضافت "طالما أن الحكومة تواصل انتهاك التزاماتها لعام 2015 وتبقي على الأسر منفصلة، فسنواصل الاحتجاج ونكافح من أجل العدالة".

إلا أن جمعيات تقدم مساعدات لليهود الإثيوبيين لا تشجع هذه الخطوات، وتعتبر أن لدى إسرائيل ما يكفي من الصعوبات في الاندماج كما أن الموجودين في إثيوبيا ليسوا من اليهود.

ح.ع.ح/ ع.خ (أ.ف.ب)