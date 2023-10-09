 نتنياهو يدعو لحكومة طوارئ وطنية وحماس تهدد بقتل رهائن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.10.2023

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نتنياهو يدعو لحكومة طوارئ وطنية وحماس تهدد بقتل رهائن

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قادة المعارضة إلى تشكيل حكومة طوارئ وطنية فورا "ومن دون شروط مسبقة". فيما هددت حركة حماس بأنها ستقتل الرهائن المدنيين" لديها في حال استمرار القصف على سكان قطاع غزة دون سابق إنذار.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدعو إلى تشكيل "حكومة وحدة وطنية"

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين (التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، في خطاب متلفز إلى تشكيل "حكومة وحدة وطنية"، في اليوم الثالث من الهجوم الذي تشنه حركة حماس على إسرائيل.

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وأضاف "لدينا مسؤولية عليا: إرساء الوحدة في الأمة. لقد انتهى الانقسام بداخلنا، والشعب متحد والآن على القيادة أن تتحد"، على حدّ قوله.

وتابع: "إنني أدعو زعماء المعارضة إلى تشكيل حكومة طوارئ وطنية على الفور، كما تم تشكيلها مع مناحيم بيغن خلال حرب الأيام الستة".

يشار إلى أنّ زعيم حزب الليكود المعارض وقتها مناحيم بيغن انضم إلى حكومة رئيس الوزراء ليفي أشكول دون شروط.

وقال نتنياهو في خطابه: "في بداية الحرب أمرت بتطهير المستوطنات، ورد دخول أي عدو إلى أراضينا"، مشيرا إلى أن "القتال، لا يزال مستمرا".

ووجّه نتنياهو تهديدا لحركة حماس، قائلا: "لقد بدأنا للتو في ضرب حماس"، مضيفا أن "صور الدمار والخراب في معاقل حماس ما هي إلا البداية".

السيسي وولي العهد السعودي يدعوان لـ"صوت العقل"

في غضون ذلك قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتفقا على ضرورة أن ينتصر "صوت العقل" في الحرب المستمرة بين حماس وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان إن السيسي وولي العهد، اللذين بحثا تطورات الصراع في اتصال هاتفي، قالا إن التصعيد المستمر يهدد استقرار المنطقة.

كما اتصل ولي العهد السعودي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وأكد له بأن المملكة ستواصل دعمها للفلسطينيين.

حماس تهدد "بإعدام الرهائن المدنيين" في حال استمرار القصف على غزة

وكانت حركة حماس قد هددت "بإعدام الرهائن المدنيين" لديها في حال استمرار القصف على سكان قطاع غزة.

وقال ناطق باسم جناحها العسكري "من هذه الساعة نعلن بأن كل استهداف لأبناء شعبنا الآمنين في بيوتهم دون سابق إنذار، سنقابله بإعدام الرهائن المدنيين لدينا وسنبثه بالصوت والصورة ونحمل العدو أمام العالم مسؤولية هذا القرار والكرة في ملعبه".

 

وكانت حماس أفادت في وقت سابق بأنّ القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الليلة الماضية قد أسفر عن مقتل أربعة رهائن إسرائيليين مع آسريهم.

وأعلن المكتب الإعلامي للحكومة الإسرائيلية مساء الاثنين أن أكثر من 800 إسرائيلي قتلوا منذ بدء الهجوم المباغت لحركة حماس السبت انطلاقا من قطاع غزة. وخلال هذا الهجوم الإرهابي المباغت قام إرهابيو حماس بقتل جنود إسرائيليين ومدنيين، حيث قتل وأصيب واختطف الكثير من المدنيين الأبرياء كرهائن وضمنهم نساء وأطفال.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قد أعلن مساء اليوم الاثنين أن "أكثر من 100 شخص تم أسرهم".

وردت إسرائيل على الهجوم  بقصف قطاع غزة حيث قتل ما لا يقل عن 560 شخصا وجرح 2900 شخص وفقا لبيانات وزارة الصحة. كما أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت  بفرض "حصار كامل" على قطاع غزة.

وقال غالانت "نفرض حصارا كاملا على قطاع غزة، لا كهرباء، لا طعام ولا ماء ولا غاز... كل شي مغلق"، علما بأن الدولة العبرية تفرض منذ أكثر من 15 عاما حصارا على القطاع حيث يعيش 2,4 مليون نسمة، مع السماح بدخول السلع الغذائية والأساسية عبر إسرائيل.

وتسبب القصف بنزوح أكثر من 120 ألفا من أصل 2,4 مليون نسمة يعيشون في القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ أكثر من 15 عاما. وارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر لليوم الثالث على قطاع غزة ارتفعت الاثنين إلى 687 قتيلا، وفق ما أفادت وزارة الصحة في القطاع.

يشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

ف.ي/ أ.ح/ خ.س (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

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  • انقسام عربي

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    الإمارات وصفت هجوم حماس بـ"التصعيد الخطير" وأكدت "استياءها إزاء تقارير اختطاف المدنيين الإسرائيليين". المغرب أدان استهداف المدنيين من أي جهة كانت لكنه أشار إلى تحذيره السابق من "تداعيات الانسداد السياسي على السلام". وحذرت مصر من تداعيات "التصعيد" لكنها دعت المجتمع الدولي لحث إسرائيل "على وقف اعتداءاتها"، فيما أكدت قطر انخراطها في محادثات وساطة مع حماس ومسؤولين إسرائيليين تشمل تبادلا محتملا للأسرى.

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