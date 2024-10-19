نتنياهو يتوعد: حزب الله ارتكب "خطأ فادحا بمحاولة اغتيالي"

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي حزب الله اللبناني و"حلفاء إيران" بدفع ثمن باهظ قائلا إنهم ارتكبوا "خطا فادحا" بـ"محاولة" اغتياله مع زوجته. في المقابل لم يعلن حزب الله أو أي جهة مدعومة من إيران مسؤوليته عن هجوم استهدف منزله.

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حزب الله اللبناني الشيعي ومن وصفهم بـ"حلفاء إيران" بـ"محاولة" اغتياله مع زوجته، بعدما استهدفت طائرة مسيرة، السبت (19 أكتوبر/ تشرين الأول 2024)، منزله في قيساريا، مؤكدا أنهم "سيدفعون ثمنا باهظا".

وقال نتنياهو في بيان إن "حلفاء إيران الذين حاولوا اغتيالي، أنا وزوجتي، اليوم (السبت) ارتبكوا خطأ فادحا"، مضيفا "أقول للإيرانيين وشركائهم في محور الشر: كل من يمس مواطني دولة إسرائيل بسوء سيدفع ثمنا باهظا".

من جانبه قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنّ "محاولة اغتيال" نتنياهو "تظهر الوجه الحقيقي لإيران". وأضاف في بيان أن "حلفاء إيران الذين حاولوا اغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعائلته أظهروا مجددا الوجه الحقيقي لإيران ومحور الشر الذي تقوده".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد في وقت سابق اليوم السبت أن طائرة مسيرة، تم إطلاقها من لبنان، سقطت على مبنى في بلدة قيساريا الإسرائيلية، حيث يقيم رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو.

ولم يصب أحد في الحادث، حسبما ذكر الجيش. وتم اعتراض طائرتين مسيرتين.

من ناحيته، أكد مكتب رئيس الوزراء أن طائرة مسيرة قادمة من لبنان استهدفت بشكل مباشر منزل نتنياهو في قيساريا، قائلا إنه وزوجته لم يكونا بالمنزل.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس (أ ب) عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه بالإضافة إلى الطائرة المسيرة التي أطلقت على مقر إقامة نتنياهو، تم إطلاق نحو 55 قذيفة في وابلين منفصلين على شمال إسرائيل من لبنان صباح اليوم السبت. وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض بعض هذه القذائف، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

ولم يعلن حزب الله مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف منزل نتنياهو بطائرات مسيرة لكنه ذكر أنه شن عدة هجمات صاروخية على شمالي إسرائيل ووسطها. كما لم تعلن أي جهة أخرى من الجماعات المدعومة من إيران مسؤوليتها عن الهجوم.

وردت إسرائيل بدورها بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت ثلاث مرات على الأقل، وهي منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة تضم مكاتب لحزب الله.

وتعتبر دول عديدة حزب الله، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كمنظمة إرهابية.

هجوم بطائرة مسيرة على منزل عطلات لنتنياهو To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ومن ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لدى زيارته لتركيا: "إن احتمال نشوب حرب إقليمية ما زال يمثل مخاوف كبيرة".

في غضون ذلك قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن الولايات المتحدة تريد أن تقلل إسرائيل ضرباتها في العاصمة اللبنانية بيروت ومحيطها.

وأضاف أوستن "عدد الضحايا المدنيين مرتفع للغاية. ونود أن نرى إسرائيل تقلل الضربات في بيروت ومحيطها ونود أن نرى انتقالا إلى المفاوضات يسمح للمدنيين على الجانبين بالعودة إلى ديارهم".

ف.ي/أ.ح/ هـ.د (ا ف ب، رويترز، د ب أ، أ ب)