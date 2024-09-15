نتنياهو يتوعد الحوثيين بدفع ثمن باهظ عن الهجمات الصاروخية

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جماعة الحوثي اليمنية بدفع ثمن باهظ عن أي هجوم على الأراضي الإسرائيلية، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن النيران بمصنع للأسمنت بالتزامن مع الصاروخ الذي أطلق من اليمن.

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الأحد 15 سبتمبر/ أيلول 2024) الحوثيين في اليمن بدفع "ثمن باهظ" بعد تبنيهم شن هجوم بصاروخ بالستي على وسط إسرائيل. وقال نتانياهو في بدء اجتماع حكومته "أطلق الحوثيون صباح اليوم صاروخ أرض-أرض من اليمن على أراضينا. كان ينبغي لهم أن يعرفوا الآن أننا نفرض ثمنا باهظا لأي محاولة لإلحاق الأذى بنا".

ويذكر أن جماعة الحوثي اليمنية أعلنت اليوم تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا عسكريا في إسرائيل بصاروخ باليستي جديد فرط صوتي. وقال المتحدث العسكري الرسمي باسم الحوثيين يحيي سريع، في بيان متلفز، نشره على حسابه بمنصة "إكس"، إن "قواتنا الصاروخية نفذت بعون الله عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفا عسكريا في منطقة يافا". وأضاف أن "العملية نفذت بصاروخ باليستي جديد فرط صوتي نجح في الوصول إلى هدفه وأخفقت دفاعات العدو في اعتراضه والتصدي له"، مشيرا إلى أن الصاروخ الفرط صوتي قطع مسافة تقدر بـ 2040 كم في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة.

دوي صفارات الإنذار في إسرائيل

وأشار إلى أن الصاروخ الفرط صوتي تسبب في حالة من الخوف والهلع في إسرائيلحسب قوله. وكان الجيش الإسرائيلي قد ذكر في وقت سابق أنه تم اعتراض صاروخ باليستي، تم إطلاقه على إسرائيل من اليمن، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد. وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ سطح- سطح ، تم إطلاقه من الشرق وسقط في منطقة مفتوحة.

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وفي وقت سابق من الصباح، دوت صافرات الإنذار، وسط البلاد. وتابع الجيش الإسرائيلي أن أصوات الانفجارات، التي تم سماعها في الساعات الأولى من صباح اليوم، كانت بسبب اعتراض الصاروخ. وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أنه تم إطلاق الصاروخ الباليستي، باتجاه منطقة تل أبيب. وأضافت الصحيفة أن نظام الدفاع الصارخي "أرو3"، فشل على ما يبدو في اعتراض المقذوف، قبل دخوله الغلاف الجوي. ولم يتمكن نظام الدفاع الصاروخي آرو 2 من إصابته فوق المجال الجوي الإسرائيلي إلا في المحاولة الثانية. وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن شظايا صاروخية سقطت في مناطق مختلفة من البلاد، بما في ذلك مدينتي موديعين ورحوبوت. ولدى إسرائيل نظام دفاعي صاروخي متعدد المستويات.

اشتعال النيران بمصنع للأسمنت

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد باندلاع حرائق في عدة مواقع بالتزامن مع الصاروخ الذي اطلقته جماعة الحوثي اليمنية على وسط إسرائيل. وذكرت قناة 14 الإسرائيلية أنه تزامنا مع هجوم الحوثيين صباح اليوم، وردت اتصالات حول حرائق اندلعت في عدة مواقع. وأشارت إلى اشتعال النيران بمصنع نيشر الذي ينتج الأسمنت الواقع في الرملة، لافتة إلى أن "أسباب اندلاع الحريق هي قيد التحقيق حاليا".

وكشفت القناة عن اندلاع حريق في مناطق مفتوحة قرب أحد الشوارع على ما يبدو نتيجة السقوط، لافتة إلى أن النيران امتدت نحو إحدى المستوطنات وتعرضت منازل المستوطنة للخطر. ودوت صفارات الإنذار بشكل غير معتاد في تل أبيب وفي السهل وفي ضواحي القدس، وبعد إطلاق الإنذارات تم العثور على شظايا اعتراضية في محطة قطار "موديعين".

ح.ز/ و.ب (رويترز/ د.ب.أ / أ.ف.ب)